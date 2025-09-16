https://noticiaslatam.lat/20250916/doblar-la-apuesta-milei-ratifica-el-ajuste-fiscal-al-presentar-el-presupuesto-2026-1166534213.html

"Doblar la apuesta": Milei ratifica el ajuste fiscal al presentar el Presupuesto 2026

"Doblar la apuesta": Milei ratifica el ajuste fiscal al presentar el Presupuesto 2026

El mandatario argentino habló en cadena nacional para anunciar el envío de su "ley de leyes" al Congreso, organismo que en las últimas semanas propinó fuertes...

El presidente de Argentina, Javier Milei, presentó formalmente el proyecto de Presupuesto 2026 que enviará al Congreso para su tratamiento antes del fin del año legislativo. En un mensaje transmitido a todo el país, el mandatario reforzó la relevancia del ajuste fiscal, pero acusó recibo de la contundente derrota en la elección de la provincia de Buenos Aires (este), de cara a los comicios legislativos de medio término.En un discurso grabado que se extendió por alrededor de 15 minutos, el libertario defendió la "motosierra" en el gasto, que blandió desde su llegada al poder. "El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal", al cual definió como "la piedra angular de nuestro Gobierno".Sin embargo, el Ejecutivo se refirió al costo social de las medidas instrumentadas, un capítulo que no figuraba entre las prioridades de la retórica del oficialismo hasta el fuerte revés que las urnas le propinaron en la elección local más importante del país. "Quiero decirles a todos los argentinos: más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material", reconoció.En ese marco, el presidente prometió a la sociedad que "lo peor ya pasó", y que "los años más duros de afrontar fueron los primeros". Por eso, agregó, "queremos agradecerles por el enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer período".El reconocimiento del impacto de las medidas en sectores sensibles como las jubilaciones, universidades, discapacitados y hospitales pediátricos —reflejados en los vetos que el presidente firmó para frenar leyes que estipulaban recomposiciones presupuestarias— no se quedó en el discurso. Tras el reconocimiento de la impopularidad del ajuste, vinieron las promesas.Los anuncios tienen un fuerte componente contextual. Transcurridas menos de 48 horas de la emisión del discurso, la oposición buscará que el Congreso rechace los recientes vetos presidenciales que frenaron mejoras presupuestarias para carteras ampliamente afectadas. Con las promesas realizadas, el Ejecutivo busca reducir el impacto de las medidas.Además, la Casa Rosada necesitará el visto bueno del Parlamento para la aprobación de su ley de leyes. Desde la oposición, no obstante, denuncian que el Ejecutivo preferiría que no se tratara el proyecto para así manejar discrecionalmente las partidas sin tener que rendir cuentas en torno a los recursos.De hecho, Argentina vive una situación excepcional en su historia reciente: por primera vez en Democracia, el Presupuesto fue prorrogado por segundo año consecutivo. Es decir que las partidas vigentes en 2025 fueron aprobadas en el Presupuesto para 2023, enviado al Congreso meses antes, en 2022 (durante el Gobierno de Alberto Fernández). De este modo, en caso de no prosperar su aprobación, el país estaría frente a un tercer año consecutivo de impasse parlamentario.Por la noche del 15 de septiembre, minutos después de la emisión del mensaje grabado, Milei emprendió un viaje a Paraguay para participar de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora y mantener una reunión con el presidente local, Santiago Peña. La visita llega después de que el argentino —tras la derrota electoral y la creciente incertidumbre cambiaria— suspendiera su viaje a España, donde iba a acompañar un acto de Vox.Buscar un nuevo impulsoSegún el experto, la idea de prometer un futuro próspero luce ambiciosa. "Decir en medio del tembladeral que ese mismo tembladeral ya terminó, es algo que atenta contra la credibilidad de la palabra presidencial, porque se compromete a solamente dar buenas noticias", apuntó.No obstante, el consultor remarcó la coherencia en el discurso presidencial. "Milei está apostando a un programa económico que, más allá de la incertidumbre financiera de las últimas semanas, fue muy resistido en las últimas elecciones de Buenos Aires. Aún no hubo un cambio profundo en ese capítulo, que es central", destacó.La relevancia que el investigador atribuyó al mensaje de las urnas es compartida por el politólogo Gustavo Córdoba. Consultado por Sputnik, el politólogo afirmó que "el Gobierno sigue mucho más preocupado por revertir la derrota que por reconocer algunas dificultades económicas".Para Córdoba, se apostó a "un mensaje optimista que busca recuperar la centralidad política, algo que para un 'outsider' como Milei es fundamental".Moderación vs autenticidadMás allá del tono más calmo de la cadena, los expertos subrayaron que el mandatario argentino optó por moderar su discurso, hasta ahora plagado de insultos y descalificativos hacia sus críticos. Para el consultor, se trató de una moderación mucho más formal que de contenido. "El dato es que no hay ninguna modificación de la política económica, que es lo importante en una ley de Presupuesto", esgrimió.Es su opinión, Córdoba agregó que "la necesidad de ganar elecciones por ahora no chocó con la lógica más básica del ajuste, al cual uno hubiese sospechado que iba a renunciar al menos temporalmente. Por ahora vemos a un presidente que, con más calma que otras veces, sigue sin soltar su principal bandera económica".

