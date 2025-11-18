https://noticiaslatam.lat/20251118/choco-con-la-desilusion-social-como-se-recuperara-noboa-tras-el-reves-electoral-en-ecuador-1168592441.html

"Chocó con la desilusión social": ¿Cómo se recuperará Noboa tras el revés electoral en Ecuador?

Después de la derrota en el referéndum y la consulta popular mediante los cuales buscaba revalidar su gestión, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa...

La abrumadora derrota del Gobierno de Daniel Noboa en las cuatro preguntas del referéndum, dejó al Ejecutivo ante su situación de mayor debilidad política desde su llegada al poder en 2023. El revés electoral se extendió por todo el país, incluso en las provincias donde el oficialismo había centrado su campaña alegando que la inédita inseguridad registrada en suelo ecuatoriano requería de una reforma constitucional, y hasta la instalación de bases militares extranjeras.Los resultados mostraron un patrón contundente: el 'no' ganó en las 10 ciudades más violentas del país. En Balao (sur), uno de los cantones con mayor tasa de homicidios, el rechazo superó el 76%. Lo mismo ocurrió en Durán (suroeste), Puebloviejo y Babahoyo (ambos en el centro), donde la narrativa oficial sobre combatir al narcotráfico con reformas constitucionales no encontró eco ciudadano.En grandes urbes, como Guayaquil (oeste), donde las cifras de asesinatos son las más altas en términos absolutos, el voto también fue adverso al Gobierno. En la ciudad costera, el 'no' se impuso en las preguntas sobre bases extranjeras, financiamiento de partidos y la Constituyente. En Quito, el rechazo a las bases militares alcanzó el 56%, pese a la intensa campaña oficialista.El cuadro electoral complica el margen de acción de Noboa. Con la opción de una Asamblea Constituyente descartada, solo puede recurrir a reformas parciales o enmiendas, mecanismos más lentos y que requieren aval de la Asamblea Nacional o revisión de la Corte Constitucional, dos actores con los que mantiene un vínculo tenso desde el inicio de su gestión.La relación con el máximo tribunal atraviesa su momento más delicado. El presidente la ha acusado de bloquear iniciativas clave de seguridad y de actuar con "activismo político". La derrota electoral reduce obligaría al Ejecutivo a negociar con un órgano que, según la Constitución, será clave en cualquier intento de reformar la carta magna vigente desde el año 2008, durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017).La Asamblea tampoco ofrece un camino sencillo. El Gobierno no tiene mayoría, y la propuesta de reducir el número de legisladores, una de las que buscaba debilitar a la oposición, fue rechazada con amplitud. Tras la consulta, el Legislativo recupera centralidad y puede imponer condiciones al Ejecutivo en el tratamiento de leyes sensibles.El freno de las urnas marca un límite a la estrategia oficialista. Si bien la inseguridad sigue siendo el principal problema del país —según informan las encuestas de opinión pública—, pero la ciudadanía no respaldó las soluciones propuestas. El estado de excepción, las operaciones militares y los gestos de cooperación con Estados Unidos no alcanzaron para sostener el apoyo en los territorios más golpeados.Una carrera contrarreloj"Estos resultados tan inesperados llevan a un reordenamiento del tablero político ecuatoriano, y eso exige que el Gobierno reaccione cuanto antes para salir de este laberinto", dijo a Sputnik el analista político ecuatoriano Wilson Benavídez. El experto afirmó que la magnitud del rechazo "abre un punto de inflexión serio para el oficialismo", cuyas apuestas institucionales y de seguridad quedaron súbitamente deslegitimadas.El consultor remarcó que el Ejecutivo apostó a una narrativa de combate al crimen que derivó en "un mayor alineamiento hacia Estados Unidos", pero el mensaje no caló. En la misma sintonía se expresó el politólogo ecuatoriano Javier Guarnizo, quien afirmó ante Sputnik que "la derrota es producto exclusivamente de la gestión del Gobierno".Para los dos analistas, el mensaje ciudadano marca límites claros al estilo de gestión. Benavídez apuntó que la confrontación con entidades de peso como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) "contrastó con la falta de firmeza frente al crimen organizado".El día después"El Gobierno ahora tiene un saldo en rojo que debe contrarrestar urgentemente", advirtió Benavídez, para quien el rechazo en las urnas refleja el desgaste acumulado "durante el año más violento del país en los últimos tiempos". Guarnizo coincidió al señalar que el oficialismo "chocó con la desilusión social" ante promesas incumplidas.Guarnizo añadió que el resultado confirma que "la lógica correísmo versus anticorreísmo ya no explica el escenario político, y eso fuerza al presidente a asumir los costos de su gestión".Ambos miran con atención la caída del discurso oficial sobre seguridad. Benavídez afirmó que "los ecuatorianos ya no queremos más violencia", incluso bajo la forma de bases militares extranjeras. Guarnizo, en la misma línea, recordó que "con la actual Constitución, Ecuador llegó a ser uno de los países más seguros".En este escenario, ambos prevén mayor presión sobre el Ejecutivo. Benavídez enfatizó en que la gestión "debe mostrar resultados después de meses críticos", mientras que Guarnizo apuntó que el voto castiga la falta de claridad y las decisiones contradictorias. Para ambos, la legitimidad presidencial entra en una etapa de prueba.

