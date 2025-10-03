https://noticiaslatam.lat/20251003/debilidad-indisimulable-milei-sufre-dos-nuevas-derrotas-en-el-congreso-con-el-rechazo-a-los-vetos-1167133002.html

"Debilidad indisimulable": Milei sufre dos nuevas derrotas en el Congreso con el rechazo a los vetos

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, no para de acumular fuertes derrotas parlamentarias. Con una abrumadora mayoría, el Senado rechazó los vetos presidenciales que buscaban frenar las leyes de recomposición presupuestaria para los hospitales pediátricos y las universidades públicas, dos de los sectores más afectados por el ajuste fiscal desplegado por el Ejecutivo.El resultado retrató la paliza: por una aplastante diferencia de 58 votos afirmativos contra siete negativos en el primer caso, y de 59 contra tres en el segundo, la oposición echó por tierra el freno que el Ejecutivo buscó ejercer sobre las leyes de Financiamiento de la Educación Universitaria y Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica.Contemplando el previo rechazo al veto a la ley de Emergencia en Discapacidad, la política argentina llegó a una situación absolutamente inédita: por primera vez, el Congreso frena tres vetos presidenciales consecutivos reuniendo más de dos tercios de los votos contra el Gobierno.De este modo, el Parlamento blindó dos leyes sancionadas semanas atrás. La primera la actualización del presupuesto universitario según la inflación acumulada, además de la recomposición de los salarios de los trabajadores. Por otro lado, la declaración de emergencia en el área de pediatría contempla tanto la recomposición presupuestaria como el otorgamiento de nuevos fondos para insumos, infraestructura y sueldos de profesionales de la salud.El inédito revés parlamentario deja a la Casa Rosada sin alternativa: deberá promulgar y ejecutar las leyes sancionadas. Sin embargo, en las últimas semanas, Milei dispuso una jugada audaz cuando el Congreso rechazó el veto a la emergencia en el área de discapacidad: alegando que la oposición no precisaba cuál sería la fuente de financiamiento del aumento presupuestario, el Gobierno puso en suspenso la ejecución de la ley. La jugada le costó al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, un intento de moción de censura para removerlo del cargo.La relación de Milei con el Congreso atraviesa su peor momento. En los últimos dos meses, el Parlamento no solo revirtió vetos y decretos presidenciales, sino que además avanzó en la interpelación a figuras del Gabinete en virtud de irregularidades en el Ejecutivo, tales como la ligada al presunto caso de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, desatado tras la difusión de audios en los que su extitular, Diego Spagnuolo, daba cuenta de maniobras de presunta corrupción.La gota que derramó el vasoSegún el consultor, "el Ejecutivo perdió el control del Congreso, lo cual es un problema que excede a la dinámica parlamentaria: solo refuerza la incertidumbre que estamos viendo a nivel económico, porque no hace más que profundizar la sensación de inestabilidad que viene acompañando desde hace al menos un mes"."La oposición dejó de ser tan amable como lo fue durante toda la primera etapa de gestión. Hoy, tras haber recibido muchísimos ataques a nivel político y personal del propio presidente, decidieron terminar de marcarle la cancha al Gobierno respecto a los límites que ya no le permiten cruzar", remarcó el experto.El diagnóstico sobre la adversa coyuntura que atraviesa la Casa Rosada es compartida por el politólogo Diego Reynoso. Consultado por Sputnik, el director del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública destacó que "este es otro traspié que llega después de varias derrotas consecutivas. No sorprende tanto este resultado, como el hecho de que el Gobierno todavía no haya logrado reaccionar para revertirlo".El día después de todoEl revés parlamentario se inscribe en plena carrera electoral: el 26 de octubre, Milei enfrentará su primer examen nacional frente a las urnas tras su asunción, donde pondrá a prueba su imagen para los comicios legislativos de medio término, de los cuales surgirá la nueva composición del Congreso. Incluso asumiendo un resultado no necesariamente esquivo para el oficialismo, los expertos marcaron sus dudas respecto a cómo funcionará el vínculo con el Parlamento en virtud de las tensiones públicas."La verdadera incógnita que se abre es: ¿cómo hará Milei para gobernar el resto de su mandato en caso de que no logre recuperar la confianza del Congreso? Su programa económico requiere aval legislativo para muchas reformas, tanto impositivas como en materia de desregulación y privatización de empresas públicas", planteó Bacman.De acuerdo con Reynoso, los magros resultados legislativos exigen un rediseño de la política impuesta desde la Casa Rosada. "Milei necesita un reseteo de su Gobierno si quiere mantener firme su plan económico. Los sectores que antes lo acompañaban a ciegas empezaron a volverse cada vez más esquivos, y esa dificultad sólo puede ser revertida con un relanzamiento de la gestión", apuntó el investigador.Para el politólogo, la urgencia del oficialismo "no es solo tener un buen resultado electoral en lo inmediato, sino sobre todo recuperar el músculo político que tuvo en su primera etapa". En este sentido, el experto consideró que "hasta tanto no logre tomar nuevamente las riendas de la gestión, será difícil que salga de esta situación".

