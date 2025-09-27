https://noticiaslatam.lat/20250927/espana-tambien-procede-a-la-escolta-de-la-flotilla-humanitaria-hacia-gaza-riesgos-y-claves-1166915810.html

España también procede a la escolta de la flotilla humanitaria hacia Gaza: riesgos y claves políticas

La iniciativa civil que zarpó de Barcelona sufre ataques de drones. El presidente Pedro Sánchez envió un patrullero para asistir a la flotilla de unos 500... 27.09.2025, Sputnik Mundo

Los problemas se han ido acumulando para la Global Sumud Flotilla, el convoy de embarcaciones civiles que partió del puerto de Barcelona a principios de septiembre y a la que se unieron más unidades a su paso por Túnez, Italia y Grecia. El permanente acoso de drones de supuesto origen desconocido y su impacto con munición incendiaria sobre algunas de las naves ha evidenciado graves problemas de seguridad.La flotilla la componen una cincuentena de veleros y 500 activistas civiles de 44 países, entre los que destacan la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el activista humanitario brasileño, Thiago Ávila; la actriz francesa, Adèle Haenel; la activista climática sueca, Greta Thunberg, y varios políticos italianos y españoles. Su propósito es entregar víveres y medicamentos entre la población gazatí bloqueada, para lo cual tratará de habilitar un corredor humanitario "popular".El Ministerio de Exteriores israelí acusa que la flotilla está "organizada por Hamás" y ha anunciado que no permitirá su entrada en una "zona activa de combate" ni tampoco la ruptura del "bloqueo naval legal". En su lugar, propone entregar el cargamento en el muelle de la ciudad israelí de Ascalón o en Chipre. Sin embargo, los integrantes de la Global Sumud Flotilla no ceden en su empeño (sumud, en árabe, significa 'perseverancia') y han alertado de la intensificación del acoso por parte de drones en días venideros.El día 26 de septiembre, uno de los principales barcos de la flotilla, el Family Boat, sufrió una grave avería en sus motores cerca de la isla griega de Creta, teniendo que ser reubicados sus tripulantes (Ada Colau entre ellos) en otras embarcaciones.España envía un buque e Italia dosEn la tarde del 24 de septiembre, desde Nueva York, el presidente español anunció el envío del buque de acción marítima (BAM) Furor, que partió del puerto de Cartagena apenas 24 horas más tarde. Sánchez exigió el respeto al derecho de sus conciudadanos a "navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad". A tal fin, dijo, "si fuese necesario", el barco podrá "asistir a la flotilla y realizar algún rescate".El mismo día, la Comisión Europea calificó de "inaceptable" el acoso y ataques a las embarcaciones y defendió la libertad de navegación acorde al derecho internacional. "Entendemos perfectamente que las personas que viajan en la flotilla, dada la situación en Gaza, quieran concienciar a la opinión pública", declaró la portavoz Eva Hrncirova.El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, también confirmó el envío de buques de guerra para proteger a los 58 italianos a bordo de la flotilla: la fragata F594 Alpino, especializada en lucha antisubmarina, y la fragata de lucha antidrones F591 Virgilio Fasan. No obstante, la primera ministra, Giorgia Meloni, calificó la iniciativa humanitaria de "irresponsabilidad" y de "riesgo innecesario". "Su objetivo es crear problemas al Gobierno italiano", declaró desde Nueva York.Beneficios y riesgosSegún declaró en Nueva York el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, Bélgica ha pedido a España que el BAM Furor se encargue también de asistir a sus connacionales de la flotilla. Ambos países han reconocido el Estado palestino, a diferencia de Italia.La decisión de proteger a los activistas está cargada de implicaciones estratégicas, si bien desde el Ministerio de Exteriores israelí aseguraron "no ver problemas" en la misión. En el plano político, la decisión española se enmarca en un contexto donde los discursos de Pedro Sánchez y el rey Felipe VI en Nueva York rubrican una postura oficial de apoyo a la causa palestina y de denuncia de genocidio en Gaza."No creo que el envío italiano haya pesado mucho; hay otras muchas nacionalidades en la flotilla y aún no sabemos si sus gobiernos decidirán algo similar. Bélgica ya ha pedido a España que su buque ayude a sus nacionales, llegado el caso", sostiene Román. En cualquier caso, la decisión de Sánchez le reporta credibilidad tanto ante su electorado como en la UE, donde aspira a liderar el flanco crítico con Israel.El margen de actuación: estrecho y explosivoEl término elegido por Sánchez para justificar el envío del BAM Furor, "asistir" a la flotilla, supone el descarte de una escolta continua, un matiz crucial para la legalidad internacional. En aguas internacionales, su actuación se circunscribe a la legítima defensa o al auxilio en caso de agresión. Se desconoce si las órdenes de la nave incluyen la capacidad de respuesta ante una intercepción de la Marina israelí fuera de su jurisdicción."Lógicamente, el navío español no entrará en aguas jurisdiccionales ajenas, dado que su misión es únicamente de asistencia y rescate en caso de que sea necesario", conviene Román. De tal forma, el riesgo es inicialmente político; cualquier incidente podría devenir en una crisis diplomática de primer orden que los actores implicados parecen querer evitar. La decisión de España e Italia responde a la necesidad de proteger a sus ciudadanos. Pero en el caso de España, es innegable el beneficio para un Pedro Sánchez que, tras hacerse eco de la movilización social propalestina, termina por consolidar un liderazgo moral. Esto le distingue de los socios europeos, más tibios, y de un opositor Partido Popular, que le afea la iniciativa por coincidir con la apertura de sendos juicios a su esposa y hermano por supuesta corrupción.¿Hacia la ruptura de relaciones con Israel?El aparente temple israelí ante la movilización de los buques de guerra italianos y el español podría entenderse como un intento de desactivación de la confrontación directa con dos países de la UE. Aceptar la narrativa del auxilio permitiría a Tel Aviv salvar las apariencias, porque interceptar una flotilla vigilada de lejos por buques de guerra europeos conllevaría un alto costo diplomático.La tensión subyacente domina una situación donde las relaciones hispano-israelíes se hallan en un punto bajo. El envío del BAM Furor añade otra capa de fricción a una fractura antes protagonizada por el reconocimiento del Estado palestino y el apoyo gubernamental a las manifestaciones contra el genocidio en Gaza y contra la participación de equipos israelíes en eventos deportivos. La misión del BAM Furor se presenta así como el brazo operativo de una estrategia diplomática que busca mantener una presión firme sobre Israel, pero calculada, donde cada paso se mide para evitar un punto de no retorno.

