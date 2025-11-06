https://noticiaslatam.lat/20251106/triunfo-de-mamdani-representa-un-llamado-a-la-salida-de-la-vieja-guardia-del-partido-democrata-dice-1168199534.html

Triunfo de Mamdani representa un llamado a "la salida de la vieja guardia" del Partido Demócrata, dice analista

Triunfo de Mamdani representa un llamado a "la salida de la vieja guardia" del Partido Demócrata, dice analista

Sputnik Mundo

Las elecciones locales en EEUU resultaron en una oleada de victorias para el Partido Demócrata, incluyendo en Nueva York, donde se impuso un socialista de 34... 06.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-06T03:50+0000

2025-11-06T03:50+0000

2025-11-06T03:50+0000

internacional

eeuu

joe biden

donald trump

nueva york

partido demócrata (eeuu)

nueva jersey

california

andrew cuomo

zohran mamdani

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/05/1168188498_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b4b2dd94d87344e1d1609569984cb22.jpg

El epicentro de la atención nacional y la victoria demócrata más simbólica fue la lograda en los comicios por la alcaldía de Nueva York, la ciudad más populosa del país y el corazón del capital financiero de EEUU. Allí, como todas las encuestas lo preveían, el candidato demócrata Zohran Mamdani, un socialista nacido en Uganda de apenas 34 años, se alzó con un triunfo contundente. El joven congresista, quien a comienzos de año era un total desconocido, obtuvo más del 50% de los votos, es decir, más de un millón, algo que no ocurría desde hace décadas en unas elecciones por la alcaldía.Esta victoria no solo mantiene la ciudad en manos demócratas, sino que marca a la vez varios hitos y un posible punto de inflexión en el partido. Mamdani se convierte en el alcalde más joven de la ciudad desde 1892 y en el primer musulmán en ocupar el cargo, representando un triunfo crucial para el ala progresista demócrata en un momento en el que el partido busca "redefinir" su marca tras la sonada derrotada del 2024.El principal perdedor en esta contienda fue el exgobernador Andrew Cuomo, quien se había postulado como independiente luego de perder la interna demócrata a manos de Mamdani, buscando su regreso político tras renunciar a la gubernatura de Nueva York en 2021 debido a varios escándalos de índole sexual. Cuomo, al igual al republicano Curtis Sliwa, fue ampliamente superado por el ímpetu de la campaña de Mamdani, basada en propuestas como congelar la renta, transporte gratis, así como una astuta presencia viral en redes sociales.De igual forma, las elecciones para gobernador en los estados de Virginia y Nueva Jersey confirmaron la "ola azul" a lo largo del país. En el primer caso, la demócrata Abigail Spanberger hizo historia al ser elegida como la primera mujer gobernadora, recuperando el ejecutivo local para su partido tras cuatro años de control republicano. Spanberger se impuso a la candidata republicana con un margen cómodo, obteniendo alrededor del 55% de los votos, consolidando una victoria basada en una plataforma marcadamente contraria al presidente Donald Trump y atrayendo a votantes moderados.De manera similar, en Nueva Jersey, la excongresista Mikie Sherrill consiguió la victoria en la contienda por la gobernación. Sherrill logró prolongar el control demócrata del ejecutivo estatal al derrotar al republicano Jack Ciattarelli, quien en la previa partía casi con la misma intención de voto.En la costa oeste, aunque California no eligió a su próximo gobernador —lo cual ocurrirá en el 2026—, se realizó una votación estatal crucial: la aprobación de la Propuesta 50. Esta medida, impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, tenía como objetivo rediseñar los mapas congresionales del estado.La iniciativa fue aprobada con un arrollador respaldo de los votantes, que apoyaron el proyecto de Newson para contrarrestar el llamado "gerrymandering" (manipulación de distritos) a favor de los republicanos que ha sido implementado en otros estados, como Texas. El propósito de la estrategia es asegurar una mayor representación demócrata en el Congreso federal y poder recuperar la Cámara baja para el partido opositor en los comicios del año próximo. Estos triunfos se suman a otros logrados por los demócratas en el "super martes electoral", en contiendas de congresos, alcaldías locales y las cortes supremas estatales, además que logran insuflar de oxígeno a un partido que tras la derrota en los comicios generales del año pasado y el fracaso de la presidencia de Joe Biden venía registrando sus peores números de aprobación en la historia reciente."Una llamada de atención"Si bien los expertos señalan que estos resultados son producto de la confluencia de varios factores, algunos de ellos aplicables solamente a este particular ciclo electoral (los comicios fueron todos en bastiones tradicionalmente demócratas y los candidatos republicanos no eran particularmente populares, entre otras) todos coinciden que la jornada electoral debería ser una llamada de atención tanto para la formación gobernante como para el establishment demócrata.De acuerdo con el internacionalista Samuel Losada, egresado de la Universidad de Belgrano, el triunfo de Mamdani en Nueva York y la aprobación de la Propuesta 50 en California confirman que los votantes demócratas no están contentos con la élite neoliberal y centrista que ha capitaneado al partido y que prefieren liderazgos nuevos con ideas combativas y frescas.Se evidencia inconformidad por la economíaA la vez, José Ignacio Apoi, internacionalista egresado de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (UDELAR), opinó que la "ola azul" debería preocupar también a los republicanos, dado que buena parte de estas campañas tuvo como principal foco un mensaje economista, criticando los altos costos del nivel de vida actual y la falta de eficacia o de interés de la Casa Blanca para bajarlos.Eso explica, en su visión, que los ciudadanos hayan apoyado a candidatos como Mamdani, quien hizo de la asequibilidad su slogan de campaña ("Por una Nueva York que puedas costear") y Sherrill, triunfadora en las elecciones de New Jersey, quien propuso congelar los aumentos de las facturas eléctricas.Por su parte, Losada recordó que el presidente Trump, analizando la derrota electoral de su partido, la atribuyó al hecho de que su nombre no estaba en la papeleta y el impacto negativo del reciente y prolongado cierre del Gobierno federal, aunque el analista opinó que esa es solo la mitad de la historia."Sondeos recientes han mostrado que una parte del electorado demócrata que votó a Trump en 2024, especialmente grupos como latinos y la clase trabajadora, están comenzando a darle la espalda a los republicanos porque no están viendo mejoras económicas y rechazan la política migratoria de Washington. Por lo tanto, estas derrotas también pueden interpretarse como una señal de alarma para el propio partido de cara a las elecciones del 2026", afirmó.

https://noticiaslatam.lat/20250827/la-pelea-politica-por-rediseno-de-mapas-electorales-exhibe-el-profundo-deficit-democratico-en-eeuu-1165848228.html

https://noticiaslatam.lat/20251105/mamdani-representa-una-corriente-progresista-que-busca-renovar-el-rumbo-de-los-democratas-1168203940.html

eeuu

nueva york

nueva jersey

california

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

eeuu, joe biden, donald trump, nueva york, partido demócrata (eeuu), nueva jersey, california, andrew cuomo, zohran mamdani, 💬 opinión y análisis