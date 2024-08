https://noticiaslatam.lat/20240821/muerte-de-diputado-oficialista-conmociona-a-paraguay-y-amenaza-con-abrir-una-grieta-en-el-gobierno-1156972897.html

Muerte de diputado oficialista conmociona a Paraguay y amenaza con abrir una grieta en el Gobierno

Muerte de diputado oficialista conmociona a Paraguay y amenaza con abrir una grieta en el Gobierno

21.08.2024

El 19 de agosto, la Policía paraguaya irrumpió en la vivienda del diputado Eulalio Lalo Gomes con una orden de allanamiento y de detención contra el legislador del oficialista Partido Colorado, por su presunta participación en un esquema de lavado de activos vinculado con organizaciones criminales de Brasil.Según consignó el medio paraguayo Última Hora, Gomes murió en su dormitorio, como consecuencia de dos disparos efectuados por los agentes policiales que debían arrestarlo. El ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, dijo al Infobae que el legislador había cerrado con llave la puerta de su habitación e intentó disparar a los policías que rompieron la puerta. El secretario de Estado calificó a los efectivos policiales del operativo como "especialistas" y aseguró que los funcionarios "devolvieron" los disparos que el congresista había efectuado en un primer momento.En diálogo con Sputnik, el analista político paraguayo Leonardo Gómez Berniga definió al legislador fallecido como "un referente político y empresarial" del departamento de Amambay y su capital, Pedro Juan Caballero, ubicada en la frontera entre Paraguay y Brasil.La acumulación de poder en una zona fronteriza conocida por la proliferación de organizaciones criminales puso el nombre de Lalo Gomes entre los empresarios y políticos señalados por sus presuntos vínculos con "estructuras paraestatales como el narcotráfico". De hecho, la imputación de la Fiscalía paraguaya contra el diputado apunta a los vínculos del legislador con el brasileño Jarvis Chimenes Pavão, preso en Brasil por narcotráfico pero señalado como líder de un grupo criminal que también opera en territorio paraguayo.Por esa razón, Gómez Berniga consideró que la muerte del legislador pone de manifiesto el problema de la "narcopolítica" en Paraguay, ya que el narcotráfico "dejó de ser un medio de financiamiento externo de la política a directamente instalar actores protagónicos en la dinámica de toma de decisiones".En ese sentido, el analista recordó la situación del exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio, que en 2022 debió renunciar a su banca luego de ser acusado de vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos. El legislador fue enviado a prisión y espera juicio oral junto a otros implicados.¿Un quiebre en el sistema político paraguayo?La confusa muerte del diputado Gomes sembró diferencias a la interna del Partido Colorado, dividido entre las bancadas de Honor Colorado —liderada por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y el actual presidente, Santiago Peña— y Fuerza Republicana —que mantiene como referente al expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023)—.Tras el allanamiento en el que Gomes resultó muerto, legisladores del Partido Colorado, incluidos los de Honor Colorado, firmaron una declaración exigiendo la renuncia del ministro del Interior Riera y de la cúpula de la Policía por su responsabilidad en la muerte de Gomes. Sin embargo, tanto el presidente Peña como el expresidente Cartes respaldaron al ministro y el jefe policial, desoyendo el reclamo de sus propios congresistas.De acuerdo al analista, el caso despertó preocupación en legisladores oficialistas sobre "hasta dónde se puede usar la fuerza pública o la discrecionalidad de criterios del Estado" contra los propios dirigentes políticos. Al respecto, el experto apuntó que "hay muchos actores políticos dentro de Honor Colorado que fueron investigados por vínculos con estructuras criminales" y sienten ahora que no están blindados por el propio Gobierno.Para Gómez Berniga, el entredicho entre el Gobierno de Peña y los legisladores colorados que reclaman la renuncia del ministro Riera no llegará al punto de complicar la aprobación de proyectos de ley en el Poder Legislativo pero sí podría alimentar tensiones políticas internas dentro del oficialismo. "Las diferencias se van a expresar cuestionando la política del Ejecutivo o tratando de deslegitimar a ciertos ministros o actores del Gobierno", pronosticó, señalando que muchos de estos legisladores buscarán ganarse espacios dentro del Ejecutivo a fuerza de cuestionar a los dirigentes actuales.De todos modos, el episodio podría no pasar de una diferencia interna dentro del oficialismo, dado que, según el analista, el sistema político paraguayo aun muestra a "una oposición sumamente debilitada" y sin un programa propio que lo muestre como una alternativa al gobernante Partido Colorado."Para que esto tenga mayor repercusión, la oposición debería tener una respuesta política clara y hasta el momento eso no se está viendo. Por el momento la disputa está narrada exclusivamente desde la interna del Partido Colorado", sostuvo.Así las cosas, las críticas, problemas de gestión y presuntas irregularidades del Gobierno de Peña no encuentran eco en movimientos sociales ni en las calles de Paraguay, como si lo encuentra el temor de que la penetración del crimen organizado genere un incremento de la violencia en las ciudades del país.

