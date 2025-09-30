https://noticiaslatam.lat/20250930/medida-contradictoria-milei-endurece-restricciones-cambiarias-pese-al-discurso-liberalizador-1167015963.html

"Medida contradictoria": Milei endurece restricciones cambiarias pese al discurso liberalizador

El Gobierno argentino reinstauró un control sobre operaciones financieras para evitar un mayor drenaje de las reservas del Banco Central. "Esta medida es... 30.09.2025, Sputnik Mundo

El inédito respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su par argentino, Javier Milei, no alcanzó para terminar con la incertidumbre financiera que atraviesa el país sudamericano. En un giro contrario a la liberalización promovida por el Ejecutivo, el Gobierno reinstauró una de las restricciones cambiarias que formaban parte del "cepo" al dólar, que había sido eliminado parcialmente en abril, cuando se anunció el nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Si bien la restricción ya imperaba para empresas —dado que nunca se había levantado ese capítulo del "cepo"—, la novedad tuvo un impacto directo en el mercado cambiario: todas las cotizaciones del dólar cerraron al alza. Además, el Riesgo País subió casi un 10% hasta superar los 1.100 puntos, tras el derrumbe que el indicador había sufrido tras el apoyo expreso de Washington al programa económico libertario.Concretamente, el "rulo" que busca frenar el Gobierno consiste en la compra de dólares a la cotización oficial para luego venderlos a través de la bolsa, mediante el dólar CCL (Contado con Liquidación) o el MEP (mercado electrónico de pagos). Si bien la "brecha" cambiaria orbita en torno al 5%, los grandes inversores podían obtener una cuantiosa ganancia sin riesgo alguno. Con esa diferencia, podía volver a hacerse de dólares a tipo de cambio oficial y comenzar nuevamente la operación.Dado que la medida contrasta con el discurso desregulador de la Casa Rosada, los más altos funcionarios del Gobierno aclararon la diferencia respecto a las medidas que regían antes del levantamiento de las restricciones cambiarias. "No hay nada de cepo", afirmó en declaraciones televisivas Federico Furiase, director del Banco Central. A su lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, agregó que "se cortó el kiosco de unos pocos".La disposición busca frenar la sangría de reservas que, hasta el apoyo expreso de Trump a Milei, atravesaban las arcas públicas. En la semana previa a las declaraciones del Gobierno estadounidense, el Banco Central decidió contrariar lo acordado con el FMI e intervenir en el mercado cambiario vendiendo más de 1.100 millones de dólares. Además, días antes se había dispuesto una suba de tasas de interés para contener la presión sobre el tipo de cambio, incluso a costa de un fuerte enfriamiento de la economía.¿Pragmatismo o improvisación?De acuerdo con el experto, el Gobierno argentino busca suprimir las presiones devaluatorias profundizadas en las últimas semanas, al menos hasta las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. "A Milei le están demandando abiertamente que liberalice el tipo de cambio. Si se concreta, llevaría a una devaluación que ya está asumiendo el mercado", destacó.Las presiones cambiarias están a la orden del día. Consultado por Sputnik, el economista Guido Agostinelli consideró que "en el mercado hay consenso en torno a una inminente devaluación, que el Gobierno quiere postergar lo máximo posible para que no haya un salto inflacionario antes de [los comicios]"."Estas trabas son una forma de intentar calmar la salida de divisas, pero no es una solución en el largo plazo", advirtió.El gesto del millónSegún Cantamutto, las tensiones financieras suscitadas tras el anuncio de las restricciones son mucho menores que las que podrían haber emergido de no haber contado con el respaldo público de Estados Unidos. "El impacto del apoyo de Trump fue sustancial. Incluso sin haber desembolsado un solo dólar, logró bajar el Riesgo País y calmar la incertidumbre. Todo el efecto fue político, pero ayudó a controlar la volatilidad macroeconómica", explicó el economista.Para el experto el Gobierno "ganó margen de maniobra" con medidas tales como la suspensión del cobro de impuestos a las exportaciones agropecuarias. El problema, agregó, es que "tendrá un costo a futuro, porque esos dólares que ingresaron por esas medidas son los que no ingresarán dentro de unos meses".Para Agostinelli, el gesto de la Casa Blanca "es un alivio inédito pero de corto plazo, porque por sí solo no va a alcanzar para terminar con la incertidumbre".

