Deuda récord de EEUU "confirma la implementación de malas políticas de parte de Washington", dice analista

El más reciente informe del Departamento del Tesoro de EEUU indicó que la deuda nacional bruta pasó en el último año de 35,5 billones a 37,5 billones.

Según los datos oficiales, confirmados tras varias filtraciones en las semanas previas, la cifra marca la cifra más alta de endeudamiento del Gobierno federal en la historia de EEUU, además de ser un salto inédito por fuera de épocas de emergencia, ya sean guerras mundiales o pandemias, superando el 120% de su Producto Interno Bruto (PIB).Lo que resulta especialmente llamativo es que este nivel de endeudamiento se ha alcanzado años antes de lo que se había proyectado. De hecho, antes del desplome económico del 2020 provocado por la crisis ocasionada por la pandemia de COVID, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) había previsto en enero de ese año que la deuda federal bruta recién superaría los 37 billones después del año fiscal de 2030.Si bien el principal catalizador para esta aceleración sin precedentes inicialmente fue la crisis sanitaria, ya que el Gobierno federal recurrió de manera extensa a entregar ayudas e implementar paquetes masivos de estímulo económico para combatir la parálisis económica e impulsar su posterior recuperación, luego de la inyección de fondos durante la crisis —que duró alrededor de tres años—, la deuda de EEUU ha continuado creciendo en niveles dramáticos.Lo anterior se debe a una combinación de factores como el recorte de impuestos a las clases más adineradas, el aumento del presupuesto militar (incluyendo las controversiales ayudas a Israel y Ucrania, entre otros países), así como la negativa de la clase política a bajar el gasto e invertirlo en desarrollo e innovación, como ha sido el caso de China.Pero el aumento en la deuda no solo es grande en volumen, sino alarmante en su velocidad: Estados Unidos alcanzó los 34 billones en enero de 2024, los 35 en julio de 2024 y los 36 billones en noviembre de 2024. Este patrón evidencia una tendencia de aceleración constante que supera con creces los ritmos históricos de endeudamiento.Además, esta cifra, que era casi la mitad una década atrás, significa que Estados Unidos posee la deuda externa más grande en términos de valor absoluto del mundo, mayor que la de la suma de casi todos los países del mundo. En ese sentido, al comparar con el Grupo de los Siete (G7), que incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, la magnitud de la deuda absoluta estadounidense es abrumadora, con Japón en un distante segundo lugar. La propia Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, admitió, al defender los despidos en la administración pública en medio del cierre del Gobierno de EEUU, que "estamos con una deuda de 37 billones y no tenemos más dinero". El comentario fue incluso replicado por el propio presidente Donald Trump en sus redes sociales, en una señal de reconocimiento del problema económico que atraviesa el país."Perjudica tanto a los empresarios como al ciudadano a pie"José Ignacio Apoij, internacionalista egresado de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (UDELAR), le dijo a Sputnik que la actual trayectoria de la deuda de EEUU —que está previsto que se acelere todavía más tras la renovación dos meses atrás de los recortes de impuestos a las personas más ricas del país— representa más del doble de la tasa promedio de endeudamiento observada durante los últimos 25 años.En ese sentido, Apoij apunta que uno de los riesgos económicos más inmediatos de este nivel de endeudamiento es la presión al alza que ejerce sobre las tasas de interés, ya que cuando el Gobierno pide prestado grandes cantidades de dinero, compite en los mercados de capital con el sector privado, encareciendo el costo del crédito tanto para empresas como para consumidores individuales, aumentando desde el valor de las hipotecas de viviendas hasta de las compras de productos esenciales en el supermercado.Además de afectar los costos de los bienes y el crédito general, el aumento de la deuda tiene un efecto nocivo en la inversión, advirtió el especialista, perjudicando tanto a los empresarios como a los ciudadanos.Los efectos geopolíticosEl enorme endeudamiento de Estados Unidos tiene efectos directos y profundos en su posición geopolítica y su capacidad de proyección militar, dijo por su parte a este medio Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Palermo (UP): "Solo confirma la implementación de malas políticas de parte de Washington"."El principal activo geopolítico de Estados Unidos es el rol del dólar como la principal moneda de reserva mundial y la deuda del Tesoro como el activo libre de riesgo por antonomasia. Sin embargo, el aumento descontrolado de la deuda pública y la recurrente inestabilidad política en torno a la elevación del techo de la deuda erosionan la confianza global en la solidez fiscal de EEUU", afirmó Losada.Un hipotético incumplimiento de pagos o una crisis de deuda no solo afectaría a los inversores extranjeros, sino que socavaría el poder monetario de EEUU, en un momento en que grandes potencias como China, Rusia y Brasil impulsan la "desdolarización" del comercio global, especialmente en bloques como BRICS, que nuclea más del 40% de la riqueza mundial."Otro de los efectos más tangibles del gran endeudamiento de EEUU es el aumento exponencial de los pagos de intereses. Cuanto más tenga el Tesoro que destinar a cancelar deudas e intereses, menos dinero tendrá el Gobierno federal para financiar el desarrollo e implementación de tecnologías militares, lo que reducirá el poder de fuego de EEUU en el corto plazo", indicó.

