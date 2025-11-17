https://noticiaslatam.lat/20251117/el-camino-a-la-segunda-vuelta-en-chile-inicia-con-una-ventaja-tactica-de-kast-sobre-jara-1168585260.html

El camino a la segunda vuelta en Chile inicia con una "ventaja táctica" de Kast sobre Jara

El camino a la segunda vuelta en Chile inicia con una "ventaja táctica" de Kast sobre Jara

Sputnik Mundo

La candidata oficialista Jeannette Jara y el opositor José Antonio Kast pasaron a la segunda vuelta en Chile y ya se disputan el respaldo de Franco Parisi, el... 17.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-17T20:30+0000

2025-11-17T20:30+0000

2025-11-17T20:30+0000

américa latina

chile

💬 opinión y análisis

política

josé antonio kast

jeannette jara

partido republicano (eeuu)

elecciones presidenciales en chile (2025)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/11/1168584640_0:12:1024:589_1920x0_80_0_0_0f97e44ac2b9adb651d57f8de9f20880.jpg

La noche del 16 de noviembre acabó con un sabor agridulce para la candidata oficialista chilena Jeannette Jara y su comando de campaña. Los resultados consolidados difundidos por el Servicio Electoral de Chile la colocaron en primer lugar, con el 26,74%, pero dejaron dudas sobre sus posibilidades en una segunda vuelta en que enfrentará a José Antonio Kast, que culminó segundo, con 24,07%.La sede del comando de campaña, donde Sputnik aguardó los resultados, evidenció la preocupación del equipo de Jara, que celebró cuando los datos indicaban que superaría el 31% pero pronto se preocuparon cuando, en la medida en que avanzaba el recuento, el guarismo descendía hasta el 26%. La rápida reacción se dio por parte del vocero del comando, el senador Ricardo Lagos Weber, que pasadas las 20:00 horas locales (00.00 GMT) aseguró que ahora "hay una elección nueva que comienza, en la que ya no habrá ocho candidatos, sino dos opciones nítidas y diferentes".Minutos antes de que lo hiciera Jara desde un escenario montado en la calle, Lagos Weber dio pistas de la estrategia de Jara de aquí en adelante: "A los chilenos les vamos a plantar una propuesta atractiva; tenemos que ir a hablarle a aquellos chilenos cuyas candidaturas no obtuvieron el resultado esperado en primera vuelta. Queremos escuchar qué es lo que están pidiendo esos chilenos y ver cómo nos hacemos cargo de esas demandas".A su turno y ante cientos de personas en la Plaza San Francisco, Jara cumplió con la línea trazada. Repasó una serie de medidas de los programas de Evelyn Matthei, de Franco Parisi, de Marco Enriquez-Ominami y de Eduardo Artés que estaría dispuesta a incluirlos en su programa. Acto seguido, recordó algunas medidas clave de su gestión como ministra de Trabajo, como la jornada laboral de 40 horas, la reforma previsional o el incremento del salario mínimo.La candidata apuntó directamente contra quienes no la votaron para demostrar su disposición: "Quiero decirles que mi corazón está abierto y disponible para convencerles y ganar consciencia y corazones; no por un cargo sino por el futuro de nuestra patria"."Un plebiscito" entre la continuidad y el cambioLejos del centro de Santiago, en la comuna de Las Condes, el comando de José Antonio Kast fue escenario de los primeros movimientos de piezas de cara a la segunda vuelta: tras resultar quinta en los comicios, Matthei se acercó al comando de Kast y expresó ahí mismo su apoyo de cara a una segunda vuelta.Cuando Kast subió al estrado, pasadas las 22:00 horas locales (02:00 GMT), no dudó en calificar el resultado como "un triunfo" y se lo agradeció principalmente "a Dios" y "a cada chileno que hoy día fue a votar".Kast calificó a la segunda vuelta del 14 de diciembre como la elección "más importante de nuestra generación" y la planteó como "un verdadero plebiscito entre dos modelos de sociedad". En ese sentido, contrapuso "un modelo que dirige el actual Gobierno que ha llevado a Chile a la destrucción" con su proyecto, que "promueve la libertad, la esperanza y el progreso".Sobre el final de su discurso, Kast agradeció especialmente los apoyos de