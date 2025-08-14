https://noticiaslatam.lat/20250814/el-fbi-devuelve-a-mexico-un-manuscrito-del-conquistador-espanol-hernan-cortes-1165455293.html

El FBI devuelve a México un manuscrito del conquistador español Hernán Cortés

El FBI devuelve a México un manuscrito del conquistador español Hernán Cortés

14.08.2025

De acuerdo con la agencia estadounidense, esto se logró gracias al trabajo que realizaron en coordinación con el Departamento de Justicia, la Policía de Nueva York y el Gobierno mexicano.El documento, puntualizó, "describe el pago de pesos de oro común para los gastos de preparación para el descubrimiento de las tierras de las especias, por lo que realmente da mucho detalle en cuanto a la planificación y preparación para un territorio inexplorado en ese entonces".Según Dittmer, el manuscrito es especial porque tiene un recuento completo de la logística y planificación del viaje de Cortés a lo que, posteriormente, se conocería como la Nueva España."Piezas como esta se consideran propiedad cultural protegida y representan momentos valiosos en la historia de México, por lo que esto es algo que los mexicanos tienen en sus archivos con el propósito de comprender mejor" ese período, aseveró.Acerca de cómo fue que el documento llegó a EEUU, el FBI puntualizó en el comunicado que, cuando el Archivo General de la Nación (AGN) mexicano pasó a microfilm este material, en octubre de 1993, descubrió que faltaban 15 páginas del manuscrito."En 2024, el Gobierno mexicano solicitó la ayuda del Equipo de Delitos de Arte del FBI para localizar la página 28 de la colección (...). Con las meticulosas notas del AGN sobre la colección, incluso indicando qué páginas numeradas desaparecieron y la forma en que se rompieron algunas de ellas, los investigadores [del FBI] creyeron que podían rastrearla a través de un trabajo de detective más tradicional", expuso.Sin embargo, la misión llevó más tiempo, porque se requirió el apoyo de la sede del Buró en Atlanta y de la Oficina del Fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York.Acerca de los posibles culpables de este robo, la agencia estadounidense mencionó que no habrá un juicio al respecto, porque el manuscrito de Cortés "cambió de manos varias veces" en las décadas posteriores a su hurto.

