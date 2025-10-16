Mundo
Milei asegura que a los argentinos le saldrán "dólares por las orejas", pero podría tardar décadas
Entusiasmado en las horas previas a la reunión que mantuvo con su par estadounidense, Donald Trump, el presidente argentino, Javier Milei, aseguró que el país sudamericano recibirá "una avalancha de dólares" y tendrá "un futuro maravilloso" como consecuencia de su programa económico."Nos van a salir dólares por las orejas", llegó a decir Milei durante una entrevista con el medio El Observador, intentando ilustrar que el país superará ampliamente los problemas de falta de reservas que actualmente presionan al Banco Central argentino. Para el mandatario, la clave para este crecimiento estará en la minería, particularmente la de cobre, litio, oro, uranio y tierras raras, además de proyectos energéticos en energía nuclear, petróleo y gas.Según el mandatario argentino, apostar fuertemente por la minería permitirá incrementar el ingreso de divisas al país y trasladar ese crecimiento hacia "el sector servicios, que es intensivo en mano de obra". De esta manera, según el razonamiento del presidente argentino, los salarios de los argentinos "se van a disparar fuertemente".El optimismo de Milei encuentra, sin embargo, algunos matices entre expertos vinculados al sector. En diálogo con Sputnik, el experto argentino en temas mineros y energéticos Eduardo Gigante aseguró que lo propuesto por el presidente "es totalmente irreal en el corto plazo", debido a los tiempos propios de esta industria.Gigante señaló que, si bien han venido creciendo gracias a la creciente demanda mundial, las exportaciones mineras argentinas aun representan cerca de 5.000 millones de dólares anuales, una cifra que resulta "prácticamente nada si se la compara con el complejo sojero o agroindustrial". En efecto, en 2024 Argentina exportó más de 48.000 millones de dólares gracias a su sector agroindustrial.Alcanzar a Chile puede tomar décadasEl experto también marcó un matiz con Milei en relación a las posibilidades de apostar por la minería de cobre. Es que, durante la entrevista, el mandatario argentino destacó que Chile actualmente exporta 50.000 millones de dólares, por lo que Argentina "podría multiplicar por doce veces y media" los envíos del mineral rojo.Para Gigante, el camino no es tan sencillo como lo parece en palabras de Milei. "A Chile le llevó décadas desarrollar su sector minero y empezó mucho antes que Argentina", apuntó Gigante, para quien la meta de igualar los 50.000 millones de dólares de Chile "es irreal" para Argentina, entre otras cosas porque el país andino tiene "más de 200 proyectos de cobre funcionando y Argentina apenas va a tener seis".Así las cosas, para el experto "no será en esta década" en que Argentina alcance a Chile en exportaciones de cobre e incluso podría darse recién a partir de 2040.El panorama podría no ser más alentador en sectores como el de tierras raras, también mencionado por el mandatario argentino como una de las futuras generadoras de dólares para el país. Al respecto, Gigante advirtió no solo que Argentina todavía está "muy atrasado" en la exploración de tierras raras y en la determinación de sus verdaderas reservas, sino que en este campo "darle la espalda a China podría ser un error garrafal" debido a la importancia de la potencia asiática en un mercado que moviliza pocas toneladas y su valor está estrechamente vinculado con la capacidad de industrialización de los minerales.Como uno de los ejemplos de eso, Gigante mencionó la negativa del Gobierno de Milei de encargarse de obras de infraestructura necesaria para la producción como tendidos eléctricos, rutas o puertos, ya que terminan funcionando como un "cuello de botella" que impide el crecimiento de más proyectos mineros.Un sector con poco derramePero, aún funcionando, el modelo minero al que apuesta Milei podría tampoco ser la gran apuesta para repletar de dólares las arcas del Banco Central.Para el analista, las facilidades tributarias que suelen tener los emprendimientos mineros hacen que importen las maquinarias que utilizan sin pagar aranceles, por lo que los dólares que ingresan al país son muchos menos de los que deberían. Por si fuera poco, estos proyectos suelen girar hacia el exterior sus ganancias en dólares, por lo que las divisas que ingresaron acaban volviendo a salir del país.Valerdi sumó a esto la posibilidad de algunos grandes emprendimientos mineros "sobrestimen" el costo de sus inversiones y luego subdeclaren la cantidad total de minerales que extraen del país, generando así un "impacto ficticio" en la economía, menor a los montos que suelen promocionarse públicamente.El economista lamentó además que, dado que es un campo en el que EEUU busque alejar a China, el alineamiento tan estrecho con Washington provoque que se aleje la "minería seria" que representan las empresas chinas que invierten en Argentina. "EEUU no quiere hacer inversiones pero no quiere que China las haga", señaló.
Milei asegura que a los argentinos le saldrán "dólares por las orejas", pero podría tardar décadas

