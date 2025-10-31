https://noticiaslatam.lat/20251031/voto-de-argentina-contra-el-rechazo-al-bloqueo-de-cuba-responde-mas-a-la-logica-del-sometimiento-1168048023.html

Voto de Argentina contra el rechazo al bloqueo de Cuba "responde más a la lógica del sometimiento", dice experto

31.10.2025

Por primera vez en la historia, Argentina votó en contra del rechazo al bloqueo económico de Estados Unidos sobre Cuba, una resolución anual que fue aprobada por abrumadora mayoría en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con 187 votos a favor, dos abstenciones y siete rechazos.La decisión del Gobierno de Javier Milei —acérrimamente alineado detrás de la Casa Blanca— vuelve a marcar un giro inédito en la política exterior de Argentina, que desde 1992 venía apoyando sistemáticamente la condena al embargo económico que Washington mantiene sobre la isla desde hace más de seis décadas.El nuevo posicionamiento dejó al país sudamericano en una lista reducida, junto a Estados Unidos, Israel, Ucrania, Hungría, Paraguay y Macedonia del Norte. La resolución —impulsada por La Habana— no tiene carácter vinculante, pero ha servido históricamente para medir el nivel de aislamiento o respaldo internacional a la política estadounidense hacia la isla. Para la diplomacia argentina, en cambio, representa un quiebre con una tradición consolidada de respaldo al derecho internacional y al principio de no injerencia, pilares que la Cancillería había invocado en cada pronunciamiento anterior.La relación bilateral entre Argentina y Cuba, aunque históricamente atravesada por diferencias ideológicas, se había mantenido estable y respetuosa. En organismos multilaterales, La Habana fue una de las voces más firmes en respaldar el reclamo argentino contra el Reino Unido por la soberanía sobre las islas Malvinas, al punto que en reiteradas ocasiones exigió a Londres abrir negociaciones bilaterales con Buenos Aires, tal como lo establece la resolución 2065 de la ONU.En ese marco, la decisión del Ejecutivo argentino podría debilitar ese respaldo y afectar la coherencia jurídica del reclamo por las Malvinas, al contradecir los mismos principios que invoca para cuestionar la ocupación británica del archipiélago. En el plano jurídico, la resolución se apoya en fundamentos similares a los que sustentan el reclamo argentino: respeto por la soberanía nacional, inadmisibilidad de las medidas coercitivas unilaterales y defensa del multilateralismo.Al oponerse a esa resolución, la Casa Rosada se posiciona en contra de una doctrina que históricamente defendió para sí misma, lo que podría ser esgrimido por el Reino Unido en futuras instancias diplomáticas como una señal de inconsistencia o debilidad argumental.El giro diplomático de Buenos Aires se inscribe en un escenario por demás particular para el país austral. Al alineamiento con vistas a Washington que signó los primeros dos años de Gobierno de Milei se sumó el inédito respaldo político y financiero de la Administración republicana para que el presidente libertario llegara sin mayores sobresaltos a las elecciones legislativas nacionales en las que terminó imponiéndose por una marcada diferencia.Tras el apoyo financiero de la Casa Blanca, la Cancillería del país austral ratificó su posicionamiento detrás de las directrices trazadas en el Salón Oval. No es la primera vez que ocurre desde la asunción del nuevo Gobierno. Argentina ya había acompañado a Washington en foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en votaciones donde se rechazaban condenas a Israel por su ofensiva militar en Gaza, contradiciendo la "neutralidad estratégica" que había signado a la diplomacia argentina durante toda su historia.Aislamiento creciente"La importancia de esta votación es muy considerable: rompe con una constante de la política exterior argentina" dijo a Sputnik el analista internacional Ezequiel Magnani. Según el experto, el rechazo al repudio del bloqueo a Cuba no es un hecho aislado, sino "más dentro de una cadena de rupturas fuertes que evidencian el giro total de la diplomacia de Milei".En el mismo sentido se expresó el analista Gonzalo Fiore Viani, quien sostuvo para este medio que el voto argentino "es una muestra más del alineamiento automático y total con Estados Unidos", un signo de que el país "ha renunciado a toda pretensión de soberanía en política exterior".Bajo la mirada del consultor, la decisión "responde más a la lógica del sometimiento que a un cálculo estratégico. Argentina se ha plegado absolutamente a todo lo que dicta Washington". Magnani amplió esa lectura al advertir que el costo de esta política es concreto porque "aleja al país de un conjunto de actores que son mayoría en el mundo y que apoyan la causa Malvinas".El especialista remarcó que Cuba, junto con el G77 y China, la Unión Africana y los Estados árabes, respalda en la ONU el reclamo argentino de soberanía sobre las islas. "Desgastar esos vínculos implica debilitar el reclamo más importante del país", afirmó.El costo intangibleEl diagnóstico de los expertos es concreto: según explicó Magnani, "Argentina se acopla a los intereses de Estados Unidos asociándose como si fueran propios, y eso es un problema”. Para el analista, Buenos Aires pone así distancia de "los foros que más le sirven, como los del sur global". Así, el país austral "está convirtiéndose en una máquina de impedir para Estados históricamente aliados", lo cual lleva a un "aislacionismo sin sentido estratégico que no hace más que marginarlo de ámbitos donde antes ejercía un relativo liderazgo".Magnani también cree que una futura Administración podría recomponer vínculos, pero remarcó los costos del camino actual. "La política exterior mal ejecutada tiene costos, y Milei está leyendo mal [la situación mundial]. Un virtual Gobierno de otro signo político deberá reconstruir una tradición diplomática prestigiosa que el actual se encargó de destruir", apuntó.Para Fiore Viani, el problema no es solo diplomático, sino estructural. Qquedamos fuertemente condicionados por Estados Unidos, más que en otras épocas, y eso trasciende lo coyuntural. Argentina está al borde de convertirse en un paria internacional", destacó.