Matthei y Johannes Kaiser. Resaltó que los tres mantienen "la misma mirada sobre los dolores de Chile", entre los que mencionó los problemas de seguridad, la enseñanza, la vivienda y el sistema de salud.El fenómeno ParisiEn diálogo con Sputnik, el politólogo chileno Marcelo Mella comentó que, si bien el resultado obtenido por Jara "no es catastrófico", está lejos de la expectativa del oficialismo, que buscaba ubicarse entre el 30% y el 33% de los votos para considerarse en una buena posición de cara a la segunda vuelta.En efecto, el candidato del Partido de la Gente sorprendió al ubicarse en tercer lugar con un 19,52%, desplazando a Kaiser y Matthei, figuras que aparecían más arriba en todas las encuestas.En su discurso de la noche del domingo, Parisi buscó distanciarse tanto de Jara como de Kast, afirmando que a su partido "no le gustan las ideologías" y rechazando "que se hagan apologías a Allende o a Pinochet".Si bien afirmó que está dispuesto a "ayudar" a quien resulte electo, descartó de plano un apoyo automático a alguna de las dos candidaturas. "Yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie. Esa es una falta de respeto. Les tengo una mala noticia a Kast y a Jara: gánense los votos, gánense la calle".En esa línea, Parisi reivindicó que son los dos candidatos en segunda vuelta los que deben hacer "gestos" para contar con el apoyo del Partido de la Gente "y no al revés". "El Partido de la Gente no necesita ningún favor", complementó."Habrá que ver qué estrategia desplegará el comando de Jara para ver cómo logra convertir al votante de Parisi, que pareciera ser más cercano a Kast, especialmente en el último tercio de la campaña", dijo a Sputnik el analista político Simón Rubiños Cea.A los ojos del experto, el resultado electoral es "bastante preocupante" para el oficialismo chileno ya que, aunque el actual presidente Gabriel Boric pueda esquivar personalmente este desgaste, sí ha visto "un castigo de la opinión pública a un Gobierno que no logró seducir".Para Mella, Jara podría apelar a ciertos grupos de votantes de Parisi identificados con sectores populares y obreros de la población del interior del país que, en otras épocas, solían decantarse por el Partido Comunista o el Partido Socialista. Sin embargo, la tarea no será sencilla, pronosticó, dado que los temas centrales para este público como el combate a la criminalidad o a la migración irregular "no son temas fáciles de abordar para sectores progresistas".Los desafíos de Kast y la derecha chilenaPero la derecha también tendrá desafíos: Mella indicó que las votaciones más bajas de lo esperado de Kaiser y Matthei pueden comprometer la fortaleza de Kast para una segunda vuelta, pensando en que las tres candidaturas conformarán el eje de la oposición a Jara en segunda vuelta."La sumatoria de los tres candidatos presidenciales del sector llega al 50,5% pero es claro que, aunque este traspaso de votación si bien es probable, no será una cuestión mecánica y existirá cierto margen de pérdida", explicó el analista, para quien este detalle no hace perder "la ventaja táctica" con la que Kast inicia el camino hacia el balotaje.Rubiños Cea, por su parte, mencionó que la elección parlamentaria también parece darle un factor positivo a Kast. "La derecha confirma los pronósticos y se ubica con una mayoría en ambas cámaras", adelantó.El analista subrayó que, de acuerdo a resultados preliminares, el bloque de las derechas se aseguraría la mayoría simple en el Congreso y hasta estaría cerca de confirmar los cuatro séptimos de escaños, una fracción que le permitiría avanzar en eventuales reformas constitucionales.

https://noticiaslatam.lat/20251117/1168554801.html

https://noticiaslatam.lat/20251117/kast-se-asienta-como-el-principal-candidato-a-convertirse-en-el-nuevo-presidente-chileno-1168576945.html

https://noticiaslatam.lat/20251116/1168553753.html

https://noticiaslatam.lat/20251117/1168558881.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

chile, 💬 opinión y análisis, política, josé antonio kast, jeannette jara, partido republicano (eeuu), elecciones presidenciales en chile (2025)