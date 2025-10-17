https://noticiaslatam.lat/20251017/seguira-el-ambiente-de-tension-y-crisis-por-que-las-protestas-no-terminan-en-peru-1167664987.html

"Seguirá el ambiente de tensión y crisis”: ¿por qué las protestas no terminan en Perú?

El cambio de Gobierno parece no aplacar la tensión en Perú, donde las protestas ya dejaron al menos un fallecido y cientos de heridos en enfrentamientos con la...

La destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú y la asunción de José Jerí como nuevo mandatario no calmaron las aguas en el país sudamericano, que registra cientos de heridos y al menos un fallecido como consecuencia de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden.Las protestas recrudecieron en Perú el 15 de octubre, cuando jóvenes identificados como parte de la 'Generación Z' se movilizaron en el centro de Lima contra el Gobierno de Jerí y el sistema político peruano en general.Entrevistada por Sputnik, la socióloga peruana Anahí Durand explicó que, si bien puede identificarse una nueva oleada de manifestaciones, "las protestas no han dejado de darse" en el país desde diciembre de 2022, cuando el Congreso destituyó y envió a prisión al expresidente Pedro Castillo y otorgó el poder a Dina Boluarte. En aquel momento las protestas se extendieron durante varias semanas y dejaron un saldo de cerca de 60 fallecidos.La experta, que fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú durante el Gobierno de Castillo, apuntó que muchos de los jóvenes identificados ahora como 'Generación Z' se sumaron a las protestas a partir de una reforma introducida por Boluarte en septiembre que obligaba a todos los peruanos mayores de 18 años a afiliarse a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), independientemente de su situación laboral.La movilización de estos jóvenes, mayormente estudiantes y de clase media, se sumó además a las manifestaciones que desde hace semanas llevan adelante transportistas en denuncia por el aumento de las extorsiones y el sicariato.Durand remarcó que la asunción de Jerí como nuevo presidente "no ha resuelto" la conflictividad y que, en definitiva, es "una salida que llega tres años tarde y de manera oportunista" ante la cercanía de las elecciones y para "colocar a un señor que nadie eligió, que llegó al Congreso con solo 10.000 votos y que es absolutamente ilegítimo".También en diálogo con Sputnik, el analista político Martín Manco consideró que Jerí "no es lo que los peruanos esperaban como presidente" y que, lejos de aplacar los ánimos, las protestas parecen crecer aún más en función de que el nuevo presidente "no tiene una trayectoria política que pueda dar tranquilidad" y arrastra una denuncia penal en su contra por un presunto abuso sexual. Por si fuera poco, en las primeras horas de su mandato sus perfiles en redes sociales se hicieron virales por publicaciones y intereses de cuentas de contenido erótico que, remarcó el analista, "lo hacen ver como una persona poco seria".¿Adelantar las elecciones?A pesar de la inestabilidad política, el calendario electoral peruano sigue teniendo al 12 de abril de 2026 como la fecha prevista para las nuevas elecciones generales. Ese día, además de la primera vuelta para escoger presidente, los peruanos deberán votar a los integrantes de un nuevo Congreso, que volverá a dividirse entre diputados y senadores, dejando atrás el sistema unicameral de las últimas décadas.Para el analista, es probable que el Congreso apunte a mantener a Jerí en el puesto hasta los comicios o, en caso de que las protestas continúen en alza, destituirlo y colocar a otro congresista siguiendo la línea de sucesión en el legislativo.Aun así, consideró que para mantenerse en el cargo Jerí debería lograr "aplacar el tema de la violencia criminal" que, a fuerza de amenazas, extorsiones y homicidios, desató el rechazo de transportistas y comerciantes de varias ciudades del país. Manco señaló que Jerí ha buscado motrar una imagen "a lo Bukele" en sus primeras horas, "visitando cárceles y haciendo redadas" pero puede no ser suficiente para cambiar la pisada en una de las problemáticas que más preocupan a los peruanos en la actualidad.Durand, por su parte, consideró que existe ya "un pacto para estabilizar a Jerí durante estos ocho meses" en el Congreso y advirtió que, a pesar de las manifestaciones, el actual presidente peruano tiene a su favor contar "con la coordinación parlamentaria, el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía y el respaldo de los grupos económicos", pilares que en su momento también sostuvieron a Boluarte a pesar de su baja popularidad.Por eso, la académica consideró que el país "va a seguir en un ambiente de tensión y crisis" hasta los próximos comicios y que "la coalición golpista y mafiosa" —en referencia a la mayoría integrada por los partidos Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP)— se mantendrá en el poder hasta ese entonces.El papel del fujimorismoEn opinión de Manco, una de las claves para pacificar el escenario político peruano de cara a las elecciones sería que la líder de Fuerza Popular Keiko Fujimori —hija del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000)— desistiera de pugnar nuevamente por llegar al Palacio de Gobierno peruano.El analista apuntó directamente contra Keiko Fujimori y su partido por su responsabilidad en la crisis política que el país arrastra al menos desde 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski debió renunciar tras un acuerdo con el fujimorismo para indultar a Alberto Fujimori a cambio de apoyo en el Congreso. Desde entonces, las mayorías construidas por Fuerza Popular desde el legislativo han logrado las vacancias de Martín Vizcarra (2018-2020), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

