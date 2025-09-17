https://noticiaslatam.lat/20250917/el-mercosur-suma-acuerdos-comerciales-en-busca-dejar-atras-decadas-de-inmovilidad-1166559831.html

El Mercosur suma acuerdos comerciales en busca dejar atrás décadas de "inmovilidad"

El Mercosur suma acuerdos comerciales en busca dejar atrás décadas de "inmovilidad"

La firma de un acuerdo comercial con el EFTA parece marcar una etapa de revitalización del Mercosur, que anhela rubricar tratados con la Unión Europea y...

Tras ocho años de negociaciones, el Mercosur firmó finalmente un acuerdo comercial con el EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, por sus siglas en inglés), un bloque conformado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El tratado fue suscrito este 16 de septiembre en Río de Janeiro por los cancilleres del bloque y representantes de los países europeos.Un comunicado conjunto divulgado por el Mercosur luego de la firma destaca que el acuerdo "creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas, con un PIB combinado de más de 4,3 trillones de dólares" y promete generar facilidades para un comercio que, a datos de 2019, ya representaba unos 7.000 millones de dólares anuales entre ambas regiones.De acuerdo con un reporte del grupo latinoamericano, el acuerdo da acceso preferencial al 97% de la oferta exportable del bloque sudamericano, beneficiando particularmente el ingreso al EFTA de productos como la carne bovina, la carne aviar, el maíz, la miel, los aceites vegetales o los vinos, entre otros.En diálogo con Sputnik, el analista internacional paraguayo y experto en temas del Mercosur Mario Paz Castaing aseguró que la concreción del acuerdo resulta "muy positivo en el mundo de aislamiento y proteccionismo a ultranza en el que vivimos".En efecto, Paz Castaing consideró que tanto la firma del acuerdo con los países europeos como los recientes avances en negociaciones con la UE y Emiratos Árabes Unidos, e incluso la suscripción de un tratado comercial con Singapur en diciembre de 2023, constituyen pasos que alejan al Mercosur de "una inmovilidad o inercia" que arrastraba desde las últimas décadas y que lo mantenían por fuera de "aquellos objetivos ideados 30 años atrás".Una coyuntura favorableDesde su nacimiento en 1991, el Mercosur ha tenido problemas para concretar acuerdos comerciales con mercados fuera de América Latina. Recién entre 2009 y 2010, el bloque consiguió un acuerdo de libre comercio con Israel y Egipto y uno "preferencial" con India, aunque todos han tenido lentas implementaciones en la región. El último fue el acuerdo de libre comercio de Singapur, sellado en 2023, pero todavía en proceso de ratificación por los parlamentos del bloque.En una línea similar, el politólogo argentino Emanuel Porcelli dijo a Sputnik que, tanto la firma con el EFTA como los avances en otras negociaciones, marcan "cierta búsqueda de salir de una crisis que el bloque tiene hace por lo menos diez años".Porcelli subrayó que, desde 2016 en adelante, el Mercosur atraviesa un período de estancamiento en el que no logra consensuar una estrategia sobre "cómo insertarse" en el mundo, tanto por procesos que se dieron en el concierto internacional como por procesos domésticos en los países que lo integran.Así, las cada vez más frecuentes firmas de acuerdos parecen marcar una "búsqueda de dinamizar la agenda externa" del bloque, aunque en muchos casos pueda no ser el resultado de una acción propia de los países sudamericanos sino producto de una "coyuntura" internacional que lo haga más favorable a concretar nuevos acuerdos comerciales.Los productos primarios y las oportunidades en AsiaAun así, los resultados pueden no ser todos positivos. Más allá de que los acuerdos favorezcan la exportación de commodities del Mercosur hacia otros mercados, también puede generar, según el experto argentino, que "el proyecto político y económico de la región se moldee desde fuera".En ese sentido, Porcelli consideró que el bloque del Cono Sur sudamericano todavía debe darse una discusión interna sobre "qué exportamos y en qué condiciones exportamos". Parte de ese debate debe incluir, según el analista, cómo el Mercosur y sus socios administran "los ganadores y perdedores" de cada acuerdo y en qué medida el comercio birregional puede terminar favoreciendo "procesos de profundización de la primarización" de la economía del bloque.Paz Castaing remarcó, por su parte, que el Mercosur "no se puede quedar" únicamente en la exportación de productos primarios y debería utilizar este tipo de acuerdos comerciales para favorecer el agregado de valor a sus envíos al exterior.Para Paz Castaing, una de las claves para el Mercosur sigue siendo "mirar al Asia" en búsqueda de nuevos acuerdos comerciales con países de esa región "que estén más o menos en sintonía con las pretensiones del Mercosur y avanzar en bloque". El experto remarcó que el Indopacífico es "una zona muy fuerte" y que el bloque latinoamericano "tiene los recursos para proveer a esos mercados".Lo mismo para naciones de Oriente Medio como Emiratos Árabes Unidos, país con el que el Mercosur tiene negociaciones avanzadas y espera concretar un acuerdo antes de 2026. Para Paz Castaing, la inestabilidad marcada por los recientes ataques de Israel a Catar puede presentar "una oportunidad de negociación con países muy poderosos en términos económicos y energéticos".

