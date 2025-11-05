https://noticiaslatam.lat/20251105/tribunal-supremo-de-justicia-de-bolivia-anula-sentencia-contra-jeanine-anez-y-determina-su-libertad-1168195778.html

El TSJ de Bolivia anula la sentencia contra Jeanine Áñez y determina su libertad

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia determinó anular la sentencia de 10 años de cárcel, por el golpe de Estado de 2019, contra la presidenta de... 05.11.2025, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

política

jeanine áñez

En noviembre de 2019, Áñez asumió transitoriamente la presidencia de Bolivia en medio de una crisis política y social.Aquel mismo año, promulgó el decreto supremo 4.078 para eximir de responsabilidades a militares y policías durante los operativos para desbloquear carreteras y reprimir las movilizaciones, en las que murieron 36 personas en Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba).La exmandataria fue sentenciada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución Política del Estado."El Ministerio Público tendrá que ver el procedimiento a seguir, ella goza de juicio de responsabilidades, recordemos que la sentencia que ella tenía fue dentro de un proceso ordinario. Haciendo la revisión dentro de la resolución que se ha emitido, se han visto vulneraciones al ordenamiento legal vigente y a los derechos que ella goza", ratificó Saucedo.

bolivia

2025

Noticias

bolivia, política, jeanine áñez