El condicionamiento de Trump sobre el apoyo a Argentina ocasionó "una pérdida de soberanía muy fuerte", dice analista

Sputnik Mundo

El mandatario estadounidense advirtió que, ante una derrota de su homólogo en el país austral en las urnas, "no vamos a ser generosos con Argentina". Las... 15.10.2025, Sputnik Mundo

Donald Trump puso una cláusula en el respaldo financiero anunciado a Buenos Aires. Tras deshacerse en elogios al Gobierno de Javier Milei, el presidente estadounidense advirtió que "si él pierde, no vamos a ser generosos con Argentina".Las declaraciones, a 12 días de las elecciones legislativas nacionales, fueron efectuadas durante una reunión bilateral en la Casa Blanca, acordada tras la promesa de Washington de conceder un swap de monedas por 20.000 millones de dólares para calmar la tensión financiera. El mandatario estadounidense también criticó a la oposición a Milei al sindicarlos como integrantes de un movimiento de "extrema izquierda", al que responsabilizó por la delicada situación económica que atraviesa la nación. "Puede que no gane, pero creo que ganará. Y si gana, nos quedamos con él. Y si no gana, nos vamos", advirtió. "Si un socialista o un comunista gana, te sientes distinto a la hora de hacer una inversión", agregó. Las declaraciones golpearon de lleno a los activos argentinos, que acumulaban un fuerte impulso tras el anuncio inicial realizado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que estipulaba incluso la intervención directa de Washington en el mercado cambiario argentino para sostener el tipo de cambio y evitar una mayor devaluación en medio de fuertes tensiones financieras. Los bonos en dólares y las acciones locales pegaron un inusitado volantazo y se desplomaron hasta más de 8%. Es que ningún actor del mercado preveía un condicionamiento tal de la Casa Blanca, en un contexto donde una derrota de La Libertad Avanza no luce en absoluto descabellada.Tras el fracaso en los comicios de Buenos Aires, y luego de fuertes reveses parlamentarios, así como una creciente presión devaluatoria, el oficialismo quedó sumido en uno de los momentos más sensibles de su gestión, profundizada por la renuncia de su principal candidato, sospechado de tener vínculos con el narcotráfico.Fue tal el cimbronazo que conllevó la frase del mandatario estadounidense que los altos funcionarios del Gobierno argentino decidieron salir a matizar las palabras expresadas. "Trump estaba hablando de la filosofía, no de la elección de octubre", remarcó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A las dudas suscitadas por las declaraciones de Trump se suman los interrogantes ya vigentes en torno a los condicionamientos que Washington podría exigir. Por el momento, las expresiones públicas se limitaron a las proferidas por Bessent, quien afirmó que Milei se había comprometido a "sacar a China de Argentina". Sin embargo, los vasos comunicantes de la Casa Blanca con Buenos Aires exceden al presidente. Un representante de Washington reunió a legisladores opositores argentinos para intentar profundizar la "gobernabilidad" que Milei perdió en el Congreso, tras numerosas derrotas legislativas. Lo reconoció el diputado nacional Rodrigo de Loredo, quien afirmó que "hubo un pedido de acompañamiento". ¿Injerencia electoral? "Las declaraciones de Trump no tienen precedentes: hay una pérdida de soberanía muy fuerte. Que un presidente extranjero opine sobre lo que deberían votar los argentinos es de mucha gravedad", dijo a Sputnik el analista internacional Juan Venturino. Según el experto, la aclaración del mandatario estadounidense "demuestra hasta qué punto este siempre fue un apoyo político. En ningún momento se planteó como ayuda a la Argentina, sino apenas como un salvataje financiero a Milei en un contexto de máxima debilidad". Consultado también por este medio, el economista Guido Zack opinó que "Trump le jugó una mala pasada al Gobierno: ahora toda la estabilidad económica termina dependiendo de esto". De acuerdo al consultor, "Milei está jugando una fuerte apuesta a unas elecciones cuyo resultado no tiene para nada asegurado y eso genera mucha incertidumbre".El costo del apoyo Entre los expertos consultados emerge un consenso: el viaje de Milei a la Casa Blanca buscaba rubricar un acuerdo que hiciera las veces de un "rescate" en medio de un clima de incertidumbre. "La visita a Washington es un salvataje de última instancia", dijo a este medio el analista internacional Rodrigo Ventura de Marco. En ese marco aparece la pregunta por las exigencias que plantee la Administración Trump al propio presidente argentino, por ejemplo, ante la posibilidad de forzar un enfriamiento de las relaciones con China. "Washington da un mensaje claro: se buscará ganar terreno sobre el campo de acción que puedan tener los intereses chinos en Argentina", destacó el investigador. La mirada fue compartida por Noemí Brenta, economista especializada en la deuda externa argentina. En entrevista con este medio, la investigadora apuntó que "el costo de este tipo de ayuda siempre termina excediendo a lo financiero y termina derivando en un condicionamiento político. Esto va a llevar a un menor margen de maniobra y una mayor dependencia respecto a Estados Unidos", precisó.

