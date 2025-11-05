Mundo
El TSJ de Bolivia anula la sentencia contra Jeanine Áñez y determina su libertad
El TSJ de Bolivia anula la sentencia contra Jeanine Áñez y determina su libertad
En noviembre de 2019, Áñez asumió transitoriamente la presidencia de Bolivia en medio de una crisis política y social.Aquel mismo año, promulgó el decreto supremo 4.078 para eximir de responsabilidades a militares y policías durante los operativos para desbloquear carreteras y reprimir las movilizaciones, en las que murieron 36 personas en Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba).La exmandataria fue sentenciada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución Política del Estado."El Ministerio Público tendrá que ver el procedimiento a seguir, ella goza de juicio de responsabilidades, recordemos que la sentencia que ella tenía fue dentro de un proceso ordinario. Haciendo la revisión dentro de la resolución que se ha emitido, se han visto vulneraciones al ordenamiento legal vigente y a los derechos que ella goza", ratificó Saucedo.
https://noticiaslatam.lat/20250828/avanza-la-liberacion-de-implicados-en-el-golpe-de-2019-en-bolivia-la-justicia-actua-de-manera-1165860478.html
bolivia
bolivia, política, jeanine áñez
15:11 GMT 05.11.2025 (actualizado: 16:07 GMT 05.11.2025)
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia determinó anular la sentencia de 10 años de cárcel, por el golpe de Estado de 2019, contra la presidenta de facto Jeanine Áñez (2020-2021) y ordenó su inmediata liberación.

"Inicialmente, se hizo la admisión y posteriormente la revisión de fondo. Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que Jeanine Áñez tenía, hay una sentencia ejecutoriada de 10 años y, en consecuencia, se dispone su libertad en el día", confirmó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Rómer Saucedo, en contacto con la prensa local.

En noviembre de 2019, Áñez asumió transitoriamente la presidencia de Bolivia en medio de una crisis política y social.
Aquel mismo año, promulgó el decreto supremo 4.078 para eximir de responsabilidades a militares y policías durante los operativos para desbloquear carreteras y reprimir las movilizaciones, en las que murieron 36 personas en Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba).
La exmandataria fue sentenciada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución Política del Estado.
"El Ministerio Público tendrá que ver el procedimiento a seguir, ella goza de juicio de responsabilidades, recordemos que la sentencia que ella tenía fue dentro de un proceso ordinario. Haciendo la revisión dentro de la resolución que se ha emitido, se han visto vulneraciones al ordenamiento legal vigente y a los derechos que ella goza", ratificó Saucedo.
