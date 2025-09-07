https://noticiaslatam.lat/20250907/fuerte-escasez-calculan-cuanto-le-costaria-a-la-ue-reemplazar-el-potencial-militar-de-eeuu-1166232584.html

"Fuerte escasez": calculan cuánto le costaría a la UE reemplazar el potencial militar de EEUU

"Fuerte escasez": calculan cuánto le costaría a la UE reemplazar el potencial militar de EEUU

Reemplazar el potencial militar de EEUU en la UE le costará a Europa un billón de dólares, informa la agencia 'Bloomberg', citando un informe del Instituto... 07.09.2025, Sputnik Mundo

Según la agencia, los líderes de la UE, debido a las graves deficiencias en el potencial de defensa de los países europeos, siguen esperando que el presidente de EEUU, Donald Trump, lleve a cabo su propuesta y proporcione a Ucrania "garantías concretas de seguridad".La sustitución de las fuerzas militares convencionales de Estados Unidos asignadas a esta región le costará a Europa un billón de dólares, según la publicación.La agencia destaca que Estados Unidos proporciona a la OTAN la mayor parte de la información de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, incluso mediante satélites. Según el informe, la sustitución de este elemento de defensa le costará a Europa 4.800 millones de dólares.En junio, en la cumbre de la OTAN en La Haya, los aliados acordaron que, para 2035, destinarían anualmente el 5% de su PIB a las necesidades básicas de defensa.En mayo, los Estados miembros de la Unión Europea acordaron la creación del instrumento de crédito SAFE, con el que se prevé recaudar 150.000 millones de euros para aumentar la producción de armamento. Además, el plan de Bruselas prevé la asignación de unos 650.000 millones de euros de los presupuestos de los Estados de la Unión Europea.En los últimos años, Rusia ha observado una actividad sin precedentes de la OTAN en su frontera occidental. La alianza está ampliando sus iniciativas y lo denomina "contención de la agresión rusa". Moscú ha expresado reiteradamente su preocupación por la acumulación de fuerzas de la alianza en Europa. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declararon que las autoridades de Moscú siguen abiertas al diálogo con la OTAN, pero en igualdad de condiciones, mientras que Occidente debe abandonar su camino hacia la militarización del continente.

