El candidato presidencial 'Tuto' Quiroga promete hacer de Bolivia "una potencia industrial de litio"

El candidato presidencial 'Tuto' Quiroga promete hacer de Bolivia "una potencia industrial de litio"

El candidato derechista a la Presidencia de Bolivia por la Alianza Libre, Jorge 'Tuto' Quiroga, mantuvo un encuentro con medios internacionales en La Paz... 18.10.2025

Sobre el vínculo con China y Rusia, así como la participación de Bolivia en el grupo de los BRICS, Quiroga aseguró que, de convertirse en presidente, mantendrá el intercambio, siempre y cuando pueda obtener beneficios para el Estado Plurinacional.El encuentro tuvo lugar en el acomodado barrio de Achumani, en el sur paceño. Una decena de medios de todo el mundo, entre los cuales estuvo Sputnik, tuvieron la oportunidad de formularle una pregunta cada uno al candidato, que este 19 de octubre disputará el balotaje por la presidencia de Bolivia contra Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).El líder de la Alianza Unidad tiene una dilatada carrera política. En 1997 llegó a la vicepresidencia de Bolivia acompañando al general Hugo Banzer, quien entre 1971 y 1978 había gobernado como dictador. A finales de los '90 se recicló como candidato de Acción Democrática Nacionalista (ADN), para llegar a la presidencia mediante el voto popular.Banzer dejó el cargo en 2001, afectado por enfermedades que lo llevaron a la muerte poco después. Entonces Quiroga asumió la presidencia entre 2001 y 2002, cuando finalizó el mandato. Desde entonces participó de varios proyectos políticos, pero nunca había podido superar en las urnas al Movimiento Al Socialismo (MAS) hasta el pasado 17 de agosto, cuando pasó al balotaje con el 27% de votos. El primero, Paz, obtuvo el 32%.Tiempo de definicionesQuiroga adelantó que su acción política se limitaría al continente: "Quiero tener relaciones con todos los países. No soy evangelista de la democracia, no voy a ir a Azerbaiyán ni a Vietnam ni a Qatar a decirles qué deben hacer. Pero en la región exijo respeto a la democracia y a la libertad".En cuanto al litio, observó que desde hace varios años los sucesivos gobiernos no lograron que despegara esta industria. Y dio a entender que se redactarán nuevos contratos para la explotación del litio, como los ya firmados con empresas de China y Rusia, que aún no están vigentes porque no cuentan con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional.Además, adelantó que "después de las elecciones presidenciales en Chile (el 16 de noviembre próximo) quiero que conversemos Chile, Argentina y Bolivia para conformar el triángulo del litio, la organización de países exportadores de litio, para que tengamos un régimen de exportación como materia prima". Se calcula que las tres naciones suman el 60% de reservas globales de este mineral.Quiroga dijo que la explotación del litio debería realizarse "sin proteccionismo comercial" y que prevé invitar a empresas extranjeras para que construyan baterías de este recurso en el país.Bolivia en los BRICSEl candidato de Alianza Libre se refirió a la permanencia en los BRICS, el bloque de países emergentes liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual se sumó Bolivia como socio en 2024 gracias a las gestiones del presidente Luis Arce.Según Quiroga, si en este espacio "hay mecanismos que puedan apoyarnos financieramente, bien. Yo necesito las mejores relaciones con Brasil, con India, que es impresionante lo que está haciendo. Y estuve en China tres veces el último año. Sabemos lo que es China para Sudamérica". Asimismo, subrayó que desde hace 20 años "China es el principal socio comercial de América Latina".El expresidente también dejó en claro cuál es su posicionamiento ante el Mercosur, el Mercado Común del Sur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Sus países asociados son Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Guyana y Surinam.El retorno del FMIQuiroga anunció que, de llegar a la presidencia, negociará un crédito de 12.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su criterio, una gran inyección de la divisa norteamericana servirá para recuperar la economía boliviana.Según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de 2025 la economía local se retrajo en -2,4%."Cuando digo que voy a traer dólares, no es para ver los verdes así nomás y qué lindo. Tenemos que traer diésel para producir y transportar alimentos. Con mayor provisión de alimentos, lograremos bajar los precios, asimismo podremos terminar con la angustia de las colas y con la inflación. Se necesitan los Washington", opinó Quiroga.El candidato advirtió que la situación del país es grave y si aún no se salió de cauce es porque la población apuesta a una salida democrática. "No hay que confundirse, Bolivia no es una taza de leche. La única razón por la cual esto no ha explotado es porque vamos a votar el domingo y las cosas van a cambiar".Además, se esperanzó en que Bolivia "va a ser conocida, orgullosa y digna por exportar litio, baterías de litio, quinua, vino, soya, aceite; por dar servicios médicos para que venga gente de otros países a atenderse; por ser un polo tecnológico, digital, de criptominería, y no la vergüenza que es ahora".Quiroga comentó que, de llegar a la presidencia, impulsará la creación de una comisión de la Asamblea Legislativa para investigar lo realizado por los gobiernos del MAS, desde 2006 hasta la fecha."Ellos tendrán la oportunidad de defenderse. Los que han hecho barbaridades en el pasado, que se preparen para responder. Y cuando la justicia dictamine, el Poder Ejecutivo ejecutará. Si hay orden de aprehensión se la ejecuta. No es opcional, no es voluntaria. Conmigo la justicia va a funcionar de esa manera", sostuvo.

