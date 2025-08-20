https://noticiaslatam.lat/20250820/luis-arce-indica-que-bolivia-no-opto-por-la-ultraderecha-en-las-urnas--video-1165679496.html

Luis Arce indica que Bolivia no optó por la ultraderecha en las urnas | Videos

Luis Arce indica que Bolivia no optó por la ultraderecha en las urnas | Videos

Sputnik Mundo

El presidente de Bolivia, Luis Arce, accedió a una entrevista exclusiva con Sputnik en el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo en la ciudad de La Paz, donde... 20.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-20T17:03+0000

2025-08-20T17:03+0000

2025-08-20T18:35+0000

américa latina

💬 entrevistas

política

luis arce

bolivia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/14/1165678873_0:25:2560:1466_1920x0_80_0_0_7434d505505799f256b6112253e53937.jpg

El mandatario subrayó que impulsó la industrialización del país, la exploración hidrocarburífera que dará sus resultados en los próximos años y el desarrollo de regiones abandonadas en la Amazonia boliviana (norte). En cuanto a la economía boliviana, señaló que existe una falta de liquidez por el estrangulamiento financiero de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que incide en el abastecimiento de carburantes y en los precios de la canasta básica.El presidente también espera que los acercamientos entre los mandatarios de EEUU y Rusia puedan contribuir a concretar la paz en el conflicto ruso-ucraniano.— ¿Qué lectura hace de los resultados de las recientes elecciones generales? ¿El pueblo votó por las propuestas de cambio en diferentes ámbitos?Bueno, yo creo que la gran lección aprehendida acá es que el pueblo boliviano no se inclinó por la ultraderecha, aquí no está el camino de Javier Milei, por ponerlo en esos términos. Aquí el pueblo boliviano, con la sabiduría que siempre le ha caracterizado, ha visto una opción que no sea volver a los años neoliberales, tuvimos 20 años de neoliberalismo.El pueblo boliviano ha aprendido, es el mensaje que la derecha también tiene que escuchar. Ha aprendido que la salida no es por la derecha. Evidentemente, no nos ha dado el respaldo a los partidos de izquierda y ha optado por una posición de centro, centro-derecha, que es moderada con respecto a lo que se veía venir por las encuestas y los propios medios de comunicación, que han ido formando una imagen de que la decisión iba a ser, entre dos partidos de derecha y ultraderecha.Eso no fue así. Yo creo que eso es un avance, un logro importante que ha generado el propio pueblo boliviano ha tomado una decisión de no irse ni a la extrema derecha y, evidentemente, ha tomado una opción de centro.— Pero más allá de que sea la centro-derecha, hay propuestas que pueden afectar la situación en el país, por ejemplo, mover el tipo de cambio y quitar la subvención ¿Qué puede ocurrir, cree que es el camino a seguir?Bueno, depende de los objetivos de política económica, los objetivos son los que van a determinar los instrumentos a utilizarse. Mucho se ha dicho sobre el tipo de cambio y la subvención. Yo siempre lo he dicho, no es el tema de la subvención el problema principal que estamos enfrentando.El problema principal que estamos enfrentando es la falta de liquidez en moneda extranjera, es decir, dólares. Tenemos un estrangulamiento financiero en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), eso es lo que está provocando todo el problema.Tenemos una caída en hidrocarburos que nosotros la resolvimos estructuralmente haciendo exploración, Evo Morales (2006-2019) hizo cuatro pozos exploratorios y nosotros 44 pozos exploratorios y muchos de ellos exitosos. Por lo tanto, el tema de hidrocarburos desde los años 2026 y 2027 se va resolver con los nuevos campos que nosotros hemos descubierto y explorado en nuestro Gobierno. Al margen de las plantas industriales de biocombustibles que estamos haciendo, una ya en funcionamiento, otra próximamente aquí en la ciudad de El Alto. En fin, todo lo que estamos haciendo tenía ya la solución estructurada para el problema que es de combustible.En esta campaña electoral nadie ha planteado cómo resolver de la escasez de combustibles y la población se ha dejado engañar. Ahí está, apostando por otras cosas, pero nunca les preguntaban dónde está la solución al tema de los combustibles y la única solución es la que nosotros hemos planteado. Hasta que funcionen los hidrocarburos tiene que haber créditos internacionales que permitan el flujo de dólares para la importación de combustible y para que el dólar empiece a caer en el mercado paralelo. Eso es lo que ha pasado en realidad en nuestro país.— Con el futuro nuevo Gobierno de centro-derecha que pueda asumir en Bolivia ¿Cree que están en riesgo los contratos de litio que se firmaron con China y Rusia en su gestión?Estábamos a punto ya, estaban en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y deliberadamente el evismo y la derecha se aliaron para no aprobar los contratos de litio, que representaban una inversión de 2.000 millones de dólares para el país. Parece que hay una contradicción. Todo el mundo pide inversión extranjera, ahí tenemos 2.000 millones de dólares de inversión extranjera y no dan curso a esa inversión. Es la paradoja de entre las propuestas que ellos lanzan a la gente, como solución al problema económico, y que lo que realmente está ocurriendo en la Asamblea.Evidentemente, esos contratos, sin duda, y otros están en riesgo por la aparición de un nuevo Gobierno, que no necesariamente va a comulgar y no necesariamente va a estar de acuerdo en la forma en que encaramos nosotros. Porque nuestros contratos tenían la facilidad de que, no solamente eran la producción de la materia prima, sino íbamos hasta el proceso de la industrialización de litio boliviano. Hasta la producción de baterías, inclusive. Los contratos hablaban de que Bolivia participaba, inclusive, en la comercialización, en la ganancia de la comercialización.Es decir, Bolivia participaba en toda la cadena productiva. No sé qué tipo de contratos tendrán ellos en la mente, con qué países querrán negociar, pero lo cierto es que nosotros teníamos claro que teníamos que industrializar nuestro litio en nuestro país. Esos contratos de industrialización y de comercialización de baterías de litio para favorecer a Bolivia, hoy evidentemente están en riesgo.