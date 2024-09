https://noticiaslatam.lat/20240927/amlo-acusa-falta-de-respeto-del-presidente-espanol-a-sheinbaum-1157834021.html

AMLO acusa "falta de respeto" del presidente español a Sheinbaum

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de faltarle al respeto a la presidenta electa de México... 27.09.2024, Sputnik Mundo

"Ahora, con el asunto de España, le están faltando el respeto [a Sheinbaum]. Además, y eso lo está haciendo el presidente de España, a la presidenta electa, porque está diciendo o sugiere que la decisión de no invitar al monarca español (…) fue una cuestión política", dijo el presidente mexicano en su conferencia matutina, la última en la que contestó preguntas de la prensa."Se equivocan completamente, esa decisión fue de la presidenta electa. Y yo cuando supe de esa postura, la respaldé, como la voy a respaldar siempre", añadió López Obrador."Ojalá y antes de emitir una opinión, piensen que en México se está llevando a cabo una transformación, una revolución pacífica, como la Independencia, como la Reforma, como la Revolución de 1910, pacífica, pero igual de profunda que esas tres transformaciones históricas, porque se está arrancando de raíz la corrupción y las injusticias, los privilegios, el clasismo, el racismo. Que entiendan eso. Por eso, los reacomodos, es otra realidad", añadió.La crisis diplomática entre México y España arreció esta semana luego de que se hizo público que la presidenta electa del país latinoamericano no invitó al rey Felipe VI a la ceremonia de toma de posesión que tendrá lugar el martes en el Congreso de México.El Gobierno español consideró como dijo "inaceptable e inexplicable" el gesto de Sheinbaum e informó que no habría ninguna representación del gobierno en la ceremonia.El 25 de septiembre, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lamentó la decisión de México y sugirió que había "un interés político determinado" detrás.El jefe del Gobierno del país ibérico lamentó, además, el distanciamiento entre dos gobiernos "que compartimos valores y que probablemente compartiéramos hasta políticas muy semejantes en algunos de los desafíos globales que tenemos por delante"."Desde luego creo que es una lástima el que se trate de utilizar la figura de nuestro jefe del Estado, del rey Felipe VI, en una polémica que desde luego no obedece al sentir de la sociedad española", añadió el dirigente del Partido Socialista Obrero Español.En una carta difundida el 25 de septiembre, Sheinbaum explicó que la decisión de no invitar al monarca español se debió a que ni el Gobierno ni la Casa Real de España respondieron a una carta enviada por López Obrador en marzo de 2019, en la que hacía el planteamiento al rey de pedir disculpas a los pueblos indígenas de México por los abusos y las atrocidades cometidas durante la Conquista de México y los 300 años de Colonia."Ojalá y poco a poco vayan comprendiendo que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Que entiendan que este es un país independiente, libre, soberano, que no es colonia ni tierra de conquista de nadie", afirmó López Obrador este 27 de septiembre en su penúltima conferencia de prensa matutina.

