¿Entrega al capital privado?: Gobierno de Boluarte impulsa una reforma al sistema de pensiones de Perú

Como parte de esta reforma se reemplaza el retiro del 95,5% de los fondos para los nuevos afiliados menores de 40 años por el acceso a una pensión mínima de alrededor 158 dólares mensuales.Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, dijo que con la propuesta las autoridades reafirman su compromiso de alinearse con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para adherirse formalmente a dicha organización.Para ello, el Ejecutivo considera recomendaciones económicas orientadas a reducir el déficit fiscal, como ampliar la base tributaria y combatir la evasión. ¿Falta de planificación para el retiro?José Abraham Ramos Sánchez, especialista en Economía Global y Relaciones Internacionales, dijo a Sputnik que dichos cambios al sistema previsional responden a factores estructurales como la baja educación financiera y la elevada pobreza entre la población adulta."La mala educación financiera hace que el Gobierno tome medidas para evitar pobreza y alta pobreza en los lugares de menos educación, ya que nuestro grupo de trabajadores activos no ahorra voluntariamente ni planifica su retiro", señala Ramos.Por su parte, la congresista Margot Palacios acusó en entrevista con este medio que quienes legislan la reforma responden a intereses políticos y externos. En ese sentido, advirtió que la modificación tendría un impacto negativo para millones de trabajadores."Este modelo no ha mejorado la vida de quienes aportan por 15 o 20 años; les da pensiones miserables. Por eso los jóvenes han salido a las calles", dijo, refiriéndose a las protestas iniciadas el 13 de septiembre.La congresista también advirtió que este modelo responde a "una política internacional de corte neoliberal", que prioriza la rentabilidad sobre el bienestar humano. Como resultado, las pensiones otorgadas son inferiores al salario mínimo.Imposición e intereses extranjerosEl congresista Jaime Quito, miembro titular de la Comisión de Trabajo y participante activo en los debates de la Comisión de Economía, criticó en diálogo con este medio la reforma del sistema de pensiones, denunciando su "origen autoritario" y "alineamiento con intereses privados".Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la afiliación obligatoria desde los 18 años. "Se está planteando que los menores de 40 años no puedan retirar casi el 96% de sus aportes. ¿Qué sentido tiene esto en un país donde más del 70% de la población es informal?", cuestionó.Según el Ministerio de Trabajo, el 72% de los trabajadores se encuentra en dicho esquema de trabajo: no tiene planilla y carece de protección laboral. "No se está pensando en el aportante, sino en beneficiar el bolsillo de las AFP", afirma.Dinero que no regresaEl legislador Quito afirmó que las cuatro administradoras de fondos de pensiones en el país están conectadas con entidades bancarias y grupos económicos de alcance global: "Casi todos los recursos se trasladan fuera del país. Estas compañías toman decisiones sin consultar a quienes contribuyen".El congresista señaló que el diseño de políticas económicas y reformas constitucionales fue dictado bajo el modelo de Washington. "El sistema de pensiones, que debería ser responsabilidad del Estado, fue entregado al capital privado. Es una lógica económica sin soberanía, dictada desde los años 90 y aún vigente", denunció.Desde la Comisión de Economía, cuestionó la falta de sustento real en la reforma. "La parte técnica es solo un discurso. Lo que define la implementación es la correlación de fuerzas políticas. Muchos congresistas ni siquiera entienden lo que están aprobando. El poder económico dicta las políticas", señaló."Las AFP calculan que el peruano vivirá 120 años para justificar no devolver los aportes. Cuando muere el aportante, solo se recibe el 18% del total. Las ganancias son para las AFP, las pérdidas las asume el trabajador. Este sistema no es un sistema de pensiones, es un engaño", denunció.

