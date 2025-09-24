https://noticiaslatam.lat/20250924/las-movilizaciones-de-la-generacion-z-en-peru-presionan-al-gobierno-de-dina-boluarte-1166821521.html

Las movilizaciones de la Generación Z en Perú presionan al Gobierno de Dina Boluarte

Pero los movilizados emergentes también plantearon más demandas, dirigidas a respetar la protesta social, entre otros puntos.Analistas consultados por Sputnik destacaron que el nuevo bloque de manifestantes está conformado por universitarios, pero también por miles de jóvenes trabajadores precarizados, quienes no están de acuerdo con lo que ocurre actualmente en suelo peruano.Lo notable es que amparan su protesta en la bandera pirata de One Piece, un animé japonés muy popular en este grupo etario, la cual ya estuvo presente en manifestaciones de los últimos meses contra los gobiernos de Nepal, Indonesia y Francia.Asimismo, los especialistas evaluaron que a este movimiento aún le falta consolidarse, porque en este momento no tiene líderes reconocidos y, en gran medida, son jóvenes que reaccionaron contra el Gobierno, pero todavía sin organicidad ni un programa. Es más: muchos de ellos reniegan de la política tradicional.La Generación Z comprende a los nacidos entre 1997 y 2012. Su principal característica reside en que son nativos digitales: no conocieron el mundo cuando no había teléfonos celulares, ni Wifi ni Internet. Por ello, las redes sociales fueron su caja de resonancia para convocar a la reciente marcha.La movilización de los jóvenes, el 21 y 22 de septiembre, enfrentó un operativo de 5.000 policías en el centro de la ciudad de Lima. Como saldo, 14 manifestantes, 12 uniformados y cinco periodistas resultaron heridos.Movilizados por su futuroLa analista política Zaira Arias comentó que la marcha de la Generación Z sorprendió a la población peruana, también al Gobierno de Boluarte. "Los jóvenes coordinaron pasándose la voz. Además, hicieron una fuerte campaña en redes sociales con una agenda clara", dijo en una charla para este medio.La marcha se convocó contra la aprobación de la ley 32.123, que obliga a todo mayor de 18 años a afiliarse a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o al sistema público de pensiones (ONP, por Oficina de Normalización Previsional). La normativa contempla un plazo de 12 meses para elegir una administradora, de lo contrario serán inscritos automáticamente en la ONP.Según los manifestantes, la nueva ley define descuentos obligatorios también para los trabajadores informales, temporales o independientes, además que obstaculiza la libre disposición de los ahorros jubilatorios.Arias contó que vio en la movilización a adolescentes de hasta 16 años. Gran parte de los participantes de la reciente marcha se acaban de estrenar en la política. ¿Quiénes son los de la Generación Z? "Son jóvenes precarizados, de la clase trabajadora y obrera. Jóvenes que subsisten con trabajos eventuales, muchos de ellos se autoemplean, trabajan de mototaxi, en el transporte público; son jóvenes que se las ingenian, hasta trabajan de vendedores ambulantes. También he visto la participación de universitarios de la San Marcos", comentó Arias."Los que han salido son los excluidos del sistema. La gran mayoría son jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar en la universidad", agregó.La bandera otakuOne Piece es un animé que cuenta la historia de un grupo de amigos, quienes buscan un tesoro y, en el camino, ayudan a liberar poblaciones y enfrentan regímenes totalitarios. Para Arias, al ondear esta bandera en la marcha "expresan que van en serio. De verdad han puesto de cabeza a los 5.000 policías en las calles, quienes no han podido impedir que se manifiesten".Para el analista político Arturo Ayala, "con la presencia en la marcha de One Piece, se me viene a la cabeza que trata de una persona (Luffy) que busca la libertad y, para ello, enfrenta a diversos villanos y a un régimen opresor".Resumió que la producción "es una referencia importante en la época actual, porque muchos jóvenes sienten que viven una situación de opresión. Es lo que ya vimos en el uso de esta bandera en manifestaciones contra gobiernos en todo el mundo".Ayala resaltó que los jóvenes de la Generación Z comenzaron a organizarse en las movilizaciones de 2022 y 2023, cuando parte del país se levantó contra el Gobierno de Boluarte al considerarlo ilegítimo.Boluarte era vicepresidenta del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), quien fue acusado de intentar dar un golpe de Estado al intentar cerrar el Congreso. Actualmente, está preso en el penal de Barbadillo.La marcha de la Generación Z se unió en torno a pocas, pero elocuentes demandas: Según Arias, los jóvenes deberían articularse con otros sectores gremiales y sociales para manifestarse con más fuerza y, de esta manera, lograr que el Gobierno peruano cumpla algunas de sus demandas. Para Ayala, este nuevo movimiento tiene una limitante: en abril de 2026 se celebrarán elecciones presidenciales en Perú. "Hay que entender que estamos en un año preelectoral, lo cual podría jugar en contra de las movilizaciones", ya que el electorado optaría por una solución democrática a la crisis política.Falta de claridadPara la analista Betty Izaguirre, miles de jóvenes salieron a las calles molestos ante las decisiones del Gobierno de Boluarte. Pero advirtió que este bloque deberá organizarse para llevar adelante sus demandas."Se nota que no hay claridad en lo que se busca. Muchos de ellos dicen que no son de izquierda ni de derecha y rechazan ambas ideologías. Dicen estar en contra del fujimorismo, pero tampoco tienen definido por quién van a votar en 2026", dijo a Sputnik.No obstante, "sí se puede notar que hay mucha indignación y rabia. Hay cansancio en gran parte de la población, que siente que es considerada como la última rueda. Si no aceptamos lo que se nos impone, hay represión".En sus últimos meses de mandato, Boluarte enfrenta una impopularidad del 79%, mientras el rechazo a los actuales legisladores trepa al 85%, según una encuesta de Datum publicada el 21 de septiembre por el diario El Comercio.

