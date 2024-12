https://noticiaslatam.lat/20241205/mucho-peso-simbolico-pero-poco-tangible-milei-encabeza-la-cumbre-de-la-cpac-en-argentina-1159513207.html

"Mucho peso simbólico, pero poco tangible": Milei encabeza la cumbre de la CPAC en Argentina

El presidente argentino cerró la Conferencia de Acción Política Conservadora desarrollada en Buenos Aires. El cónclave contó con la participación virtual del... 05.12.2024, Sputnik Mundo

"Se están respirando nuevos vientos de libertad y estamos ante una oportunidad histórica para empezar a cambiar el mundo", juró Javier Milei durante su discurso de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) desarrollada en Argentina. Rodeado de dirigentes internacionales de las nuevas derechas —mayoritariamente de segundas y terceras líneas—, el presidente libertario despotricó durante una hora contra el "espanto" del "socialismo".El Hotel Hilton de Buenos Aires fue epicentro del cónclave que reunió a referentes conservadores de todo el mundo. Por sus pasillos desfilaron Santiago Abascal, líder del partido español Vox; Ron Paul, padre del Tea Party en Estados Unidos; Lara Trump, nuera del presidente norteamericano electo, y Eduardo Bolsonaro, diputado brasileño y hermano del expresidente Jair Bolsonaro, quien dejó un mensaje grabado.Bajo el lema de reivindicar la "importancia de un gobierno limitado, el capitalismo de libre mercado, la responsabilidad individual y la preservación del patrimonio cultural y religioso", la CPAC reunió a dirigentes, periodistas, comunicadores y empresarios identificados con la "batalla cultural" librada por las nuevas derechas.La confluencia de estas figuras en suelo argentino no es un detalle menor: se trata de la primera edición de la conferencia desarrollada fuera de Estados Unidos, dato celebrado por el jefe de Estado local como un reconocimiento de su figura a nivel global. "El presidente Milei está liderando el mundo hacia una nueva era de oro", aseguró durante su alocución el presentador norteamericano Ben Shapiro.Los elogios no cesaron para el mandatario anfitrión. Durante su mensaje grabado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) felicitó al anfitrión y aseguró que "Milei demostró al mundo que llegó para cambiar a la Argentina".Si bien el cónclave buscó reunir a figuras de peso a nivel global, lo cierto es que Milei fue el único presidente en participar de la cumbre. Su principal referente, Donald Trump, se ausentó, pero envió en su lugar a su nuera Lara, quien aseguró que "Argentina y Estados Unidos están juntas en esta encrucijada para deshacerse de las políticas del fracaso" y que son "dos pueblos unidos en la lucha por la libertad".¿Una cumbre devaluada?"La CPAC tiene mucho peso simbólico, pero poco tangible: refuerza la narrativa de las nuevas derechas, pero no implica efectos concretos a nivel geopolítico. Este tipo de encuentros se arma como una franquicia de algo más grande, cuya importancia es mucho más retórica que práctica", dijo a Sputnik el analista internacional Gonzalo Fiore VianiSegún el investigador, pese a la retórica conservadora generalizada, el cónclave reune a líderes con ideas tangiblemente disímiles. "Hay claras diferencias entre referentes como Trump y Milei, o incluso Giorgia Meloni y Jair Bolsonaro: unos son más proteccionistas, otros menos, y luego está el argentino que directamente quiere destruir el Estado, idea ausente en otras figuras", sostuvo el académico.El principal ganadorPara Fiore Viani, el hecho de que la Unión Conservadora Estadounidense decidiera trasladar su cumbre insignia al país austral no hace más que "reafirmar que Milei ya es una referencia global para estas ideas rupturistas, y ahora está capitalizando su gravitación internacional, que es insoslayable".Sin embargo, según el experto, la relevancia del mandatario responde al papel que desempeña, sobre todo, a los ojos de la Casa Blanca. "Milei es reconocido por Donald Trump como su candidato en Latinoamérica para reforzar el peso de Washington en Latinoamérica, como una puerta de acceso a una región gobernada, mayoritariamente, por presidentes progresistas como Lula Da Silva, Gustavo Petro o Claudia Sheinbaum", aseguró el investigador.En ese marco, el analista consideró que la popularidad del mandatario se explica, en parte, por el "viento de cola de las nuevas derechas, más allá de las evidentes diferencias que hay entre sus líderes en cada país".

