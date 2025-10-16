https://noticiaslatam.lat/20251016/atado-a-la-casa-blanca-eeuu-promete-40000-millones-a-milei-para-blindarlo-electoralmente-1167591258.html

"Atado a la Casa Blanca": EEUU promete 40.000 millones a Milei para blindarlo electoralmente

"Atado a la Casa Blanca": EEUU promete 40.000 millones a Milei para blindarlo electoralmente

16.10.2025

La Casa Blanca redobló el espaldarazo al mandatario argentino, Javier Milei, al confirmar que volvió a intervenir en el mercado cambiario argentino comprando pesos y que avanzará en una "facilidad" complementaria de 20.000 millones de dólares para Buenos Aires, que se sumarían al swap anunciado por la misma cifra. Así, el apoyo desde Washington sumaría 40.000 millones de dólares para calmar las aguas de la inestabilidad cambiaria, a 10 días de las elecciones nacionales legislativas."Mientras Argentina siga implementando buenas políticas, tendrá nuestro apoyo", aseguró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en declaraciones a periodistas. Además, adelantó que su cartera podría comprar deuda argentina, en caso de que la Casa Rosada lo requiriera para conseguir mayor financiamiento.Bessent agregó que el inédito respaldo a Buenos Aires no constituye "una cuestión relacionada con las elecciones, sino con la política. Mientras Argentina continúe implementando buenas políticas, contará con el apoyo de Estados Unidos".La aclaración es por demás pertinente. Menos de 24 horas antes, el mercado financiero del país sudamericano había atestiguado un derrumbe de acciones y bonos soberanos después de que Trump advirtiera que "si él (Milei) pierde, no vamos a ser generosos con Argentina". La reacción inmediata fue de pánico: los operadores temían que el apoyo financiero pudiera frenarse con una virtual derrota electoral de Milei, ello el próximo 26 de octubre en los comicios de medio término.En ese marco, el propio Milei aseguró en declaraciones televisivas que la ayuda de Washington no está supeditada al resultado que arrojen las urnas. "Mientras yo esté en el poder, cuento con el apoyo de EEUU", remarcó.La ratificación del apoyo de la Casa Blanca tuvo un efecto inmediato en los mercados. Los bonos soberanos argentinos repuntaron levemente tras el desplome del día anterior, mientras que la cotización del dólar mayorista también disminuyó parcialmente hasta volver a alejarse del "techo" de la banda de flotación acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Dicho apoyo se disolvió en el aire y culminó con la peor crisis económica de la historia argentina reciente. El presidente Milei afirmó que las líneas de apoyo ofrecidas recientemente desde Estados Unidos "no son rescates".La brújula apuntando a Washington"Esta es una situación inédita: ahora no es arriesgado decir que el destino del Gobierno de Milei está directamente atado a lo que decida la Casa Blanca. Lo que antes parecía un apoyo se convirtió en una situación de sumisión", dijo a Sputnik el analista político Santiago Giorgetta.La mirada del especialista fue compartida por Gonzalo Fiore Viani. En diálogo con Sputnik, el analista internacional remarcó que "el anuncio de Bessent se inscribe en un escenario de alineamiento total hacia Estados Unidos, que lleva a una situación de dependencia que no se ha visto nunca en la historia argentina".En ese marco, el investigador agregó que "el Gobierno está entregado a los designios que Trump ordene. No hay una orientación geopolítica más allá de lo que Washington dicte". De acuerdo con el experto, el conjunto de acuerdos llevados a cabo entre la Casa Blanca y Buenos Aires "puede tener efectos de integración geopolítica más allá de la comercial, que está mucho más asentada si pensamos en el caso de China, por ejemplo. Está claro que va a haber un impacto en el corto plazo".El ruido internoA pesar de la calma financiera que el apoyo económico de Estados Unidos pueda conllevar en Argentina, para Giorgetta los gestos de absoluto alineamiento del Gobierno de Milei hacia Washington pueden afectar su imagen. De acuerdo con el experto, "hay que contemplar la posibilidad de que, lo que gane el oficialismo con la estabilidad económica, pueda perderlo por la percepción de cierta sumisión ante una potencia extranjera con el historial de la de EEUU"."La prioridad central del Gobierno es mantener controlado el tipo de cambio, y en ese punto el apoyo de Trump es fundamental. El problema es que los costos que está asumiendo para lograrlo pueden tener un impacto todavía desconocido", apuntó el analista.

