https://noticiaslatam.lat/20250830/costo-electoral-el-presunto-caso-de-corrupcion-golpea-al-gobierno-de-milei-en-la-opinion-publica-1165911996.html

"Costo electoral": el presunto caso de corrupción golpea al Gobierno de Milei en la opinión pública

"Costo electoral": el presunto caso de corrupción golpea al Gobierno de Milei en la opinión pública

Sputnik Mundo

A menos de dos meses de las elecciones legislativas de medio término, el Ejecutivo enfrenta los coletazos de un presunto caso de pedido de coimas que repercute... 30.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-30T02:40+0000

2025-08-30T02:40+0000

2025-08-30T02:40+0000

américa latina

política

javier milei

argentina

la libertad avanza

💬 opinión y análisis

elecciones

corrupción

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1d/1165909788_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_ddbf5a878e4478cc0f090553f4857e27.jpg

La imagen del Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, quedó visiblemente golpeada por el impacto del caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A menos de dos meses de las elecciones nacionales, y por primera vez desde su asunción, la valoración del mandatario sufrió una fuerte caída que lo ubicó al nivel de sus más acérrimos opositores, tales como la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) —condenada por corrupción— como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.Los ecos de la voz de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, aún resuenan con fuerza. Es que el pedido de coimas del cual dio cuenta en una serie de audios —de origen todavía incierto— no solo derivó en una denuncia en la justicia, sino que generó un incipiente cataclismo político en el seno del oficialismo, que erigió su identidad a partir de la lucha contra las prácticas espurias de la "casta" a la que juró combatir.De acuerdo con estudios de consultoras como Trespuntozero y La Sastrería, Milei aparece ahora en tercer lugar entre los dirigentes con mejor valoración, desplazado por Kirchner y el gobernador bonaerense, lo que marca un punto de inflexión en la performance del oficialismo tras veinte meses de gestión.El impacto es directo sobre el propio jefe de Estado: según los relevamientos, la imagen negativa de Milei subió hasta 58,5%, mientras que su valoración positiva se redujo a 38,8%. Hasta hace apenas dos meses, el presidente exhibía un diferencial favorable, con un 52% de imagen positiva que lo colocaba al frente del ranking de líderes políticos. En todos los casos, el mandatario mostraba un resultado ampliamente superior al de sus críticos.La aceleración de la caída comenzó a mediados de julio tras los vetos presidenciales a los aumentos de las jubilaciones y las pensiones por discapacidad —sancionados por ley en el Congreso—, pero se profundizó en la última semana con la explosión del caso Spagnuolo.El nivel de conocimiento social sobre el episodio es extraordinariamente alto: más del 75% de los encuestados afirmó estar al tanto de las grabaciones en las que el exfuncionario menciona retornos ilegales en contratos con laboratorios y señala a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, como destinataria. En particular, el 3% mencionado en los audios como la parte de las coimas destinada a las altas esferas del Gobierno, aparece como el dato más destacado.Las consecuencias sobre la intención de voto aparecen más difusas en este primer tramo de la crisis, aunque se vislumbran fisuras en el electorado oficialista. Según Trespuntozero, un 23% de quienes apoyaron a Milei en el balotaje de 2023 hoy se declara arrepentido, mientras que un 15% de los votantes libertarios asegura que ya no votaría a La Libertad Avanza. Las cifras superan a las de los electores peronistas, cuyo grado de arrepentimiento oscila en torno al 15%.Aunque el núcleo duro que respalda al Gobierno se mantiene en torno a un tercio del electorado, el riesgo señalado por los encuestadores es que la penalización se traduzca en un aumento de la abstención más que en un sufragio opositor directo, un factor que podría resultar decisivo en elecciones muy ajustadas.El deterioro político se da en paralelo a un