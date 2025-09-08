Mundo
"No queremos involucrarnos": Hungría advierte por qué está en contra de Ucrania en la UE
"No queremos involucrarnos": Hungría advierte por qué está en contra de Ucrania en la UE
La adhesión de Ucrania a la Unión Europea implicaría arrastrar a toda la comunidad a un conflicto, algo que Hungría desearía evitar, declaró el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.
internacional
peter szijjarto
unión europea (ue)
política
hungría
ucrania
🌍 europa
"Porque si [la presidenta de la Comisión Europea, Ursula] von der Leyen y sus colaboradores quieren enviar soldados europeos a Ucrania, aunque Ucrania aún no es miembro de la UE, pensemos: ¿qué ocurriría si Ucrania, que está en guerra, fuera aceptada en la UE? Eso significaría que la UE también se vería arrastrada a la guerra. Y entonces nosotros también estaríamos involucrados en ella. Eso es lo que no queremos", declaró Peter Szijjarto en el programa Fighters' Hour.El ministro recordó que la UE lleva mucho tiempo promoviendo la idea de ampliar la misión de formación de personal militar ucraniano con instructores europeos y trasladarla a territorio ucraniano. En sus palabras, el comportamiento de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que "ha pasado la última semana y media recorriendo los países de la UE fronterizos con Bielorrusia y Rusia, y prácticamente en todas partes declarando con creciente entusiasmo que llega el momento de enviar tropas internacionales a Ucrania bajo la apariencia de garantías de seguridad", no conduce "hacia la paz". Anteriormente, Szijjarto declaró que no cree en la capacidad de Ucrania para cumplir los criterios de adhesión a la UE. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, destacó previamente que Bruselas desea que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea para 2030, pero que la última palabra la tiene Hungría. El político también señaló que la Unión Europea "no quiere ayudar a Ucrania, sino colonizarla, y obligar a Kiev a continuar el conflicto es uno de los métodos para lograrlo". Subrayó que Hungría está a favor de la UE, pero en contra de la integración europea acelerada de Ucrania, y que "sin el consentimiento de Budapest, Kiev nunca se unirá a la comunidad".
La adhesión de Ucrania a la Unión Europea implicaría arrastrar a toda la comunidad a un conflicto, algo que Hungría desearía evitar, declaró el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.
"Porque si [la presidenta de la Comisión Europea, Ursula] von der Leyen y sus colaboradores quieren enviar soldados europeos a Ucrania, aunque Ucrania aún no es miembro de la UE, pensemos: ¿qué ocurriría si Ucrania, que está en guerra, fuera aceptada en la UE? Eso significaría que la UE también se vería arrastrada a la guerra. Y entonces nosotros también estaríamos involucrados en ella. Eso es lo que no queremos", declaró Peter Szijjarto en el programa Fighters' Hour.
El ministro recordó que la UE lleva mucho tiempo promoviendo la idea de ampliar la misión de formación de personal militar ucraniano con instructores europeos y trasladarla a territorio ucraniano.

"A partir de ahí, solo quedará un paso para enviar personal militar [europeo]", señaló Szijjarto.

En sus palabras, el comportamiento de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que "ha pasado la última semana y media recorriendo los países de la UE fronterizos con Bielorrusia y Rusia, y prácticamente en todas partes declarando con creciente entusiasmo que llega el momento de enviar tropas internacionales a Ucrania bajo la apariencia de garantías de seguridad", no conduce "hacia la paz".
Anteriormente, Szijjarto declaró que no cree en la capacidad de Ucrania para cumplir los criterios de adhesión a la UE. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, destacó previamente que Bruselas desea que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea para 2030, pero que la última palabra la tiene Hungría. El político también señaló que la Unión Europea "no quiere ayudar a Ucrania, sino colonizarla, y obligar a Kiev a continuar el conflicto es uno de los métodos para lograrlo". Subrayó que Hungría está a favor de la UE, pero en contra de la integración europea acelerada de Ucrania, y que "sin el consentimiento de Budapest, Kiev nunca se unirá a la comunidad".
