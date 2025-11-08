https://noticiaslatam.lat/20251108/la-fiesta-de-los-mercados-argentinos-el-riesgo-pais-cae-a-su-nivel-mas-bajo-en-10-meses-1168270599.html

La "fiesta" de los mercados argentinos: el Riesgo País cae a su nivel más bajo en 10 meses

El Riesgo País se derrumbó un a la mitad en apenas un mes en Argentina. El indicador que mide la percepción de riesgo crediticio cayó hasta los 650 puntos básicos, su nivel más bajo en casi un año, impulsado por la recuperación de los bonos soberanos tras la sorpresiva victoria del Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas.La reducción del índice, que había superado los 1.200 puntos apenas semanas atrás, refleja la euforia que sintió el mercado financiero tras meses de profunda incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo económico del oficialismo, que había amenazado con resquebrajarse hasta que Washington anunció su compromiso a "hacer lo que haga falta" para sostener a su aliado en Sudamérica.El rally de los títulos públicos fue determinante en esta baja. Bonos soberanos y activos argentinos en general acumularon aumentos de más del 15%, llevando a la baja el indicador que elabora el banco JP Morgan, cuyos propios directivos viajaron a Buenos Aires previo a las elecciones para reforzar el espaldarazo público a Milei antes de los comicios. El repunte de los activos argentinos, sostenido desde fines de octubre, se traduce en una mayor demanda de deuda y en tasas de interés más competitivas.A la recuperación de los bonos se sumaron otros factores externos. La intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario local, por unos 2.100 millones de dólares antes de los comicios, y el anuncio de un swap —intercambio de monedas— de hasta 20.000 millones de dólares contribuyeron a estabilizar el tipo de cambio y reducir la incertidumbre entre los inversores.La mejora en los activos argentinos coincide con el clima político posterior a las elecciones. El oficialismo logró ampliar su representación en el Congreso y proyecta un margen de gobernabilidad mayor, lo que alimenta la percepción de continuidad en las políticas de ajuste y, sobre todo, la profundización hacia las políticas que Milei denomina "de segunda generación". El caso más paradigmático es el de la reforma laboral que busca aprobar el Ejecutivo.El mínimo gesto de confianza financiera resulta vital para la Casa Rosada. Milei enfrenta compromisos de pago por 8.400 millones de dólares con acreedores internacionales durante 2026. Si la baja del Riesgo País se mantiene, el Gobierno podría refinanciar parte de esos vencimientos en mejores condiciones, evitando recurrir a las reservas o al auxilio de Washington.La sonrisa financieraEn la misma sintonía se expresó Guido Zack, doctor en análisis económico y director del área de Economía de la consultora Fundar. De acuerdo con el investigador, el movimiento alcista "se explica por el resultado electoral: el mercado esperaba continuidad fiscal y el compromiso de pago de la deuda".Ambos coincidieron en que la reacción positiva refleja más una expectativa política que un cambio estructural. Zack destacó que el triunfo del oficialismo "disipó la posibilidad de un regreso del peronismo, algo que era percibido como riesgoso para los acreedores".Tosi agregó que "el pago de la deuda es uno de los compromisos centrales del Gobierno, incluso a costa del fuerte ajuste fiscal en otras áreas". Los dos economistas apuntan que la mejora en los indicadores financieros aún carece de respaldo sólido. "Mantener equilibrio fiscal y sumar superávit externo es lo único que permitirá asegurar los pagos y reducir el Riesgo País", subrayó Zack.En tanto, Tosi sostuvo que "el Gobierno debería ver allanado el camino para refinanciar la deuda existente, pero las condiciones de confianza siguen siendo frágiles".¿Alivio pasajero? Los economistas prevén que el escenario actual es más un respiro que un punto de inflexión. Zack indicó que "todo dependerá de si el Ejecutivo logra acumular reservas de dólares sin frenar la actividad", y advirtió que “las primeras señales son positivas, pero la estrategia cambiaria deberá sostenerse”.Para Tosi, "actores como el Fondo Monetario Internacional celebran los anuncios del Gobierno porque estaba realizando una fuerte apuesta por Milei". Según el investigador de Fundar, la estabilidad "no vendrá solo del respaldo político, sino del cumplimiento efectivo de las metas fiscales". Consideró que el apoyo de Washington "facilita el camino, pero no exime de hacer la tarea doméstica".Tosi coincidió en que el entorno internacional "ayuda a relajar la presión sobre los bonos", aunque enfatizó que "la sostenibilidad se juega puertas adentro, no afuera". La euforia no implica una mejora estructural. Tosi resaltó que "el Gobierno no puede depender eternamente del apoyo político de Estados Unidos: todavía hay varias inconsistencias a corregir que no se logran solamente manteniendo el dólar barato para controlar la inflación".

