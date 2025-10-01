Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251001/cambio-de-clima-cae-la-confianza-en-el-gobierno-de-milei-en-medio-de-la-inestabilidad-1167055526.html
"Cambio de clima": cae la confianza en el Gobierno de Milei en medio de la inestabilidad
"Cambio de clima": cae la confianza en el Gobierno de Milei en medio de la inestabilidad
Sputnik Mundo
El índice de la Universidad Di Tella revirtió la tendencia que durante la primera etapa de la gestión había sonreído a la Casa Rosada, tras semanas de... 01.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-01T03:45+0000
2025-10-01T04:40+0000
américa latina
💬 opinión y análisis
política
javier milei
la libertad avanza
donald trump
casa rosada
argentina
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0f/1165497398_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0809c75dfeacd2c004e7a66a94de3621.jpg
La imagen de la Administración encabezada por el presidente Javier Milei atraviesa uno de los momentos más adversos desde su asunción. Tras un año y medio de gestión en el que el oficialismo imperaba ante una oposición diluida, el Índice de Confianza en el Gobierno marcó en septiembre su nivel más bajo desde la asunción del libertario.El dato de la Escuela de Gobierno de la prestigiosa Universidad Torcuato Di Tella muestra un quiebre respecto a la extensa "luna de miel" de la que gozó La Libertad Avanza tras su arribo a la Casa Rosada. De acuerdo a la entidad, entre agosto y septiembre la confianza en el Ejecutivo se derrumbó más de 20%.La coyuntura que atraviesa la Casa Rosada se inscribe en un escenario signado por la conjunción de diversos factores esquivos para el Ejecutivo. Al escándalo ligado a la difusión de audios en los que un funcionario —ahora desplazado de su cargo— daba cuenta de presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad se sumó una creciente volatilidad económica y una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el distrito más relevante del país.El dato no es menor. Frente al clima de incertidumbre, el Gobierno encara la campaña de cara a las elecciones legislativas de medio término, su primer examen frente a las urnas a nivel nacional. Con brújula apuntando hacia los comicios del 26 de octubre, La Libertad Avanza busca cosechar apoyos para calmar la inestabilidad. En ese marco, el respaldo público de Donald Trump a Javier Milei asoma como un "blindaje" en el tembladeral.Un problema estructural"El Gobierno viene en franca caída porque empeoraron las expectativas de cara al futuro, y eso siempre tiene un costo para el oficialismo. Hay un cambio de clima que se refleja en un nuevo escenario en el cual perdió un fuerte caudal de apoyo que había cosechado", dijo a Sputnik el analista político y consultor Hugo Haime.Según el investigador, la meta más urgente para el oficialismo es frenar la inercia que arrastra desde hace unas semanas.Distintos elementos confluyen en el traspié libertario ante la opinión pública. Consultada por Sputnik, la politóloga Sofía Chini enfatizó en la exigencia social por los resultados prometidos por el presidente al asumir."La ciudadanía está más intolerante, por ende, existe una expectativa a que el cambio prometido sea notable a la brevedad", remarcó. Para la analista, el cambio cultural propuesto por el libertario "ha sido demasiado de choque en fibras sensibles y con una economía que no alivianó el impacto".No obstante, los expertos consultados coincidieron en el fuerte golpe que tuvo el caso de los audios, donde se daba cuenta de hechos de presunta corrupción en el área de discapacidad."Los audios del pedido de coimas penetraron en casi toda la opinión pública: es un tema que entró en la agenda y empezó a sembrar una fuerte desconfianza en un área donde hasta ahora no había impugnaciones al Gobierno", precisó Haime."Fue notorio el impacto por la gravedad en donde estaba el hecho: discapacidad. Y además´, por la vinculación con la hermana del presidente", agregó Chini, en alusión a la mención explícita de Karina Milei como partícipe del presunto hecho.La apuesta oficialistaSi bien el escenario luce esquivo, La Libertad Avanza aún tiene margen para revertirlo. En este punto, Haime apuntó que "el oficialismo no va a recuperar el respaldo de los sectores que vienen perdiendo poder adquisitivo, pero sí necesita dar vuelta la página. Quizás no termine de superar este episodio de acá hasta la fecha de las elecciones de octubre, pero sí puede consolidar la gestión y atenuar el impacto de las últimas semanas".En ese marco, la economía desempeña un papel determinante. Tras meses consecutivos de control sobre la inflación —el principal objetivo que se planteó Milei al asumir la Presidencia—, el ruido cambiario comenzó a sembrar interrogantes.Para Chini, el ordenamiento macroeconómico "juega un rol determinante en la política que intenta promover [la Administración]: estabilidad, certeza y un país con desarrollo de un sector privado sin especulación"."La mejor campaña que puede hacer el Gobierno es recuperar el control de la agenda pública y calmar la incertidumbre económica. Si logra ambos objetivos, para los que tiene un tiempo suficiente, puede frenar la tendencia de los últimos meses y estabilizar una situación que por momentos parece irse de sus manos", completó Haime.
https://noticiaslatam.lat/20250930/un-nuevo-caso-de-corrupcion-pone-en-el-ojo-de-la-tormenta-al-gobierno-argentino-1167036248.html
https://noticiaslatam.lat/20250823/el-escandalo-de-presunta-corrupcion-podria-desatar-una-crisis-politica-en-el-gobierno-de-milei-1165767127.html
https://noticiaslatam.lat/20250927/caida-sobredimensionada-la-pobreza-en-argentina-baja-al-menor-valor-en-siete-anos-1166930442.html
argentina
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Juan Lehmann
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg
Juan Lehmann
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0f/1165497398_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_694c17334e989d928e3560670aa49629.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
💬 opinión y análisis, política, javier milei, la libertad avanza, donald trump, casa rosada, argentina
💬 opinión y análisis, política, javier milei, la libertad avanza, donald trump, casa rosada, argentina

