https://noticiaslatam.lat/20251019/balotaje-entre-paz-y-quiroga-una-bolivia-queda-atras-y-otra-nueva-se-iniciara-este-domingo-1167701057.html

Balotaje entre Paz y Quiroga: una Bolivia queda atrás y otra nueva se iniciará este domingo

Balotaje entre Paz y Quiroga: una Bolivia queda atrás y otra nueva se iniciará este domingo

Sputnik Mundo

Por primera vez en su historia, Bolivia elegirá a su nuevo presidente en segunda vuelta, en una contienda entre Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano... 19.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-19T02:09+0000

2025-10-19T02:09+0000

2025-10-19T02:56+0000

américa latina

rodrigo paz

jorge quiroga

bolivia

💬 opinión y análisis

evo morales

movimiento al socialismo (mas)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/13/1167702554_0:30:1024:606_1920x0_80_0_0_a2cb994bc5bf9c12831345b63ac8b578.jpg

Este 19 de octubre, el país sudamericano realizará el primer balotaje de su historia, en medio de una fuerte crisis económica y los enfrentamientos al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), la formación que ha gobernado los destinos del país por casi 20 años ininterrumpidos. Los candidatos Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, ubicados en distintos espectros de la derecha, ya adelantaron que tendrán una relación más cercana con Washington, aunque ambos aseguraron a Sputnik que mantendrán el vínculo comercial con Rusia, China y el grupo de los BRICS, al cual el país está asociado.Sputnik dialogó con analistas, quienes explicaron cuál es la Bolivia que quedará atrás este 19 de octubre, y cuál comenzará el domingo por la noche, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciará al nuevo mandatario.El presidente Luis Arce instó a la población a "participar activamente en este histórico balotaje presidencial, con responsabilidad y patriotismo, para ratificar que somos un país que elige a sus autoridades mediante el voto, que respeta la voluntad popular y que cumple con lo que estipula la Constitución".Y agregó: "La democracia es un patrimonio del pueblo y todos estamos llamados a cuidarla, por lo que debemos dejar nuestras diferencias de lado, velar porque sea una jornada pacífica y garantizar una transición ordenada hacia el nuevo Gobierno electo en las urnas el próximo 19 de octubre", según un posteo en sus redes sociales, en el cual resaltaba la llegada al país de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).Es la primera vez que Bolivia realizará un balotaje, que no estaba contemplado por la ley hasta la aprobación de la actual Constitución, en 2009. Con anterioridad, en caso de que ningún candidato superara el 50% de votos, los legisladores del entonces Congreso de la República elegían al nuevo presidente.Logros y errores del MASSegún el analista político Gabriel Campero, "hay que tener presente que el MAS en 19 años ha hecho una serie de cambios y avances sociales en diversas materias: en lo económico, lo social, en la adquisición de derechos. El logro principal de este proceso ha sido la actual Constitución, realizada por la Asamblea Constituyente. También la implementación de políticas sociales, incluido el Sistema Único de Salud (SUS). Y otros aspectos, como el reconocimiento de la plurinacionalidad y la presencia paritaria de géneros en la Asamblea Legislativa Plurinacional", mencionó a Sputnik.Campero también resaltó la participación de mujeres e indígenas en espacios de toma de decisión en los niveles nacional, departamental y municipal; así como la redistribución de la riqueza, que contribuyó a disminuir la pobreza moderada y extrema en Bolivia.Entre los errores, destacó el "caudillismo" del expresidente Evo Morales (2006-2019). También marcó el enfrentamiento del MAS al interior de la Asamblea, entre un ala obediente a Morales y otra seguidora del presidente Arce. Con esta pelea quedó fragmentada la mayoría absoluta del oficialismo en ambas cámaras. El sector evista se alió recurrentemente a la oposición tradicional para evitar la aprobación de varias leyes, como el ingreso de créditos internacionales que habrían traído millones de dólares al país.Campero comentó que este conflicto "terminó de perjudicar a todo el bloque popular, desgastando al Gobierno nacional, que en este periodo y a pesar de las adversidades no quitó ni un bono ni programa social, ni el