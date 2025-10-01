https://noticiaslatam.lat/20251001/cambio-de-clima-cae-la-confianza-en-el-gobierno-de-milei-en-medio-de-la-inestabilidad-1167055526.html

"Cambio de clima": cae la confianza en el Gobierno de Milei en medio de la inestabilidad

"Cambio de clima": cae la confianza en el Gobierno de Milei en medio de la inestabilidad

01.10.2025

La imagen de la Administración encabezada por el presidente Javier Milei atraviesa uno de los momentos más adversos desde su asunción. Tras un año y medio de gestión en el que el oficialismo imperaba ante una oposición diluida, el Índice de Confianza en el Gobierno marcó en septiembre su nivel más bajo desde la asunción del libertario.El dato de la Escuela de Gobierno de la prestigiosa Universidad Torcuato Di Tella muestra un quiebre respecto a la extensa "luna de miel" de la que gozó La Libertad Avanza tras su arribo a la Casa Rosada. De acuerdo a la entidad, entre agosto y septiembre la confianza en el Ejecutivo se derrumbó más de 20%.La coyuntura que atraviesa la Casa Rosada se inscribe en un escenario signado por la conjunción de diversos factores esquivos para el Ejecutivo. Al escándalo ligado a la difusión de audios en los que un funcionario —ahora desplazado de su cargo— daba cuenta de presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad se sumó una creciente volatilidad económica y una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el distrito más relevante del país.El dato no es menor. Frente al clima de incertidumbre, el Gobierno encara la campaña de cara a las elecciones legislativas de medio término, su primer examen frente a las urnas a nivel nacional. Con brújula apuntando hacia los comicios del 26 de octubre, La Libertad Avanza busca cosechar apoyos para calmar la inestabilidad. En ese marco, el respaldo público de Donald Trump a Javier Milei asoma como un "blindaje" en el tembladeral.Un problema estructural"El Gobierno viene en franca caída porque empeoraron las expectativas de cara al futuro, y eso siempre tiene un costo para el oficialismo. Hay un cambio de clima que se refleja en un nuevo escenario en el cual perdió un fuerte caudal de apoyo que había cosechado", dijo a Sputnik el analista político y consultor Hugo Haime.Según el investigador, la meta más urgente para el oficialismo es frenar la inercia que arrastra desde hace unas semanas.Distintos elementos confluyen en el traspié libertario ante la opinión pública. Consultada por Sputnik, la politóloga Sofía Chini enfatizó en la exigencia social por los resultados prometidos por el presidente al asumir."La ciudadanía está más intolerante, por ende, existe una expectativa a que el cambio prometido sea notable a la brevedad", remarcó. Para la analista, el cambio cultural propuesto por el libertario "ha sido demasiado de choque en fibras sensibles y con una economía que no alivianó el impacto".No obstante, los expertos consultados coincidieron en el fuerte golpe que tuvo el caso de los audios, donde se daba cuenta de hechos de presunta corrupción en el área de discapacidad."Los audios del pedido de coimas penetraron en casi toda la opinión pública: es un tema que entró en la agenda y empezó a sembrar una fuerte desconfianza en un área donde hasta ahora no había impugnaciones al Gobierno", precisó Haime."Fue notorio el impacto por la gravedad en donde estaba el hecho: discapacidad. Y además´, por la vinculación con la hermana del presidente", agregó Chini, en alusión a la mención explícita de Karina Milei como partícipe del presunto hecho.La apuesta oficialistaSi bien el escenario luce esquivo, La Libertad Avanza aún tiene margen para revertirlo. En este punto, Haime apuntó que "el oficialismo no va a recuperar el respaldo de los sectores que vienen perdiendo poder adquisitivo, pero sí necesita dar vuelta la página. Quizás no termine de superar este episodio de acá hasta la fecha de las elecciones de octubre, pero sí puede consolidar la gestión y atenuar el impacto de las últimas semanas".En ese marco, la economía desempeña un papel determinante. Tras meses consecutivos de control sobre la inflación —el principal objetivo que se planteó Milei al asumir la Presidencia—, el ruido cambiario comenzó a sembrar interrogantes.Para Chini, el ordenamiento macroeconómico "juega un rol determinante en la política que intenta promover [la Administración]: estabilidad, certeza y un país con desarrollo de un sector privado sin especulación"."La mejor campaña que puede hacer el Gobierno es recuperar el control de la agenda pública y calmar la incertidumbre económica. Si logra ambos objetivos, para los que tiene un tiempo suficiente, puede frenar la tendencia de los últimos meses y estabilizar una situación que por momentos parece irse de sus manos", completó Haime.