"Cambio de clima": cae la confianza en el Gobierno de Milei en medio de la inestabilidad

03:45 GMT 01.10.2025 (actualizado: 04:40 GMT 01.10.2025)
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaLas elecciones legislativas en Argentina serán un "plebiscito de la gestión de Milei"
Las elecciones legislativas en Argentina serán un plebiscito de la gestión de Milei - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2025
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Juan Lehmann
Desde Argentina
Todos los artículos
El índice de la Universidad Di Tella revirtió la tendencia que durante la primera etapa de la gestión había sonreído a la Casa Rosada, tras semanas de incertidumbre financiera, de presuntos casos de corrupción y derrotas electorales. "Milei necesita recuperar la credibilidad de su gestión y del modelo económico", dijo a Sputnik un experto.
La imagen de la Administración encabezada por el presidente Javier Milei atraviesa uno de los momentos más adversos desde su asunción. Tras un año y medio de gestión en el que el oficialismo imperaba ante una oposición diluida, el Índice de Confianza en el Gobierno marcó en septiembre su nivel más bajo desde la asunción del libertario.
El dato de la Escuela de Gobierno de la prestigiosa Universidad Torcuato Di Tella muestra un quiebre respecto a la extensa "luna de miel" de la que gozó La Libertad Avanza tras su arribo a la Casa Rosada. De acuerdo a la entidad, entre agosto y septiembre la confianza en el Ejecutivo se derrumbó más de 20%.
La coyuntura que atraviesa la Casa Rosada se inscribe en un escenario signado por la conjunción de diversos factores esquivos para el Ejecutivo.
Al escándalo ligado a la difusión de audios en los que un funcionario —ahora desplazado de su cargo— daba cuenta de presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad se sumó una creciente volatilidad económica y una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el distrito más relevante del país.
El dato no es menor. Frente al clima de incertidumbre, el Gobierno encara la campaña de cara a las elecciones legislativas de medio término, su primer examen frente a las urnas a nivel nacional. Con brújula apuntando hacia los comicios del 26 de octubre, La Libertad Avanza busca cosechar apoyos para calmar la inestabilidad. En ese marco, el respaldo público de Donald Trump a Javier Milei asoma como un "blindaje" en el tembladeral.
Un nuevo caso de corrupción pone en el ojo de la tormenta al Gobierno argentino - Sputnik Mundo, 1920, 30.09.2025
Una mañana por descubrir
Un nuevo caso de corrupción pone en el ojo de la tormenta al Gobierno argentino
ayer, 16:00 GMT

