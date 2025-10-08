https://noticiaslatam.lat/20251008/se-necesitarian-hasta-20-anos-de-superavit-la-ue-lidera-la-carrera-hacia-la-crisis-de-deuda-1167291846.html

"Se necesitarían hasta 20 años de superávit": La UE lidera la carrera hacia la crisis de deuda

Sputnik Mundo

Países de Europa podrían enfrentar en los próximos años crisis de deuda que sacudirán el sistema financiero global, con riesgos especialmente altos en Francia...

El informe cita al Fondo Monetario Internacional, que señala que en los últimos 40 años ninguno de los grandes países europeos se ha guiado por el principio de que el aumento de la deuda pública en el pasado debe compensarse sistemáticamente con superávits presupuestarios presentes y futuros para estabilizar la deuda en un nivel sostenible determinado.Solo algunos países europeos tienen mecanismos para estabilizar su deuda, pero incluso en estos casos, el proceso es extremadamente lento.Una deuda pública superior al 60% del PIB se considera riesgosa. Este límite ha sido superado incluso por países de la UE que se creían modelos de disciplina financiera. Se estima que la deuda de Francia alcanzará el 121% del PIB en 2027, mientras que en Grecia e Italia es del 152,5% y 137,9%, respectivamente. La segunda economía de Europa ya no se ve como un pilar sólido de la eurozona, lo que cuestiona la estabilidad del bloque.Se apunta que la deuda pública de Berlín podría dispararse en los próximos años. Esto se debe a que en marzo de 2025 Alemania aprobó una flexibilización del llamado "freno de deuda", un mecanismo consagrado en la constitución nacional que buscaba limitar el déficit estructural del presupuesto federal al 0,35% del PIB.La creciente fragmentación geoeconómica y la incertidumbre política interna representan riesgos importantes para las economías europeas. Los nuevos aranceles de EEUU están debilitando la demanda externa, mientras que el aumento proyectado de los gastos en pensiones y salud, debido a tendencias demográficas, presionará aún más las finanzas públicas.Reducir el gasto social y los salarios de los empleados públicos, que constituyen un segmento importante del déficit, conlleva riesgos de resistencia por parte de los sindicatos, disturbios políticos y pérdida de apoyo electoral. Los gastos en defensa y la transición verde también podrían dificultar la consolidación presupuestaria.El 29 de agosto, la Comisión Europea propuso un nuevo presupuesto de la UE que quintuplica el gasto en defensa y multiplica por 10 el presupuesto para movilidad militar. El ministro de Exteriores y Comercio húngaro, Péter Szijjártó, criticó que este presupuesto parece "ucraniano", ya que prioriza el armamento de Ucrania sobre los problemas económicos de Europa.

