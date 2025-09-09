https://noticiaslatam.lat/20250909/salvaguardas-introducidas-por-la-union-europea-perjudicaran-al-mercosur-1166286361.html

"Salvaguardas" introducidas por la Unión Europea, ¿perjudicarán al Mercosur?

"Salvaguardas" introducidas por la Unión Europea, ¿perjudicarán al Mercosur?

Tras años de negociación, la Unión Europea finalmente inició el proceso formal para dar aprobación al "Acuerdo de Asociación" con el Mercosur, el bloque comercial integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.En los primeros días de septiembre, la Comisión Europea su recomendación de suscribir el acuerdo al Consejo Europeo, órgano en el que están representados los gobiernos de los 27 países del bloque.En la moción, destacaron que creará "la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores, y que permitirá a Europa aumentar en un 39% las exportaciones hacia el Mercosur, fundamentalmente en productos industriales como automóviles, maquinaria y productos farmacéuticos.En diálogo con Sputnik, el analista internacional argentino Juan Alberto Rial recordó que, de acuerdo a lo declarado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la UE pretende aprobar el acuerdo antes de finalizar este año. Para eso, explicó el experto, deberían votar afirmativamente al menos 15 de los 27 miembros del bloque, siempre que representen el 65% de la población total de la unión.Pero, a pesar de que el documento avance en el seno de la UE, Rial todavía se muestra "escéptico" en relación a las verdaderas posibilidades de éxito del acuerdo.Para el analista, el peso político y demográfico de estos países amenaza seriamente que el acuerdo con el Mercosur complete satisfactoriamente el proceso de aprobación y puede pesar más que las posiciones de países como Alemania o España, entre los principales defensores de la asociación con los países sudamericanos.El problema detrás de las mocionesPrecisamente, queriendo evitar que el acuerdo termine naufragando, la Comisión Europea aseguró la inclusión de una serie de "salvaguardas" que, según Bruselas, buscan garantizar que el ingreso de productos agrícolas del Mercosur no perjudique a productores europeos.Rial advirtió que estas cláusulas añadidas por Europa apuntarían a asegurar que "se enciendan luces rojas" en el bloque, en el caso de que "las importaciones del Mercosur estuvieran desregulando el mercado en determinados sectores", comprometiendo a los bloques a abrir "procesos de discusión" sobre los productos puntuales en cuestión.El experto apuntó que estas nuevas salvaguardas introducidas por Europa buscan responder a los cuestionamientos hechos por Francia y reconoció que comienzan a "generar mucho ruido" en torno al acuerdo.De hecho, estas cláusulas fueron mencionadas específicamente por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la conversación que mantuvo días atrás con Von der Leyen y en la que enfatizó que cualquier salvaguarda que la UE quiera establecer "debe cumplir el espíritu y los términos acordados en el acuerdo".¿La UE cambia las reglas de juego?También consultado por Sputnik, el analista internacional uruguayo Ignacio Bartesaghi consideró positivo que la Comisión Europea intente ganarse el respaldo de Francia con las cláusulas de salvaguarda, aunque remarcó que "está en discusión" si su inclusión resulta de un proceso exclusivamente interno del bloque europeo o si, en cambio, deberían ser aprobadas por los países del Mercosur.El experto explicó que, si bien las negociaciones entre los bloques ya habían acordado la existencia de cuotas, no se había definido cómo se implementarían las salvaguardas de protección agrícola. "Obviamente una implementación muy restrictiva de las salvaguardas puede generar un desincentivo para el acuerdo y ser leído como una pérdida de acceso al sector agrícola, el que más interesa a los países del Mercosur", aseveró.Bartesaghi señaló que seguramente el Mercosur adopte la estrategia de esperar el resultado de la votación del acuerdo en la Unión Europea para no "adelantarse" a un proceso que puede ser extenso. De todas maneras, advirtió que esa postura podría volverse un problema para el bloque sudamericano, en caso de tener que analizar las cláusulas una vez que el acuerdo ya haya sido aprobado en Europa.En ese caso, indicó, "el Mercosur se va a ver presionado a terminar aceptando el cierre de la negociación para no ser el que termine diciendo que no al acuerdo".

