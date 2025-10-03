https://noticiaslatam.lat/20251003/alcanzamos-el-limite-kiev-busca-salvavidas-en-activos-rusos-congelados-ante-el-colapso-financiero-1167099923.html

"Alcanzamos el límite": Kiev busca salvavidas en activos rusos congelados ante el colapso financiero

El Gobierno de Ucrania se enfrenta a un grave déficit presupuestario que le impedirá pagar a tiempo los salarios de sus militares a partir de noviembre... 03.10.2025, Sputnik Mundo

Pidlasa reconoció que la asignación de fondos de la UE para pagar los salarios de los militares ucranianos está limitada por la postura de los socios europeos, que se oponen a financiar los sueldos de los militares de otros países. En este sentido, según la funcionaria, el uso de los ingresos procedentes de los activos rusos congelados es "más aceptable desde el punto de vista político" para los europeos.Se reportó anteriormente que las tropas ucranianas, con sus reservas de municiones de artillería y misiles de origen soviético y ruso casi agotadas, dependen "casi por completo" de la ayuda occidental.El exjefe del Banco Nacional de Ucrania, Kirill Shevchenko, criticó la dependencia económica de Ucrania de los "donantes" extranjeros, según un medio ucraniano. Según él, el "modelo económico" actual de Ucrania se centra en mantener la confianza de los donantes y asegurar la llegada oportuna de nueva ayuda financiera.Rusia sostiene que los envíos de armas a Ucrania dificultan la resolución del conflicto, involucran directamente a los países de la OTAN y son un "juego con fuego". El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier envío con armas para Ucrania será un blanco legítimo para Rusia. El Kremlin ha señalado que el suministro de armas por parte de Occidente no contribuye a las negociaciones y tendrá efectos negativos.Así mismo, la Cancillería rusa ha reiterado en varias ocasiones que la congelación de activos rusos en Europa constituye un robo y mina la confianza en el principio de inviolabilidad de la propiedad, señalando que la UE no solo tiene como objetivo los fondos privados, sino también los activos estatales de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú respondería a la confiscación de los activos rusos congelados por parte de Occidente. Añadió que Rusia también tiene la opción de no devolver los fondos que los países occidentales mantienen en Moscú.

