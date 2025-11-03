Mundo
¿Quiénes estarán presentes en la toma de posesión de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia?
¿Quiénes estarán presentes en la toma de posesión de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia?
Cerca de 45 delegaciones internacionales, entre representantes de Estado y organismos internacionales, estarán presentes durante la toma de posesión del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz
El funcionario boliviano informó en conferencia de prensa los detalles de seguridad sobre la ceremonia que se realizará el 8 de noviembre en la plaza Murillo, en el centro de La Paz, donde están las sedes del Poder Ejecutivo y Legislativo.Aguilera detalló que para la ceremonia tienen contemplado dividir el área en tres zonas: la primera llamada "estéril" reservada para el presidente, funcionarios federales y legislativos; una amarilla donde estará la prensa y las delegaciones diplomáticas bajo supervisión de la Unidad de Seguridad de Dignatarios, y una zona verde donde estará la ciudadanía que quiera ser testigo de la ceremonia.El viceministro indicó que los primeros análisis de riesgos que se han hecho por parte de autoridades federales, no arrojaron alguna amenaza de gravedad."Las medidas de seguridad no solamente tienen un carácter operativo, sino que se han estudiado ya las amenazas y en este momento no tenemos ninguna, lo que significa que vamos a tener una transición pacífica, una transición ordenada", sostuvo Aguilera ante medios locales.¿A quién se verá en la ceremonia? Hasta el momento, 45 delegaciones internacionales han confirmado su asistencia a la toma de posesión, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales.Entre los asistentes se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei, el de Chile, Gabriel Boric, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Se esperaba la presencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero por cuestiones de agenda no podrá asistir.También se espera el arribo del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, del expresidente alemán, Christian Wulff, y del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, quien acudirá en representación del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.Aguilera también confirmó la llegada del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, y de una delegación representante del Gobierno de España.Horas antes, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, criticó la visita del rey español Felipe VI a la toma de posesión, del que calificó como "el primer presidente español" del país. Sin embargo, no se ha confirmado la presencia del monarca europeo.
política, rodrigo paz, seguridad, argentina, chile, bolivia
¿Quiénes estarán presentes en la toma de posesión de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia?

Cerca de 45 delegaciones internacionales, entre representantes de Estado y organismos internacionales, estarán presentes durante la toma de posesión del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y del vicepresidente, Edmand Lara, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
El funcionario boliviano informó en conferencia de prensa los detalles de seguridad sobre la ceremonia que se realizará el 8 de noviembre en la plaza Murillo, en el centro de La Paz, donde están las sedes del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Aguilera detalló que para la ceremonia tienen contemplado dividir el área en tres zonas: la primera llamada "estéril" reservada para el presidente, funcionarios federales y legislativos; una amarilla donde estará la prensa y las delegaciones diplomáticas bajo supervisión de la Unidad de Seguridad de Dignatarios, y una zona verde donde estará la ciudadanía que quiera ser testigo de la ceremonia.
El viceministro indicó que los primeros análisis de riesgos que se han hecho por parte de autoridades federales, no arrojaron alguna amenaza de gravedad.
"Las medidas de seguridad no solamente tienen un carácter operativo, sino que se han estudiado ya las amenazas y en este momento no tenemos ninguna, lo que significa que vamos a tener una transición pacífica, una transición ordenada", sostuvo Aguilera ante medios locales.
¿A quién se verá en la ceremonia?

Hasta el momento, 45 delegaciones internacionales han confirmado su asistencia a la toma de posesión, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales.
Entre los asistentes se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei, el de Chile, Gabriel Boric, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Se esperaba la presencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero por cuestiones de agenda no podrá asistir.
También se espera el arribo del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, del expresidente alemán, Christian Wulff, y del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, quien acudirá en representación del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Aguilera también confirmó la llegada del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, y de una delegación representante del Gobierno de España.
Horas antes, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, criticó la visita del rey español Felipe VI a la toma de posesión, del que calificó como "el primer presidente español" del país. Sin embargo, no se ha confirmado la presencia del monarca europeo.
