https://noticiaslatam.lat/20251118/cambio-de-estrategia-y-fragilidad-interna-que-hay-detras-de-la-apertura-al-dialogo-de-trump-con-1168610330.html

Cambio de estrategia y fragilidad interna: ¿Qué hay detrás de la apertura al diálogo de Trump con Maduro?

Cambio de estrategia y fragilidad interna: ¿Qué hay detrás de la apertura al diálogo de Trump con Maduro?

Sputnik Mundo

Durante la transmisión de su programa 'Con Maduro +', el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su deseo de dialogar con su par estadounidense... 18.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-18T19:27+0000

2025-11-18T19:27+0000

2025-11-18T19:27+0000

américa latina

política

donald trump

nicolás maduro

seguridad

venezuela

eeuu

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/12/1168610922_35:0:776:417_1920x0_80_0_0_6ce4238d53da19e2abaa376ea59bacbe.jpg

"El que quiera hablar con Venezuela, se hablará 'face to face', cara a cara", declaró el mandatario venezolano.Su respuesta viene a raíz de las declaraciones de Trump, quien recientemente abrió la puerta a un acercamiento sin precedentes. Esta intención fue reiterada el 18 de noviembre."Quiere hablar conmigo y estoy dispuesto a hablar con él, (...) pero nos trataron muy mal", dijo en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.El cruce de mensajes instala en la agenda global la tangible posibilidad de un encuentro, que marcaría un antes y un después en la geopolítica continental.¿Un giro impuesto por el ala menos radical?Las palabras del mandatario estadounidense, que contrasta con la retórica habitual del partido al que pertenece, el Republicano, fueron analizadas por el politólogo venezolano Gabriel García, en diálogo con Sputnik, a la luz de los nuevos eventos.Para García, esta aparente contradicción dentro de la esfera de poder estadounidense es sintomática. "Horas previas de conocerse las declaraciones del presidente Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciaba que iban a declarar como organización terrorista al Cártel de los Soles, que no es más que una estrategia para justificar la inversión en operaciones contra el terrorismo y tener más financiamiento, ello sin necesidad de una aprobación del Congreso a una intervención, cosa que no se ha logrado previamente", explicó.Para García este posible acercamiento responde a una agenda del ala menos radical del Partido Republicano, personificada en figuras como Richard Grenell, que podría comenzar a ganar influencia."En el interior, el Gobierno republicano no la tiene muy fácil. Hay una serie de problemas que, como ya estamos acostumbrados, Estados Unidos intenta ocultar con una guerra o conflicto en el extranjero apelando al fervor patrio", afirmó el politólogo. Sin embargo, en este caso, factores domésticos estarían presionando en sentido contrario. "El triunfo de un socialista y musulmán en Nueva York [Zohran Mamdani] (...) es una muestra de que algo está pasando en EEUU, lo que obliga al partido que lidera Trump a repensarse. Debido a esto, es posible que estén evaluando una posición menos radical a lo exterior", analizó García.Elecciones y soberaníaAunado a ello, García destacó que los pronunciamientos de países como Colombia, México y Chile, abogando por la paz regional, han complicado la justificación de una intervención en Venezuela.En este contexto, el anuncio de diálogo por parte de Trump es, para el experto, un reconocimiento tácito de esta nueva realidad. “Los resultados electorales, tanto de Chile como de Ecuador, del fin de semana pasado, son un mensaje para Estados Unidos”, afirmó García. Se refirió en particular al referéndum en Ecuador, donde "el pueblo ecuatoriano dijo 'no' a las bases extranjeras con más del 60%, 'no' a la convocatoria de una Asamblea Constituyente con más del 61% (...). Es un mensaje también al presidente Daniel Noboa, que el sueño de un Ecuador justo se mantiene, que ya queda detrás el ejercicio entreguista de poner bases extranjeras" en ese país, ponderó.Respecto a Chile, donde Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, obtuvo un significativo porcentaje en primera vuelta, García ve una tendencia similar. "A los ojos de Estados Unidos, que [se haya posicionado] el Partido Comunista chileno, otra vez en la primera vuelta de estas elecciones presidenciales, también es un mensaje", señaló.El politólogo utilizó una metáfora para ilustrar la percepción de la política exterior estadounidense hacia la región."Para poner un ejemplo, es un juego de buscaminas. [EEUU] toca una pieza, no sabe cómo le va, cuál va a ser el resultado de dicha jugada", narró. Esta incertidumbre, a su juicio, explica las aparentes contradicciones en las declaraciones de Trump sobre Venezuela. La lección que está recibiendo Washington es clara, según García. "Con este resultado de las últimas elecciones en Chile y en Ecuador, el Departamento de Estado se está replanteando una nueva estrategia que aplicar en Sudamérica", estimó.La posible apertura de un canal de diálogo con Caracas, más que una concesión, sería así el resultado de un nuevo cálculo estratégico forzado por una región que, a través de las urnas y la diplomacia, está reafirmando su voluntad de paz y soberanía. "El pulso geopolítico en la región ha jugado a favor no solo de Venezuela, sino a favor de la paz de la región", sentenció.

https://noticiaslatam.lat/20251118/1168591114.html

https://noticiaslatam.lat/20251112/venezuela-despliega-su-defensa-total-ante-la-amenaza-creciente-de-eeuu-en-el-caribe-1168383531.html

https://noticiaslatam.lat/20251118/choco-con-la-desilusion-social-como-se-recuperara-noboa-tras-el-reves-electoral-en-ecuador-1168592441.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

política, donald trump, nicolás maduro, seguridad, venezuela, eeuu, 💬 opinión y análisis