https://noticiaslatam.lat/20251015/la-salida-de-boluarte-podria-determinar-la-eleccion-presidencial-en-peru-1167554942.html

La salida de Boluarte podría determinar la elección presidencial en Perú

La salida de Boluarte podría determinar la elección presidencial en Perú

Sputnik Mundo

A seis meses de las elecciones presidenciales, la salida de Dina Boluarte amenaza con volverse un factor determinante en quién será el próximo presidente de... 15.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-15T03:58+0000

2025-10-15T03:58+0000

2025-10-15T06:49+0000

américa latina

política

dina boluarte

lima

perú

keiko fujimori

fuerza popular

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0f/1167554787_0:3:1600:903_1920x0_80_0_0_e182ebdc589efce36e2b205f437ddffb.jpg

La destitución de Dina Boluarte de la Presidencia de Perú no solo marcó el final de uno de los gobiernos más impopulares en los últimos años del país sudamericano, sino que también puede convertirse en un factor determinante en la campaña electoral hacia los comicios de abril de 2026.Lo anterior coincide tanto por tiempos políticos como por las exigencias del calendario electoral, con la ratificación de las candidaturas de algunos de los dirigentes que prometen ser protagonistas entre una oferta electoral que cuenta con más de 40 agrupaciones políticas inscriptas para disputarse el Gobierno.Por ejemplo, el líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, comunicó su renuncia al cargo de alcalde de Lima, esto con la intención de buscar la Presidencia y dedicarse de lleno a la campaña. Lo mismo hizo César Acuña, de Alianza para el Progreso, que dejó de ser gobernador del departamento de La Libertad.En conversación con Sputnik, el analista político peruano José Carlos Requena consideró que la salida de Boluarte estará "explícita o implícitamente" en la campaña electoral, pudiendo ser determinante en la suerte de los partidos políticos que la apoyaron y de los que estuvieron siempre en la vereda de enfrente.Si bien recordó que seis meses de distancia hacia la primera vuelta de abril puede ser mucho en un país en el que "dos tercios de la población define el voto en el último mes", el experto señaló como un ejemplo de esa incidencia que López Aliaga aparezca actualmente en el primer lugar en varias encuestas de intención de voto. "Es el político de la derecha que más claramente se ha enfrentado a Boluarte", explicó.López Aliaga y su tren opositorEnzo Elguera, analista de opinión pública y director de la consultora Imasolu, explicó a Sputnik que López Aliaga logró cimentar tu crecimiento desde la alcaldía de Lima y el enfrentamiento público que mantuvo con el Gobierno nacional a raíz de un proyecto para modernizar la línea de trenes Lima-Chosica.Elguera ilustró su posición con el último sondeo hecho por Imasolu en el mes de septiembre, que coloca a al exalcalde limeño en primer lugar en intención de voto, con un 14,08%, frente al 7,92% de Keiko Fujimori, la candidata y líder de Fuerza Popular, en el segundo puesto.Para Requena, todavía es muy pronto para considerar que López Aliaga se ha "consolidado" como favorito para ganar las elecciones, aunque sí ha conseguido posicionarse de manera estable a partir de "una radicalidad muy fuerte en su discurso" que, además de mostrarse como un férreo opositor a Boluarte, le permitió ganar adeptos entre votantes "de una derecha predominantemente capitalistas y de clase alta" radicados en la zona metropolitana.Despegarse de Boluarte, la meta del fujimorismoAmbos analistas coinciden en que la próxima elección marcará un desafío particular para Fuerza Popular, la expresión electoral del núcleo del fujimorismo, liderado aún por la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Es que, si bien Boluarte no accedió al Gobierno en representación del partido, sí fue la bancada de Fuerza Popular y otros grupos aliados como Alianza para el Progreso (APP) quienes blindaron su gestión y evitaron que su baja popularidad se tradujera en una vacancia más temprana.Para Requena, las posibilidades electorales de Keiko Fujimori están influidas por la capacidad que tenga de "sacudirse las acusaciones" que pesan sobre Fuerza Popular y su responsabilidad en sostener la gestión de Boluarte. Así las cosas, el electorado peruano puede cobrarle al fujimorismo las cuentas que suele hacer pagar a los oficialismos en cada una de las últimas elecciones.Elguera, por su parte, consideró que es justamente este "cálculo político" el que terminó motivando la vacancia de Boluarte, ya que fue el cambio de postura de Fuerza Popular el que acabó precipitando la salida de la presidenta a partir de una moción en el Congreso. "El fujimorismo buscó mostrarle a la opinión pública que ellos no 'cogobernaban' con Boluarte y también presentaron una moción de vacancia", señaló.En ese sentido, Elguera subrayó que las dificultades que Keiko Fujimori estaba teniendo para crecer en las encuestas y acercarse a López Aliaga pudieron haber precipitado la búsqueda de despegarse de Boluarte. Finalmente, el ataque con armas de fuego durante un concierto el 8 de octubre fue el detonante para modificar la postura y pasar a promover la salida de la mandataria, consiguiendo el apoyo de los demás partidos.Para Elguera, a pesar de los problemas para crecer en las encuestas, Keiko Fujimori sigue manteniendo "un voto duro" de electores de tradición fujimorista que incluso pueden ignorar este contexto y que "la respalda siempre aún en sus peores momentos". Así es que, incluso a pesar de ser castigado por "oficialista", es posible que el fujimorismo mantenga sus chances de ingresar a una segunda vuelta a partir de ese colchón electoral.

https://noticiaslatam.lat/20251012/1167474099.html

https://noticiaslatam.lat/20251015/1167553521.html

lima

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

política, dina boluarte, lima, perú, keiko fujimori, fuerza popular, 💬 opinión y análisis