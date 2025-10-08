https://noticiaslatam.lat/20251008/se-necesitarian-hasta-20-anos-de-superavit-la-ue-lidera-la-carrera-hacia-la-crisis-de-deuda-1167291846.html
"Se necesitarían hasta 20 años de superávit": La UE lidera la carrera hacia la crisis de deuda
"Se necesitarían hasta 20 años de superávit": La UE lidera la carrera hacia la crisis de deuda
Sputnik Mundo
Países de Europa podrían enfrentar en los próximos años crisis de deuda que sacudirán el sistema financiero global, con riesgos especialmente altos en Francia... 08.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-08T12:45+0000
2025-10-08T12:45+0000
2025-10-08T12:45+0000
economía
📈 mercados y finanzas
euro
unión europea (ue)
🌍 europa
francia
alemania
seguridad
📰 suministro de armas a ucrania
déficit presupuestario
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107747/35/1077473595_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_158b6d9c14b136caee9e3a67f0aa395a.jpg
El informe cita al Fondo Monetario Internacional, que señala que en los últimos 40 años ninguno de los grandes países europeos se ha guiado por el principio de que el aumento de la deuda pública en el pasado debe compensarse sistemáticamente con superávits presupuestarios presentes y futuros para estabilizar la deuda en un nivel sostenible determinado.Solo algunos países europeos tienen mecanismos para estabilizar su deuda, pero incluso en estos casos, el proceso es extremadamente lento.Una deuda pública superior al 60% del PIB se considera riesgosa. Este límite ha sido superado incluso por países de la UE que se creían modelos de disciplina financiera. Se estima que la deuda de Francia alcanzará el 121% del PIB en 2027, mientras que en Grecia e Italia es del 152,5% y 137,9%, respectivamente. La segunda economía de Europa ya no se ve como un pilar sólido de la eurozona, lo que cuestiona la estabilidad del bloque.Se apunta que la deuda pública de Berlín podría dispararse en los próximos años. Esto se debe a que en marzo de 2025 Alemania aprobó una flexibilización del llamado "freno de deuda", un mecanismo consagrado en la constitución nacional que buscaba limitar el déficit estructural del presupuesto federal al 0,35% del PIB.La creciente fragmentación geoeconómica y la incertidumbre política interna representan riesgos importantes para las economías europeas. Los nuevos aranceles de EEUU están debilitando la demanda externa, mientras que el aumento proyectado de los gastos en pensiones y salud, debido a tendencias demográficas, presionará aún más las finanzas públicas.Reducir el gasto social y los salarios de los empleados públicos, que constituyen un segmento importante del déficit, conlleva riesgos de resistencia por parte de los sindicatos, disturbios políticos y pérdida de apoyo electoral. Los gastos en defensa y la transición verde también podrían dificultar la consolidación presupuestaria.El 29 de agosto, la Comisión Europea propuso un nuevo presupuesto de la UE que quintuplica el gasto en defensa y multiplica por 10 el presupuesto para movilidad militar. El ministro de Exteriores y Comercio húngaro, Péter Szijjártó, criticó que este presupuesto parece "ucraniano", ya que prioriza el armamento de Ucrania sobre los problemas económicos de Europa.
https://noticiaslatam.lat/20251006/deuda-record-de-eeuu-confirma-la-implementacion-de-malas-politicas-de-parte-de-washington-dice-1167154600.html
https://noticiaslatam.lat/20251003/alcanzamos-el-limite-kiev-busca-salvavidas-en-activos-rusos-congelados-ante-el-colapso-financiero-1167099923.html
unión europea (ue)
francia
alemania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107747/35/1077473595_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d67f9dc68d3c6a89d4d10b03ecca9b44.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📈 mercados y finanzas, euro, unión europea (ue), 🌍 europa, francia, alemania, seguridad, 📰 suministro de armas a ucrania, déficit presupuestario
📈 mercados y finanzas, euro, unión europea (ue), 🌍 europa, francia, alemania, seguridad, 📰 suministro de armas a ucrania, déficit presupuestario
"Se necesitarían hasta 20 años de superávit": La UE lidera la carrera hacia la crisis de deuda
Países de Europa podrían enfrentar en los próximos años crisis de deuda que sacudirán el sistema financiero global, con riesgos especialmente altos en Francia e Italia, precisa el informe de la fundación rusa Roscongress denominado 'Desequilibrio presupuestario y la trampa de la deuda en la UE', revisado por Sputnik.
"Europa podría sufrir crisis de deuda que afectarán gravemente al sistema financiero global, con Francia e Italia como los puntos más vulnerables", advierte el informe.
El informe cita al Fondo Monetario Internacional, que señala que en los últimos 40 años ninguno de los grandes países europeos se ha guiado por el principio de que el aumento de la deuda pública en el pasado debe compensarse sistemáticamente con superávits presupuestarios presentes y futuros para estabilizar la deuda en un nivel sostenible determinado.
Solo algunos países europeos tienen mecanismos para estabilizar su deuda, pero incluso en estos casos, el proceso es extremadamente lento.
"Se necesitarían hasta 20 años de superávit presupuestario primario [sin considerar el costo del servicio de la deuda] para compensar los choques de deuda observados durante la crisis financiera global o la pandemia de COVID-19", destaca el informe.
Una deuda pública superior al 60% del PIB se considera riesgosa. Este límite ha sido superado incluso por países de la UE que se creían modelos de disciplina financiera. Se estima que la deuda de Francia alcanzará el 121% del PIB en 2027, mientras que en Grecia e Italia es del 152,5% y 137,9%, respectivamente. La segunda economía de Europa ya no se ve como un pilar sólido de la eurozona, lo que cuestiona la estabilidad del bloque.
Se apunta que la deuda pública de Berlín podría dispararse en los próximos años. Esto se debe a que en marzo de 2025 Alemania aprobó una flexibilización del llamado "freno de deuda", un mecanismo consagrado en la constitución nacional que buscaba limitar el déficit estructural del presupuesto federal al 0,35% del PIB.
"La posibilidad de aumentar los ingresos mediante recaudaciones fiscales está limitada por un nivel de impuestos ya de por sí elevado, que actualmente reduce los incentivos para la inversión y el empleo. Con tasas impositivas como las de Francia, un aumento adicional no generaría más ingresos fiscales, sino una reducción en la recaudación total”, pronostican los autores del informe.
La creciente fragmentación geoeconómica y la incertidumbre política interna representan riesgos importantes para las economías europeas. Los nuevos aranceles de EEUU están debilitando la demanda externa, mientras que el aumento proyectado de los gastos en pensiones y salud, debido a tendencias demográficas, presionará aún más las finanzas públicas.
Reducir el gasto social y los salarios de los empleados públicos, que constituyen un segmento importante del déficit, conlleva riesgos de resistencia por parte de los sindicatos, disturbios políticos y pérdida de apoyo electoral. Los gastos en defensa y la transición verde también podrían dificultar la consolidación presupuestaria.
El 29 de agosto, la Comisión Europea propuso un nuevo presupuesto de la UE que quintuplica el gasto en defensa y multiplica por 10 el presupuesto para movilidad militar
. El ministro de Exteriores y Comercio húngaro, Péter Szijjártó
, criticó que este presupuesto parece "ucraniano"
, ya que prioriza
el armamento de Ucrania sobre los problemas económicos de Europa.
"[En nuevo proyecto de presupuesto] se centra en armar a Ucrania y sostener su estado, en lugar de abordar los desafíos de la UE, como la pérdida de competitividad económica, la seguridad energética o el crecimiento económico", aseveró Szijjártó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.