03:00 GMT 16.10.2025
El presidente argentino, Javier Milei, aseguró que la minería de cobre, litio y tierras raras va a generar "una avalancha de dólares" para los argentinos. Sin embargo, expertos consultados por Sputnik señalaron que los ingresos significativos no llegarán antes de 2030 y que gran parte de las divisas volverán a salir del país.
Entusiasmado en las horas previas a la reunión que mantuvo con su par estadounidense, Donald Trump, el presidente argentino, Javier Milei, aseguró que el país sudamericano recibirá "una avalancha de dólares" y tendrá "un futuro maravilloso" como consecuencia de su programa económico.
"Nos van a salir dólares por las orejas", llegó a decir Milei durante una entrevista con el medio El Observador, intentando ilustrar que el país superará ampliamente los problemas de falta de reservas que actualmente presionan al Banco Central argentino. Para el mandatario, la clave para este crecimiento estará en la minería, particularmente la de cobre, litio, oro, uranio y tierras raras, además de proyectos energéticos en energía nuclear, petróleo y gas.
Según el mandatario argentino, apostar fuertemente por la minería permitirá incrementar el ingreso de divisas al país y trasladar ese crecimiento hacia "el sector servicios, que es intensivo en mano de obra". De esta manera, según el razonamiento del presidente argentino, los salarios de los argentinos "se van a disparar fuertemente".
El optimismo de Milei encuentra, sin embargo, algunos matices entre expertos vinculados al sector. En diálogo con Sputnik, el experto argentino en temas mineros y energéticos Eduardo Gigante aseguró que lo propuesto por el presidente "es totalmente irreal en el corto plazo", debido a los tiempos propios de esta industria.
"Los proyectos mineros llevan mucho tiempo y requieren inversión genuina durante muchos años. El sector sí va a crecer pero va a tardar y recién para 2030 Argentina va a tener un complejo minero verdaderamente importante y con peso significativo en el ingreso de divisas", explicó.
Gigante señaló que, si bien han venido creciendo gracias a la creciente demanda mundial, las exportaciones mineras argentinas aun representan cerca de 5.000 millones de dólares anuales, una cifra que resulta "prácticamente nada si se la compara con el complejo sojero o agroindustrial". En efecto, en 2024 Argentina exportó más de 48.000 millones de dólares gracias a su sector agroindustrial.

Alcanzar a Chile puede tomar décadas

El experto también marcó un matiz con Milei en relación a las posibilidades de apostar por la minería de cobre. Es que, durante la entrevista, el mandatario argentino destacó que Chile actualmente exporta 50.000 millones de dólares, por lo que Argentina "podría multiplicar por doce veces y media" los envíos del mineral rojo.
Para Gigante, el camino no es tan sencillo como lo parece en palabras de Milei. "A Chile le llevó décadas desarrollar su sector minero y empezó mucho antes que Argentina", apuntó Gigante, para quien la meta de igualar los 50.000 millones de dólares de Chile "es irreal" para Argentina, entre otras cosas porque el país andino tiene "más de 200 proyectos de cobre funcionando y Argentina apenas va a tener seis".
Así las cosas, para el experto "no será en esta década" en que Argentina alcance a Chile en exportaciones de cobre e incluso podría darse recién a partir de 2040.
El panorama podría no ser más alentador en sectores como el de tierras raras, también mencionado por el mandatario argentino como una de las futuras generadoras de dólares para el país. Al respecto, Gigante advirtió no solo que Argentina todavía está "muy atrasado" en la exploración de tierras raras y en la determinación de sus verdaderas reservas, sino que en este campo "darle la espalda a China podría ser un error garrafal" debido a la importancia de la potencia asiática en un mercado que moviliza pocas toneladas y su valor está estrechamente vinculado con la capacidad de industrialización de los minerales.
"El problema principal de Argentina es que no tiene una estrategia unificada en cuanto a la minería. No hay una estrategia concreta desde la Secretaría de Minería ni una articulación real con las provincias. Si la minería crece es por una cuestión exógena pero no porque haya una estrategia clara", enfatizó el experto.
Como uno de los ejemplos de eso, Gigante mencionó la negativa del Gobierno de Milei de encargarse de obras de infraestructura necesaria para la producción como tendidos eléctricos, rutas o puertos, ya que terminan funcionando como un "cuello de botella" que impide el crecimiento de más proyectos mineros.

Un sector con poco derrame

Pero, aún funcionando, el modelo minero al que apuesta Milei podría tampoco ser la gran apuesta para repletar de dólares las arcas del Banco Central.

"Si uno habla de la minería, está hablando de uno de los sectores que menos impacto tiene en el derrame positivo de recursos sobre las poblaciones, al contrario de los derrames negativos que sí tiene en lo ambiental", planteó a Sputnik el economista argentino Juan Valerdi.

Para el analista, las facilidades tributarias que suelen tener los emprendimientos mineros hacen que importen las maquinarias que utilizan sin pagar aranceles, por lo que los dólares que ingresan al país son muchos menos de los que deberían. Por si fuera poco, estos proyectos suelen girar hacia el exterior sus ganancias en dólares, por lo que las divisas que ingresaron acaban volviendo a salir del país.
Valerdi sumó a esto la posibilidad de algunos grandes emprendimientos mineros "sobrestimen" el costo de sus inversiones y luego subdeclaren la cantidad total de minerales que extraen del país, generando así un "impacto ficticio" en la economía, menor a los montos que suelen promocionarse públicamente.
El economista lamentó además que, dado que es un campo en el que EEUU busque alejar a China, el alineamiento tan estrecho con Washington provoque que se aleje la "minería seria" que representan las empresas chinas que invierten en Argentina. "EEUU no quiere hacer inversiones pero no quiere que China las haga", señaló.
