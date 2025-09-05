https://noticiaslatam.lat/20250905/deporte-y-dobles-raseros-protestas-masivas-contra-israel-protagonizan-la-vuelta-ciclista-a-espana-1166168329.html

Deporte y dobles raseros: protestas masivas contra Israel protagonizan La Vuelta Ciclista a España

Deporte y dobles raseros: protestas masivas contra Israel protagonizan La Vuelta Ciclista a España

Sputnik Mundo

Acciones masivas de protesta protagonizan a diario la disputa de uno de los mayores eventos ciclistas del mundo. La participación de un equipo israelí redunda... 05.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-05T10:13+0000

2025-09-05T10:13+0000

2025-09-05T10:46+0000

🌍 europa

💬 opinión y análisis

sociedad

⚽ deportes

israel

palestina

unión ciclista internacional (uci)

boicot, desinversiones y sanciones (bds)

pedro sánchez

doble rasero

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/05/1166168619_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_72b6449fcf1184f241b0465a4e2449ba.jpg

La Vuelta Ciclista a España 2025, cuya celebración dio comienzo el 23 de agosto, se está viendo profundamente alterada por un movimiento de protesta de carácter masivo y de alcance internacional.El evento, el más prestigioso del mundo del ciclismo a escala global tras el Tour de Francia y el Giro de Italia, ha devenido en escenario de una campaña de boicot sin precedentes, dirigida en general contra la matanza perpetrada en Gaza por el Ejército israelí y, en particular, contra la presencia en la competición del equipo Israel Premier Tech (IPT), al que distintas organizaciones de la sociedad civil acusan de servir como instrumento de sportswashing de las acciones de Tel Aviv. Es decir, la utilización del deporte para lavar la imagen de un Estado acusado de genocidio, aprovechando la enorme proyección mediática internacional de la competición.El malestar social se ha materializado en la afluencia masiva diaria de público con cientos de banderas palestinas, pancartas y octavillas a lo largo del recorrido, obligando en ocasiones a modificar las etapas por razones de seguridad. Las expresiones de protesta incluyen desde abucheos dirigidos a los corredores del equipo IPT hasta el bloqueo físico de la carrera.El inicio de las etapas se ve retrasado casi a diario. El 27 de agosto, en la localidad catalana de Figueres, varios manifestantes frenaron al equipo IPT en plena disputa de la prueba contrarreloj por equipos. Uno de los episodios más llamativos ocurrió en Bilbao el 3 de septiembre, donde miles de personas forzaron la finalización de la etapa a falta de 3 km para la llegada a meta. El público se agolpó al paso del pelotón sobre las vallas que delimitaban el recorrido, casi echándolas abajo. La acción culminó con varias detenciones e identificaciones a cargo de la policía autonómica vasca.Deporte y neutralidad políticaAnte una situación casi ingobernable, la organización de La Vuelta afirma no tener el poder para expulsar al IPT de la competición, y asegura que tal facultad la tiene la Unión Ciclista Internacional (UCI), el órgano que concede los derechos de participación."Solo hay una solución y todos sabemos cuál es", declaró a los medios Kiko García, director técnico de La Vuelta, en alusión a la posibilidad de que el IPT abandone motu proprio la carrera en aras de preservar la seguridad del resto del pelotón. Pero el IPT es reticente a salir de La Vuelta y la UCI condena "enérgicamente" los actos de protesta en Bilbao. En un comunicado, este órgano rector subrayó que el ciclismo "no debe en ningún caso ser instrumentalizado como herramienta de sanción"."Pero esto no se trata de neutralidad política, no podemos normalizar las relaciones con un Estado colonial genocida y que practica el apartheid. Eso es lo que se está expresando en las protestas masivas", explica a Sputnik Ana Sánchez, portavoz de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), una de las organizaciones que coordina las protestas.Por su parte, el historiador y periodista deportivo José Miguel Villarroya señala que el argumento de que no se debe mezclar la política con el deporte es una "falsedad", dados los precedentes. "Porque en el caso de Rusia sí se ha mezclado. También cuando la guerra de Yugoslavia y en otros casos, como la Sudáfrica del apartheid", recuerda en una conversación con Sputnik, al señalar los vetos deportivos impuestos en su tiempo a estos países.Además, subraya Villarroya, la neutralidad política institucional que obra que Israel no sea objeto de sanciones internacionales ni de vetos, permite la participación de representantes israelíes "no solamente en La Vuelta, sino también en el Eurobasket que se está celebrando ahora o en las competiciones futbolísticas de la UEFA".Los dobles raserosLas protestas se desarrollan en un contexto donde el día 3 el presidente Pedro Sánchez admitió a la prensa británica que la respuesta de la UE a la crisis de Gaza ha sido "un fracaso" y que el doble rasero demostrado, según se trate de Palestina o Ucrania, amenaza con fulminar "la credibilidad" de Occidente."El discurso de Sánchez está muy bien. Pero luego la realidad es otra, porque el Gobierno español sigue manteniendo acuerdos comerciales y contratos militares con Israel", lamenta Villarroya, que tilda sus palabras de "discurso vacío", dada su inacción"para detener el genocidio".Los dobles raseros también prenden en los espacios deportivos. Los equipos de Rusia y Bielorrusia están excluidos de las competiciones desde 2022, año en que, por lo que atañe a la propia Vuelta a España, la UCI vetó la participación del conjunto ruso Gazprom-RusVelo. La situación parece incomodar al ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, que considera que no se puede continuar "como si nada ocurriera". "Lo comprendo y yo sí sería partidario de ello", declaró a RNE, preguntado sobre la conveniencia de expulsar al IPT de La Vuelta.¿Cómo se han organizado las protestas?"Creamos la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel (PBD) con colectivos de la RESCOP y del movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) para tener un hilo conductor y una propuesta común de acciones de resistencia civil no violenta", explica a Sputnik la activista Lidón Soriano, miembro de Yala Nafarroa con Palestina y coordinadora de las protestas a nivel nacional."Hemos conseguido coordinar las acciones y darles un discurso político, exigiendo la expulsión del Israel Premier Tech", asegura esta activista, que subraya la coordinación incluso con BDS-Italia. A su juicio, la respuesta obtenida "ha superado" las expectativas, pues en todas las protestas a lo largo de la geografía española aparece "el doble o triple de gente" de lo esperado y no necesariamente vinculada a organizaciones propalestinas.La estrategia que sigue la PBD es la de conceder autonomía a las organizaciones locales en sus territorios, "pero teniendo en cuenta ese enlace común", explica Soriano. En las afueras de Bilbao, por ejemplo, aparte de banderas, pancartas, octavillas y pintadas sobre el asfalto, activistas ataviadas de negro se apostaron a un lado de la carretera sosteniendo entre sus brazos bultos envueltos en sábanas blancas, simbolizando niños palestinos muertos.

https://noticiaslatam.lat/20250826/cura-de-conciencia-o-amnesia-borrell-pide-ahora-actuar-contra-la-inaccion-de-la-ue-en-gaza-1165844293.html

https://noticiaslatam.lat/20250904/la-diplomacia-europea-se-ha-convertido-en-una-farsa-la-ue-evade-las-sanciones-en-contra-de-israel-1166118291.html

israel

palestina

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

🌍 europa, 💬 opinión y análisis, sociedad, ⚽ deportes, israel, palestina, unión ciclista internacional (uci), boicot, desinversiones y sanciones (bds), pedro sánchez, doble rasero, franja de gaza, genocidio