Avanza la liberación de implicados en el golpe de 2019 en Bolivia: "La justicia actúa de manera política"

Avanza la liberación de implicados en el golpe de 2019 en Bolivia: "La justicia actúa de manera política"

La inminente liberación de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, así como de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, quienes participaron del... 28.08.2025

Aunque el Gobierno de Luis Arce apeló las decisiones favorables para Áñez, Camacho y Pumari, es improbable que se retroceda en la liberación de los actores políticos implicados en el golpe de Estado. De acuerdo con los expertos consultados por este medio, la agenda política finalmente se impuso a la agenda judicial.Los personajes detrás del golpe Días atrás, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó revisar las condiciones de detención de Áñez, presidenta de facto entre 2019 y 2020; Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, y Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista durante el golpe contra Morales. En el caso de la exmandataria de facto, la justicia boliviana determinó que no se le podía por la vía ordinaria dada su investidura presidencial. Por ello debería gozar de un juicio por responsabilidades, a realizarse si se avala con dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual se avizora como improbable en este momento. La expresidenta de facto podrá someterse a este proceso en libertad.En el caso de Pumari, quedó en libertad por su presunta participación en el golpe. De todos modos, en las próximas horas se resolverá en la ciudad de Potosí otra causa en su contra, por la quema del Tribunal Departamental Electoral (TDE) local en esos días de 2019. Si se resuelve favorablemente, gozará de libertad plena.En cuanto a Camacho, la justicia determinó que puede acceder a prisión domiciliaria con derecho al trabajo, por lo cual en las próximas horas volverá a la ciudad de Santa Cruz para asumir otra vez la gobernación departamental y en donde le esperan otras demandas, por casos de supuesta malversación de fondos y mal uso de bienes públicos durante su gobierno, iniciado en 2021.Camacho fue detenido a finales de 2022 luego del paro cívico indefinido de 36 días que había organizado y con el cual, según la denuncia de la Fiscalía, había vulnerado varios derechos de la población cruceña, como a la circulación y al trabajo; sin embargo, este 27 de agosto la justicia dio por tierra con estos argumentos. "Una consolidación de la impunidad"Durante los días del golpe de 2019, fueron asesinados en las calles 37 bolivianos, la mayoría por balas de las Fuerzas Armadas y la Policía durante protestas por el derrocamiento de Morales.Rodas agregó: "En los próximos años vamos a vivir en una consolidación de la impunidad ante los crímenes tan sangrientos que hemos padecido en 2019". Explicó que en los diferentes procesos (Golpe I y II), "se está juzgando el golpe de Estado y se están juzgando sus efectos: las masacres de Senkata, de Sacaba (en Cochabamba), de Pedregal (en La Paz). También se está procesando cómo se tomó el poder".El analista explicó que previo a la orden de liberación de Áñez se dio un debate jurídico: ¿su asunción en 2019 fue constitucional o inconstitucional?La hoy expresidenta era entonces segunda vicepresidenta del Senado, por lo cual no seguía la línea constitucional luego del derrocamiento de Morales. Pero la Justicia ahora dio por válido este nombramiento. De este modo se cayó una sentencia anterior contra Áñez, a 10 años de prisión, por haber asumido la presidencia ilegalmente.Pero al reconocer su presidencia como "constitucional", a los jueces no les quedaba otra que derivar su caso a la Asamblea, ya que como pasada presidenta debería juzgarla esta instancia.En la nueva conformación de la Asamblea, que asumirá en noviembre próximo, no hay un solo legislador del MAS. Solamente lograron ingresar dos diputados de izquierda de Fuerza Popular, del todavía presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.Áñez, no obstante, aún tiene dos procesos abiertos por temas administrativos durante su presidencia, pero "seguramente la van a ir liberando gradualmente", dijo Rodas, quien fuera viceministro de Régimen Interior durante el Gobierno de Morales.El TSJ "ha actuado políticamente"Wilfredo Chávez fue procurador general del Estado entre 2021 y 2023, cuando dejó el cargo por su cercanía con el expresidente Morales. En diálogo con Sputnik, consideró que "el presidente del TSJ ha actuado políticamente, de acuerdo a los vientos que están soplando en el país".A todo esto, aún siguen en prisión más de 100 seguidores de Morales, quienes exigían su habilitación como candidato a un cuarto mandato presidencia y quienes fueron apresados en el marco de las protestas desarrolladas en todo el país entre octubre de 2024 hasta junio pasado, cuando finalizaron los bloqueos luego de la matanza de cuatro policías en Llallagua, departamento de Potosí. ¿Cuáles son las chances para recuperar su libertad? Según Rodas, si no logran salir hasta noviembre, cuando finalice el mandato de Arce, difícilmente saldrán de la cárcel cuando el nuevo Gobierno ingrese a la Casa Grande del Pueblo."No lo creo posible, porque el Gobierno ha convertido en enemigo a todo lo que se parezca o esté cerca de Morales. Entonces prefiere liberarlo a Camacho antes que a los dirigentes campesinos que, además, han sido encarcelados bajo una figura penal que no existe en el Código Penal boliviano, que es la de terrorismo en protesta social", comentó el exviceministro, también abogado."Hemos quedado en la impunidad"En Bolivia hay 30.000 presos. De esta cifra, 23.000 aún no tienen sentencia ejecutoriada y están con prisión preventiva desde hace años, lo mismo que los tres reclusos beneficiados por el TSJ. Por ello en las cárceles más grandes del país se levantaron los privados de libertad para exigir que sus casos también sean revisados, de modo que puedan también beneficiarse con la domiciliaria.En tanto, familiares de las víctimas de las masacres de 2019 cometidas en el marco del golpe e integrantes de organizaciones sociales advirtieron con levantarse ante la inminente liberación Áñez, Camacho y Pumari. Gloria Quispe es hermana de Antonio, quien murió a los 24 años de un balazo en la cabeza disparado por las fuerzas de seguridad durante la masacre de Senkata, el 19 de noviembre de 2019."Hemos vuelto a caer en las manos de la gente que nos ha matado y que ha vulnerado nuestros derechos. Están volviendo los mismos que en 2020 estaban en el Gobierno", finalizó.