Un problema estructural

"El Gobierno viene en franca caída porque empeoraron las expectativas de cara al futuro, y eso siempre tiene un costo para el oficialismo. Hay un cambio de clima que se refleja en un nuevo escenario en el cual perdió un fuerte caudal de apoyo que había cosechado", dijo a Sputnik el analista político y consultor Hugo Haime.
Según el investigador, la meta más urgente para el oficialismo es frenar la inercia que arrastra desde hace unas semanas.

"Hoy Milei necesita recuperar la credibilidad de su gestión y del modelo económico, que son los dos aspectos donde peores resultados viene cosechando", explicó.

El presidente de Argentina, Javier Milei. - Sputnik Mundo, 1920, 23.08.2025
América Latina
El escándalo de presunta corrupción "podría desatar una crisis política" en el Gobierno de Milei
23 de agosto, 03:00 GMT
Distintos elementos confluyen en el traspié libertario ante la opinión pública. Consultada por Sputnik, la politóloga Sofía Chini enfatizó en la exigencia social por los resultados prometidos por el presidente al asumir.
"La ciudadanía está más intolerante, por ende, existe una expectativa a que el cambio prometido sea notable a la brevedad", remarcó. Para la analista, el cambio cultural propuesto por el libertario "ha sido demasiado de choque en fibras sensibles y con una economía que no alivianó el impacto".
No obstante, los expertos consultados coincidieron en el fuerte golpe que tuvo el caso de los audios, donde se daba cuenta de hechos de presunta corrupción en el área de discapacidad.
"Los audios del pedido de coimas penetraron en casi toda la opinión pública: es un tema que entró en la agenda y empezó a sembrar una fuerte desconfianza en un área donde hasta ahora no había impugnaciones al Gobierno", precisó Haime.
"Fue notorio el impacto por la gravedad en donde estaba el hecho: discapacidad. Y además´, por la vinculación con la hermana del presidente", agregó Chini, en alusión a la mención explícita de Karina Milei como partícipe del presunto hecho.

La apuesta oficialista

Si bien el escenario luce esquivo, La Libertad Avanza aún tiene margen para revertirlo. En este punto, Haime apuntó que "el oficialismo no va a recuperar el respaldo de los sectores que vienen perdiendo poder adquisitivo, pero sí necesita dar vuelta la página. Quizás no termine de superar este episodio de acá hasta la fecha de las elecciones de octubre, pero sí puede consolidar la gestión y atenuar el impacto de las últimas semanas".
En ese marco, la economía desempeña un papel determinante. Tras meses consecutivos de control sobre la inflación —el principal objetivo que se planteó Milei al asumir la Presidencia—, el ruido cambiario comenzó a sembrar interrogantes.
Argentinos en espera para recibir una comida gratis proporcionada por el comedor comunitario de la Casa Comunitaria del Fondo en el popular barrio de Padre Carlos Mugica en Buenos Aires, Argentina (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2025
América Latina
"Caída sobredimensionada": la pobreza en Argentina baja al menor valor en 7 años
27 de septiembre, 03:30 GMT
Para Chini, el ordenamiento macroeconómico "juega un rol determinante en la política que intenta promover [la Administración]: estabilidad, certeza y un país con desarrollo de un sector privado sin especulación".
"La mejor campaña que puede hacer el Gobierno es recuperar el control de la agenda pública y calmar la incertidumbre económica. Si logra ambos objetivos, para los que tiene un tiempo suficiente, puede frenar la tendencia de los últimos meses y estabilizar una situación que por momentos parece irse de sus manos", completó Haime.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала