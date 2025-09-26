https://noticiaslatam.lat/20250926/riesgo-institucional-el-congreso-argentino-avanza-para-destituir-a-una-figura-central-del-gobierno-1166889323.html

"Riesgo institucional": el Congreso argentino avanza para destituir a una figura central del Gobierno de Milei

26.09.2025

El Congreso argentino profundiza la tensión frente al Gobierno de Milei. En una medida inédita para el país austral, la oposición avanza en una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, figura central del dispositivo oficialista.La iniciativa responde a la decisión de Milei de suspender la ejecución de la ley de Emergencia en Discapacidad por considerar que carece de financiamiento. La normativa, que primero había sido aprobada por amplia mayoría y luego resistió al veto presidencial con más de dos tercios de los votos, busca revertir los efectos del ajuste fiscal del Ejecutivo, pero aún no fue puesta en marcha.Los diputados sostienen que esa suspensión “es ilegal” y que el jefe de Gabinete —representante de la Casa Rosada ante el Parlamento— actuó en contra de la Constitución Nacional. Además, entre otros fundamentos, los impulsores denuncian irregularidades, como “decretos considerados inconstitucionales”, “gobernar sin presupuesto aprobado” y “acusaciones públicas contra periodistas y legisladores que constituirían violencia política”.La moción, cuya discusión avanza en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, fue presentada por un grupo de diputados de la llamada "oposición dialoguista", que —tras un primer año de expreso apoyo al oficialismo— comenzó a endurecer su postura en los últimos meses, votando contra el Gobierno.Francos justificó la demora del Ejecutivo en que el propio Congreso no precisó cómo se financiaría la normativa aprobada, alegando la relevancia del equilibrio fiscal. "Esta ley nació suspendida porque no estableció cuáles eran las partidas ni los recursos para financiarla", sostuvo el jefe de Gabinete en declaraciones televisivas. "No tengo problema en debatir estos temas", añadió.La justificación del Gobierno fue rechazada por parte del elenco opositor. La objeción radicaba en que —mientras el discurso oficialista denunciaba que "no hay plata" para financiar la restitución de los fondos—, el Ministerio de Economía dispuso suspender el cobro de impuestos a las exportaciones agropecuarias, resignando recursos equivalentes a 0,25% del Producto Bruto Interno. La cifra supera el costo fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad.Según el artículo 101 de la Constitución, la moción requiere una mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos) en ambas Cámaras. El número luce más que accesible: en las últimas sesiones legislativas, la oposición logró reunir más de dos tercios de los votos para frenar vetos y decretos presidenciales.Se abre así una etapa inédita en Argentina. Desde la instauración de la figura del jefe de Gabinete —en la reforma constitucional de 1994—, jamás el Congreso había pedido su remoción. Si la iniciativa prospera, Francos deberá dejar su cargo, aunque el presidente podría volver a designarlo.Golpe al corazón del Ejecutivo"Este es un paso más en el conflicto intensísimo entre la Casa Rosada y el Congreso. Es la primera vez que se cuestiona la supervivencia del jefe de Gabinete en su cargo: es una situación de riesgo institucional. Nunca vimos a un oficialismo tan peleado con diputados y senadores", dijo a Sputnik el analista político Fernando Riva.De acuerdo al consultor, la excepcionalidad del cuestionamiento al jefe de Gabinete se refleja en la nueva aritmética parlamentaria. "El dato más llamativo es que Milei logró que se unieran corrientes opositoras que antes eran irreconciliables, como el peronismo de Cristina Kirchner y partidos que considerábamos 'antikirchneristas'. Esa alianza táctica en el Congreso es la principal amenaza para el presidente", explicó.Más allá del impacto simbólico de la moción de censura contra el ministro coordinador, sus efectos son tangibles. En diálogo con Sputnik, el sociólogo Pablo Cano remarcó que "Francos representa la gobernabilidad de Milei: es la figura más importante de la construcción política de la Casa Rosada, fundamental para que le aprobaran sus principales leyes. Perder a ese nombre en el Gabinete sería una derrota muy fuerte".En ese marco, el especialista apuntó que "venimos de semanas muy duras para el Gobierno, que se había confiado en que no necesitaba ningún apoyo para llevar a cabo su programa. Hoy quedó claro que esa estrategia llegó a su límite".La amenaza opositora"Primero presentamos un planteo judicial señalando el delito de mal desempeño de funcionario público y ahora esta moción de censura, que tiene apoyo de distintos espacios", dijo a Sputnik la diputada nacional Mónica Fein, integrante del bloque Encuentro Federal y una de las impulsoras de la moción.Según la legisladora, la demora del Ejecutivo "amerita una respuesta clara que indique que no se puede desobedecer al Congreso". En ese sentido, apuntó que el jefe de Gabinete "tiene que presentarse a dar explicaciones por este accionar, que exige respuestas. Nosotros simplemente queremos que cumplan con la ley en lugar de seguir postergando su ejecución".Consultada acerca del debate en torno a cómo se financiaría la ley votada —eje del cuestionamiento del Gobierno—, Fein sostuvo que "no es un problema de partidas presupuestarias sino de la reticencia del Ejecutivo a asistir a las personas con discapacidad. Así como plantean que no hay fondos para financiarla, decidieron eliminar por un mes los impuestos a los grandes agroexportadores".

