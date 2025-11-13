https://noticiaslatam.lat/20251113/despliegue-militar-en-las-fronteras-de-paraguay-coincide-con-toda-la-operativa-de-eeuu-en-el-caribe-1168423635.html

Despliegue militar en las fronteras de Paraguay coincide "con toda la operativa" de EEUU en el Caribe, dice un analista

Con la "lucha contra el crimen organizado y trasnacional" como bandera, el Gobierno de Paraguay movilizó hacia sus fronteras un contingente de hasta 4.000 efectivos militares y policías. Las operaciones, además, cuentan por primera vez con la participación de los aviones Super Tucano, adquiridos a mediados de 2025."El Gobierno de Paraguay está decidido a enfrentar con todos los elementos disponibles al crimen organizado y esta operación es una muestra más de esta aseveración", dijo en conferencia de prensa el ministro de Defensa paraguayo, Óscar González Cañete, al presentar uno de los despliegues de militares que, en el marco de la operación, se harían hacia las zonas fronterizas con Brasil y Bolivia.Más explícito, el comandante de las Fuerzas Militares, César Moreno Landaida, aseguró que el objetivo de los operativos será "prevenir, disuadir y, si es necesario, neutralizar cualquier tipo de amenaza que provenga ya sea del crimen organizado trasnacional, de las organizaciones terroristas internacionales o cualquier otro delito conexo".El despliegue mostró resultados rápidamente: horas después de que comenzaran a movilizarse los militares, la Fuerza Aérea logró interceptar a una avioneta con matrícula de Bolivia que hacía un vuelo irregular en cielos paraguayos. Uno de los Super Tucano entró en acción y obligó a la aeronave a aterrizar, aunque sus ocupantes lograron escapar y se presume que buscaban cargar droga en territorio paraguayo.Las fuerzas del orden también lograron, en el marco del Escudo Guaraní, incautar una tonelada de marihuana en la frontera sur del país, que presumiblemente ya estaba lista para ser enviada hacia Argentina.¿Una alianza con EEUU?En diálogo con Sputnik, el abogado y analista internacional paraguayo Héctor Sosa Gennaro atribuyó el cuantioso despliegue de seguridad dispuesto por el Gobierno paraguayo a la voluntad de la Administración de Santiago Peña de convertirse en un aliado de EEUU en el combate al crimen en Sudamérica.Sosa Gennaro consideró que los esfuerzos paraguayos aparecen como parte de "un compromiso que quizás se le imponga o no al país" y que, en su opinión, está en sintonía "con toda la operativa que EEUU está haciendo en el Caribe".Para el experto, otra demostración de la alineación de Paraguay con Washington en materia de seguridad regional puede verse en la reciente declaración de los grupos criminales brasileños Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho como "organizaciones terroristas". A eso, el Gobierno ha sumado el uso de los aviones Super Tucano y una reciente ley de derribos, incrementando su poder de fuego para la custodia de las fronteras."Puesta en escena"El experto paraguayo en Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, Jorge Rolón, recordó, en conversación con Sputnik, que la participación de militares en cuestiones de seguridad interna en Paraguay viene desde 2013, cuando el entonces presidente Horacio Cartes (2013-2018) promovió una ley para habilitar la incorporación de las Fuerzas Armadas al combate al crimen organizado. Si bien en ese momento el objetivo era combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Rolón recordó que el despliegue militar "no fue más que ampliándose" desde entonces, ahora con el narcotráfico en la mira, llegando a funcionar bajo estado de excepción en algunos departamentos del país.En ese sentido, el experto consideró que los grandes operativos presentados constituyen más "una puesta en escena" debido a que el Gobierno de Peña "necesita demostrar que hace los deberes en el campo del combate al crimen organizado". "Esto no funciona en ningún lado y si fuera por poder de fuego o tecnología, EEUU no permitiría un solo kilo de cocaína en su territorio", graficó.El experto advirtió que, si bien es posible que los grupos criminales busquen evitar confrontaciones directas con las Fuerzas Armadas en la frontera, es posible que las propias fuerzas de seguridad paraguayas propicien enfrentamientos cuando "el Estado quiera demostrar algún resultado de todo este despliegue".Rolón remarcó que las incautaciones de grandes cantidades de drogas que suelen ser muy promocionadas en medios de comunicación resultan "anecdóticas" en función de que los grupos criminales son capaces de "recomponerse naturalmente" cuando son descabezados o debilitados. "Aunque se intercepten avionetas o se incauten de 1.000 kilos de droga, el problema va a seguir porque es un gran negocio que mueve mucho dinero", añadió.Para el experto, Paraguay no encontrará resultados sustantivos en el combate al crimen organizado hasta tanto no "se depure a sí mismo" e interrumpa los flujos de corrupción que vinculan al sistema político, las fuerzas de seguridad y los grupos criminales. Como ejemplo, recordó que el caso de la muerte del diputado oficialista Eulalio Gómez dejó entrever el relacionamiento entre la política y el narcotráfico, pero sus derivaciones fueron poco investigadas tras la muerte del legislador.

