La intervención de EEUU en el mercado cambiario argentino es "injerencismo económico", alerta experto

En un hecho absolutamente inédito, el Tesoro de Estados Unidos intervino directamente en el mercado cambiario argentino vendiendo dólares —comprando pesos— como parte del salvataje financiero impulsado por la Casa Blanca al Gobierno de Milei para calmar las tensiones cambiarias a días de las elecciones legislativas del país austral. El presidente argentino se reunirá este 14 de octubre con Donald Trump para sellar el acuerdo.
La operación no tiene antecedentes en Argentina. Washington operó —a través del Banco Santander— unos 24 millones de dólares, según estimaciones de operadores bursátiles, pero la cifra oficial se conocerá una vez publicado el informe mensual del Fondo de Estabilización del Intercambio norteamericano, el instrumento al cual apela la Casa Blanca para respaldar a Milei.
La medida adoptada tras el apoyo público expresado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent —tras un encuentro con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo— y tuvo un impacto inmediato. Después de semanas de fuertes presiones al alza, el tipo de cambio retrocedió un 5%, quedando por debajo de los 1.400 pesos y relajando las tensiones devaluatorias. Además, los bonos soberanos repuntaron un 10%, en sintonía con las acciones de las principales compañías.
En las últimas semanas, tanto el Banco Central como el Tesoro argentino habían sacrificado un considerable caudal de reservas de divisas para intervenir el mercado y sostener el esquema cambiario. Sin embargo, las medidas no calmaron las tensiones: en apenas cinco jornadas, el Ejecutivo había cedido la friolera de 1.000 millones de dólares. El rescate de Trump logró calmar las aguas, al menos provisoriamente.
La decisión de Washington se inscribe en un nuevo paquete de asistencia financiera liderado por Estados Unidos, que incluye un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, según precisó Bessent.
El nuevo salvataje llega apenas seis meses después de que el Fondo Monetario Internacional dispusiera un nuevo préstamo a Argentina por la misma cifra, aunque con un mayor margen de libertad para la Casa Rosada.
No obstante, la ayuda parece estar lejos de ser gratuita. Horas después de la confirmación del apoyo, el propio Bessent remarcó que Milei se había comprometido a "sacar a China de Argentina", en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Pekín que se libran también en Latinoamérica.
¿Estabilización o dependencia?
La operación de Washington divide las aguas entre los expertos. Desde una posición crítica al anuncio, el economista Francisco Cantamutto dijo a Sputnik que "este es un claro caso de injerencismo económico: nunca habíamos visto a Estados Unidos intervenir en el mercado argentino simplemente para garantizar el triunfo electoral de un presidente afín a sus intereses".
"Este no es un acuerdo a nivel de Estados sino un apoyo político a Milei. El riesgo al cual se enfrenta el país consiste en que de un momento a otro Washington puede retirarse y llevar a una situación crítica a la economía argentina, quedando expuesta a un fuerte salto devaluatorio", apuntó el investigador.
Por el contrario, el economista Aldo Abraham —director de la Fundación Libertad, afín al oficialismo— consideró que "esta noticia es muy favorable porque trae más estabilidad en un momento sensible, y evita una devaluación que podría afectar directamente a los argentinos. Hay mucha presión por las elecciones que no se condice con el equilibrio que logró el Gobierno de Milei".
Consultado por Sputnik, el especialista remarcó que, en su opinión, la medida no genera una mayor dependencia hacia Estados Unidos, dado que "un swap es una política entre dos países, al igual que el que mantiene Argentina con China: nadie salió a decir que ese acuerdo suponía una entrega de ningún tipo, y no hay razones para pensarlo en este caso".
La pregunta del millón
La diferencia de perspectivas se refleja ante el interrogante central que emerge en el debate público argentino: la sostenibilidad del esquema cambiario tras las elecciones. Para Cantamutto, el Ejecutivo "busca mantener el dólar contenido para ganar las elecciones, pero no parece haber margen para sostener este grado de intervención y pérdida de reservas luego del 26 de octubre [fecha de la votación]".
Según el consultor, "está claro que la de EEUU es una apuesta electoral, y que es la única razón por la cual puede resistir el dólar a este nivel".
En cambio, para Abraham "que haya o no una devaluación va a depender del resultado de las elecciones: un triunfo del Gobierno traería mucha más estabilidad, y en ese punto bajarían las presiones cambiarias. Las tensiones se deben al riesgo de que el peronismo pueda volver al poder".
De acuerdo al titular de la Fundación Libertad, el paquete de ayuda desde la Casa Blanca "da un espaldarazo muy importante que puede marcar un cambio de clima financiero. Si Milei logra ganarle al peronismo, eso va a terminar de calmar la tensión que venimos viendo en las últimas semanas".