contexto económico frágil. El Índice de Confianza en el Gobierno, que elabora la prestigiosa Universidad Torcuato Di Tella, cayó 13,6% en agosto y se ubicó en su valor más bajo desde la asunción de Milei en diciembre de 2023. Se trata de un indicador que durante los primeros 20 meses de gestión libertaria venía exhibiendo números favorables, por encima de los de Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023).El caso Spagnuolo se vuelve más sensible que otras controversias previas porque afecta a un área de fuerte carga simbólica: las políticas hacia la discapacidad. La filtración de audios en los que se menciona el cobro de retornos sobre medicamentos, tienen un correlato visible en las marchas y reclamos que las organizaciones de personas con discapacidad ya venían protagonizando. A diferencia de un escándalo como el de la criptomoneda $LIBRA, más abstracto para la opinión pública, las denuncias en el ámbito de la asistencia social resultan más concretas para el electorado.En ese marco, la Casa Rosada intenta unificar su mensaje alrededor de la idea de una operación política destinada a debilitar al presidente, pero las encuestas sugieren que la estrategia no alcanza a revertir el impacto del caso.¿Un "cisne negro"?Según el experto, el presunto escándalo de coimas golpea más en el frente de confianza que en la base electoral. A su juicio, "le saca espuma a su militancia" y vacía de épica a un proyecto que se apoyaba en la idea de la diferencia con la política tradicional.El diagnóstico halla coincidencias entre los investigadores. Consultado por Sputnik, el politólogo Santiago Giorgetta, director de la consultora Proyección, apuntó en la misma línea: "Hoy, el impacto para Milei es mucho más fuerte en su imagen y en su gestión, y en su credibilidad y honestidad, que electoralmente". Según su encuesta, "todos sus atributos cayeron muy fuerte, y la honestidad y la credibilidad están por debajo del 35%".Cano subrayó que, más allá del piso electoral, el menú de los comicios "pone a la sociedad ante opciones que ya transitó y que, en definitiva, nos trajeron a esta cotidianidad de desesperanza". El desgaste, explicó, no se mide solo en votos, sino en la pérdida de diferencial narrativo que sostenía al oficialismo.El daño inminenteEn el terreno electoral, Cano sostuvo que "la incógnita central es si los mercados reaccionaran quitándole confianza y estabilidad al programa económico", algo que no necesariamente se traduce en un derrumbe del voto, pero sí en incertidumbre. "Es un Gobierno que está esperando a que el tiempo pase y que revitalice un resultado electoral que cree tener más a mano", señaló.Giorgetta advirtió que la fuga de apoyo ya se percibe en sus estudios: "El 35% de quienes votaron a La Libertad Avanza no lo votarían o están dudando en votarlo". Aclaró que, si ese desencanto deriva en abstención, sería el "mejor escenario para el Gobierno", pero si se canaliza en otras opciones opositoras, "sería el peor escenario".Cano describió la estrategia oficial como "correr para adelante". A su juicio, Milei apuesta todo a resistir hasta las votaciones, aunque "no sé si tiene el bagaje para maniobrar cuando es inevitable recalcular", advirtió, comparando con crisis de gobiernos anteriores que sí buscaron ampliar márgenes de acción.Giorgetta, en tanto, resaltó que "se le rompe toda una dinámica discursiva de que va a arrasar en las elecciones". Según explicó, “la intención de voto real hoy se ubica en torno al 35-37% a nivel nacional", lo que coloca al oficialismo en una posición de vulnerabilidad inédita de cara a los comicios de septiembre y octubre.

https://noticiaslatam.lat/20250829/continuan-las-repercusiones-por-el-posible-caso-de-corrupcion-en-argentina-1165897115.html

https://noticiaslatam.lat/20250828/respuesta-insuficiente-gobierno-de-milei-tilda-de-operacion-politica-presunto-caso-de-corrupcion-1165859671.html

https://noticiaslatam.lat/20250826/dano-autoinfligido-presunta-corrupcion-en-el-gobierno-genera-ruido-financiero-en-argentina-1165837290.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

política, javier milei, argentina, la libertad avanza, 💬 opinión y análisis, elecciones, corrupción