subsidio a los carburantes".Campero destacó que la crisis económica no fue causada por desaciertos del Gobierno de Arce, sino por el conflicto al interior del MAS. "Se intentaba implementar un plan de industrialización, que ahora es bandera de uno de los candidatos en el balotaje (Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano), quien plantea continuarlo, industrializar para obtener divisas. Entonces el modelo económico no está agotado. Fue boicoteado, que es distinto".Rusia, China y los BRICSPor separado, tanto Paz como Quiroga dijeron a Sputnik que mantendrán las relaciones comerciales con Rusia, China y el grupo de los BRICS (liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), al cual Bolivia se asoció en 2024 por las gestiones del presidente Arce.Según el analista, "esto me dice que no vamos a tener un país plenamente soberano. Va a ser un país con una Asamblea de derecha, la cual va a plantear la eliminación de lo avanzado en los últimos años".2016, el inicio de la caídaEn diálogo con Sputnik, el analista Adalberto Ticona recordó al referéndum del 21 de febrero de 2016 como un momento bisagra en el MAS. En esa fecha, la población dijo a Morales que no quería modificar la Constitución para viabilizarle una nueva postulación a la presidencia, la cual realizó de todas maneras en 2019, con el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional. Luego de esas elecciones fue finalmente derrocado."El 21F ha sido el primer traspié de la estructura del MAS. A partir de ahí, la derecha únicamente se envalentonó, mientras el oficialismo pasó por el desgaste y la fragmentación", dijo Ticona, quien fue dirigente de la Confederación Sindical Única de los Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).De su contacto con comunidades campesinas del país, Ticona destacó una política de los gobiernos del MAS: la integración caminera. "El Gobierno que se va está dejando caminos, dobles vías, carreteras asfaltadas, nuevos caminos hacia las provincias. Esto es importante, porque cualquier pueblo se desarrolla cuando hay un sistema de comunicación para moverse, para articularse territorialmente, porque la actividad productiva siempre está en función a la logística, fundamentalmente".También valoró la construcción de escuelas y hospitales en las poblaciones más alejadas del país con infraestructura y equipamiento de calidad. "Nada tenemos que envidiar a las construcciones de las ciudades. Los mismos proyectos, con la misma calidad, se han ejecutado tanto en el campo como en la ciudad", afirmó.Ticona advirtió que, actualmente, las organizaciones sociales cuentan con herramientas técnicas para recurrir a la vía legal en caso de que el nuevo Gobierno, ya sea de la Alianza Unidad o del PDC, intente dar marcha atrás con los derechos conquistados en las dos últimas décadas.Y agregó: "Si no nos hacen caso, obviamente estamos obligados a nuevamente encontrarnos en las calles o en las carreteras. Pero, como organizaciones, tenemos la actitud de respetar los mecanismos democráticos y aceptaremos los resultados de este domingo". Según Ticona, en las organizaciones sociales "queremos ayudar a que se cumpla lo que realmente el pueblo pide, no lo que el político quiere para el pueblo, lo cual es muy distinto".Paz vs. QuirogaPara este domingo están llamados a votar casi ocho millones de bolivianas y bolivianos. En el cuarto oscuro deberán elegir entre Paz o Quiroga. En la primera vuelta, el pasado 17 de agosto, el candidato del PDC quedó primero con el 32% de votos, seguido del referente de la Alianza Libre, con el 27%.El TSE anunciará los resultados preliminares entre las 20:00 y las 21:00 horas del domingo, a través del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), un mecanismo de conteo rápido que demostró eficiencia en la primera vuelta.El tribunal prevé concluir el cómputo de votos hasta el 23 de octubre.

https://noticiaslatam.lat/20251015/rodrigo-paz-y-jorge-quiroga-intercambian-los-ultimos-dardos-a-horas-del-inicio-del-silencio-1167581040.html

https://noticiaslatam.lat/20250619/luis-arce-el-proceso-de-cambio-quedo-sepultado-por-las-ambiciones-de-evo-morales-1163589992.html

https://noticiaslatam.lat/20250617/1163486616.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

rodrigo paz, jorge quiroga, bolivia, 💬 opinión y análisis, evo morales, movimiento al socialismo (mas)