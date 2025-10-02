https://noticiaslatam.lat/20251002/investigacion-o-injerencia-comision-europea-patrocina-estudio-sobre-amlo-y-el-populismo-1167079108.html

¿Investigación o injerencia? Comisión Europea patrocina estudio sobre AMLO y el populismo

¿Investigación o injerencia? Comisión Europea patrocina estudio sobre AMLO y el populismo

Sputnik Mundo

A pesar de haber desaparecido prácticamente de la vida pública del país desde hace un año, la figura del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador... 02.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-02T02:45+0000

2025-10-02T02:45+0000

2025-10-02T02:45+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

política

méxico

comisión europea

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/10/1157563384_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_029adfe7435aa3a5efc21c33be19ada3.jpg

El medio mexicano El Universal informó que el Departamento de Español, Portugués y Estudios sobre América Latina de la Universidad de Cork, la cual forma parte de la Universidad Nacional de Irlanda, prepara un estudio sobre el populismo a partir de la figura de López Obrador.El trabajo, en el que se incluyen académicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), busca dar una definición crítica sobre el populismo y "desafiar sus narrativas omnipresentes".El proyecto titulado Construyendo a AMLO: personaje político, medios visuales y populismo en México se realiza en el marco del programa de investigación de Horizonte Europa de la Comisión Europea, clasificado con el código 101106043 y con un financiamiento de más de 200.000 euros (234.698 dólares).Mecanismo de injerencia políticaEuropa también utiliza estrategias de soft power y herramientas academicistas para criticar a Gobiernos que afectan a las oligarquías europeas, afirma en entrevista para Sputnik el analista de política internacional Aníbal Garzón.El sociólogo por la Universidad Autónoma de Barcelona considera que este tipo de estudios son "mecanismos de injerencia" más que proyectos académicos, ya que es a través de instituciones educativas como, muchas veces, se aplica una política de injerencista.En este sentido, señala que, en Europa, la visión institucional del mandato de López Obrador es crítica, debido a que "México ha llevado a cabo una política de integración regional a favor del sur global" y ha impulsado un discurso en favor de un país independiente y soberano, alejado de la política que dictan naciones como Estados Unidos, por ejemplo.López Obrador fue un presidente que tuvo varias confrontaciones con la Unión Europea, siendo una de las más polémicas cuando el Parlamento Europeo firmó pidiendo la protección de periodistas mexicanos, en marzo de 2022.La respuesta del presidente mexicano fue severa: calificó a los eurodiputados de sumarse "como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación" y rechazó que su Gobierno atacara la libertad de expresión.Esto sin mencionar la abierta confrontación que el fundador de Morena tuvo con el Gobierno de España, al exigir una disculpa pública de los reyes por las masacres cometidas durante la Conquista. Ante la negativa de la Corona española, se pusieron "en pausa" las relaciones diplomáticas de ambos países.En este sentido, Garzón destaca que estudios como el que se prepara sobre López Obrador tienen por objetivo promover en la opinión pública una "visión única" del mundo, que será "imperialista y neocolonialista" y que puede contrastar con las visiones que se tiene en regiones como América Latina, donde hay más apertura para criticar, por ejemplo, el bloqueo económico a Cuba.Esta visión desafía, además, otros temas como el conflicto en Ucrania, en la que "no ha habido una crítica clara de la posición que tiene la OTAN y el expansionismo de la [alianza] contra Rusia".¿Intereses que rozan lo empresarial?Una de las razones que el especialista encuentra para explicar por qué instituciones académicas europeas se enfocan en figuras como López Obrador es que quieren "evitar que las clases trabajadoras tengan un beneficio" de políticas que desafían al establishment económico implementadas en países como México.Casos como el de Iberdrola ilustran la confrontación que Andrés Manuel López Obrador tuvo con diferentes consorcios globales. Durante su gestión, la empresa española fue blanco de severas críticas por parte del mandatario mexicano, quien consideraba que la firma formaba parte del sector empresarial que lucraba sin escrúpulos porque los gobiernos anteriores no les ponían ningún tipo de límite, lo que dejaba en indefensión al pueblo mexicano.Este conflicto culminó en abril de 2023, cuando Iberdrola aceptó vender 13 plantas eléctricas al Gobierno de México para, posteriormente, abandonar el país alegando incertidumbre legal por la realización de la elección del Poder Judicial.De acuerdo con las actualizaciones del estudio "Construyendo a AMLO", parte del material que se analizará incluye apariciones públicas de López Obrador de 2006 (cuando se postuló por primera vez a la Presidencia de México), sus conferencias matutinas y documentales sobre su persona, incluido el capítulo que se le dedicó como parte de la serie Populismo en América Latina, lanzado en la plataforma Prime Video.Dicho capítulo, conducido por la analista política Gloria Álvarez, fue lanzado durante la campaña electoral de 2018, por lo que el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia lo calificó como un intento de guerra sucia financiado por figuras como Claudio X. González y Alejandro Quintero, publicista asociado al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).La importancia de buscar el fondo del estudioRastrear los intereses detrás de este tipo de trabajos y ponderar qué impacto tienen en la opinión pública son los elementos que, a consideración de Garzón, se deben analizar para evaluar qué medidas hay implementar para atajar el golpe mediático y no dar publicidad gratis a este tipo de campañas.Trabajos académicos como el estudio mencionado, generalmente no sobresalen del ámbito académico, por lo que el especialista considera que habrá que esperar a su publicación para evaluar su repercusión, sobre todo porque el concepto de populismo tiene acepciones distintas en América Latina que en Europa.

https://noticiaslatam.lat/20251001/1167078369.html

https://noticiaslatam.lat/20221005/amlo-se-opone-a-los-que-piden-el-nobel-de-la-paz-para-zelenski-que-no-hay-otros-1131205965.html

https://noticiaslatam.lat/20240907/mexico-recupero-su-liderazgo-en-america-latina-los-momentos-en-los-que-amlo-impulso-a-la-region-1157254487.html

https://noticiaslatam.lat/20250819/1165627315.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

andrés manuel lópez obrador, política, méxico, comisión europea, 💬 opinión y análisis