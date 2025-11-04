https://noticiaslatam.lat/20251104/hay-que-redefinir-nuestra-relacion-con-el-pasado-inicia-la-reconciliacion-de-mexico-y-espana-por-el-1168153053.html

"Hay que redefinir nuestra relación con el pasado": ¿Inicia la reconciliación de México y España por el tema de la Conquista?

"Hay que redefinir nuestra relación con el pasado": ¿Inicia la reconciliación de México y España por el tema de la Conquista?

04.11.2025

Durante el evento la inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, realizado en Madrid recientemente, Albares declaró que "ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios", un posicionamiento que no se había visto de un funcionario español antes y que se da seis años después de que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) exigiera una disculpa a los reyes de España por la Conquista.La actual mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, consideró esto como "un primer paso" en el camino de la reconciliación, a pesar de que, hasta el momento, la declaración no ha sido suscrita públicamente por los monarcas europeos.En su reciente libro de memorias, Diario de una transición histórica, la jefa de Estado también toca el tema; explica que su Gobierno será insistente con la disculpa, ya que considera que "la memoria no solo nos reclama justicia, también nos convoca a escribir otra historia con dignidad".Redefinir el pasadoExpertos consultados por este medio señalan en que las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores se pueden interpretar como el inicio de un proceso de reconciliación entre España y México, luego de que sus relaciones se pausaron tras la petición que hizo López Obrador a la Corona Española.El doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Federico Navarrete Linares, opina que la declaración parece ser una "iniciativa diplomática para revitalizar las relaciones con México", así como un intento por formalizar una reconciliación diplomática tras años de confrontaciones por el tema de la Conquista.El investigador del Instituto de Investigaciones Históricas considera que el posicionamiento de Albares va en línea con el perfil que ha tomado España en temas recientes, como el genocidio en Palestina, ya que, de no hacerlo perdería, "autoridad moral".Sin embargo, el autor de ¿Quién conquistó México? (Debate, 2019) critica que el tema siga siendo una cuestión entre Estados en la que no participan de forma directa los pueblos originarios, quienes son en realidad los que deberían recibir la disculpa e, incluso, alguna especie de reparación.Situaciones anacrónicasEn este sentido, la doctora en Historia por la UNAM, María Alba Pastor Llaneza, considera en una charla para este medio que negar los saqueos e injusticias cometidas durante la Conquista y la Colonia en contra de los pueblos originarios en México es una "situación anacrónica", debido a que existe mucha evidencia que sustenta los agravios, e incluso, hablan de un genocidio.La autora de Los pecados de la carne en el Nuevo Mundo (Crítica, 2021) sostiene que la historia oficial que niega la crueldad de la Conquista se basa únicamente en los testimonios directos de los españoles que participaron en ella.La especialista recuerda que muchas ideas que se tienen de los pueblos originarios —como la antropofagia, por ejemplo— pudieron ser relatos tergiversados para justificar la barbarie cometida, so pretexto de "civilizar" a los pueblos originarios.Pastor Llaneza sostiene que "la reivindicación de esta idea de la hispanidad, que enarbola la superioridad civilizatoria del pueblo español sobre Latinoamérica", es defendida principalmente por grupos de derecha que ven amenazadas sus bases ideológicas y políticas."Los conservadores y la derecha española están afianzados con la idea de un entorno, a una situación medieval del imperio español, de Carlos V, de Felipe II, y esto tiene que ver con su propia identidad", refiere la académica.Una polémica latenteLa respuesta a las declaraciones de Albares vino precisamente de representantes del PP. Su líder, Alberto Feijóo, declaró que él no se avergüenza de la historia de su país y consideró que, más bien, la Administración encabezada por Pedro Sánchez les debe una disculpa por la forma en la que gobiernan.De igual modo, el vocero de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, consideró que, con esta declaración, las autoridades desprestigian a España y solicitó la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores.El excanciller José Manuel García Margallo se sumó a los reclamos y declaró que lo dicho por Albares es un "disparate", que usa el "resentimiento para perpetuarse". Sostuvo que la política exterior de un país "no puede construirse sobre agravios simbólicos, ni sobre falsificaciones históricas".En México, representantes del Partido Acción Nacional (PAN) como Jorge Triana, coordinador de voceros del Comité Ejecutivo Nacional, consideran que la "solicitud de disculpas carece de sentido" y se trata de "un berrinche ideológico" del expresidente López Obrador.Sobre las respuestas que el tema genera, sobre todo en lo relacionado con que se trata de un tema banal y simbólico sin trascendencia en la actualidad, Navarrete Linares opina que si no tuviera relevancia política en la actualidad, no generaría las respuestas que provoca.El investigador menciona que estos grupos "han construido una imagen llena de falsedades, inventándose una misión civilizadora que no cumplió", por lo que es "necesario redefinir nuestra relación con el pasado, sobre todo en lo que tiene que ver con los temas de racismo, colonialismo"."La importancia es esta reconciliación, es el punto de arranque de relaciones justas y democráticas. Si no hay eso, hay relaciones desequilibradas", concluye la experta.