— Bolivia está en los ojos del mundo y se la toma en cuenta en foros internacionales. En su gestión, el país ingresó a los BRICS ¿Qué posibilidades se abren para Bolivia siendo parte de los BRICS y qué alternativas hay ante los aranceles de EEUU?Ahí justamente la apuesta fue correcta la nuestra. Al inclinarnos por el bloque emergente de los países BRICS, Bolivia tiene la mayor oportunidad de abrirse mercados con China, la India, Rusia, en fin, todos los países que conforman hoy el bloque de países BRICS, que son bastantes ya, y que son un porcentaje importante de población, de mercado, por lo tanto, pero también de la economía mundial.Yo creo que ahí no debemos perder ninguna oportunidad como esta, de continuar ahí. Por supuesto, el Gobierno entrante seguramente va a evaluar si le conviene o no, pero yo creo que a Bolivia si le conviene estar en el Mercado Común del Sur (Mercosur), sí le conviene estar presente con este bloque emergente, que, desde mi punto de vista, va a ser el bloque ganador.Ya no nos conviene estar con el viejo bloque decadente de EEUU y Europa.— En el plano internacional, hay un conflicto en el mundo entre Rusia y Ucrania, hay acercamientos para encontrar la paz ¿Cómo ve el panorama, cree que haya paz pronto?Bueno, es alentador la reunión entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump. Creo que se puede llegar a acuerdos y dar por finalizada, por fin, esta guerra, que ha tenido consecuencias nefastas para todos. Porque el precio del petróleo ha afectado a todos los países, inclusive a Bolivia. Bolivia en un importador de combustibles, así nos han dejado, y por lo tanto, los precios nos afectaron, el incremento de precios internacionales.Si se resolviera eso, por supuesto, que va a contribuir a nuestra estabilidad, porque van a caer los precios de los carburantes a nivel internacional y la necesidad de liquidez en dólares para importar la misma cantidad de combustible va a ser menor. Por lo tanto, ahí nos vamos a sentir aliviados. Nosotros abogamos para que ese diálogo llegué a conclusiones y pueda de una vez por todas generar la paz en ese lugar del mundo.— En noviembre entrega el mando, ¿Cuáles fueron sus principales logros de gestión?Bueno, varios, yo diría. Primero, es el tema de la industrialización. Hemos metido el chip a nuestra población que se puede industrializar y hemos demostrado que, si un Gobierno tiene voluntad política de industrializar Bolivia, lo puede hacer.Lo hemos demostrado, hay varios proyectos de industrialización que están corriendo y beneficiando a la población y otros que están en curso.Segundo, es el legado de la democracia. Nosotros llegamos al Gobierno resolviendo un proceso de facto en nuestro país. El mandato que recibimos del pueblo boliviano fue justamente recuperar la democracia y lo hicimos con el 55%, la preservamos pese a bloqueos, pese a intentos de golpe de Estado en 2024, pese a todo por acortamiento de mandato y que no se llegue a concluir mi mandato. Estamos contra todo pronóstico llegando a cumplir las elecciones, después vendrá la segunda vuelta. Luego estaremos entregando el mandato en noviembre a quien corresponda. Es el mejor legado que estamos dando.Bolivia en su bicentenario se respeta la democracia, que es lo que el pueblo boliviano peleó por muchísimos años. Entonces, creo que es un legado también demostrar que por más de 28 años en nuestro país no se hizo este traslado de mando de un Gobierno a otro Gobierno. Entonces, esto es importante.También hay ideas que hemos generado en el país, como la marcha al norte. Es algo que nosotros lo hemos planteado como el camino para el progreso y desarrollo de muchos departamentos que hoy por hoy estuvieron rezagados. Los departamentos de Beni, de Pando y el norte paceño con la provincia Abel Iturralde. Por lo tanto, esa marcha al norte va a significar un incremento de la producción pecuaria, una mejora en el producto interno bruto (PIB) de los departamentos más olvidados de nuestro país y, por supuesto, un incremento en la producción de alimentos en el país.Hoy, en el mundo hay una gran demanda de alimentos que Bolivia puede convertirse, con la marcha al norte, puede abrir grandes senderos de producción para insertarnos al mundo como exportadores de alimentos.— Por último, ¿el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN) de El Alto podrá ser entregado antes de noviembre?Si, estamos esperanzando de que se pueda hacerlo. Se está trabajando arduamente con los compañeros que vinieron desde Rusia para apoyarnos. Hemos estado agilizando este tema con Rosatom y todos los encargados de Moscú de este tema. Esperamos que pueda resolverse y concluyamos nuestro mandato entregando el reactor en marcha y produciendo los isotopos que tanto necesitamos en nuestro país.

https://noticiaslatam.lat/20250820/volver-al-neoliberalismo-bolivia-se-enfila-a-un-cambio-de-politica-economica-1165663198.html

https://noticiaslatam.lat/20250709/sin-el-gobierno-de-luis-arce-cual-sera-el-futuro-de-bolivia-en-los-brics-y-el-mercosur-1164248574.html

https://noticiaslatam.lat/20250407/bolivia-rechaza-los-aranceles-de-trump-y-busca-abrir-mercados-en-paises-de-los-brics-1161924207.html

https://noticiaslatam.lat/20250409/megacampo-boliviano-mayaya-x1-uno-de-descubrimientos-de-hidrocarburos-mas-importantes-del-mundo-1161955671.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Diego Jaramillo

Diego Jaramillo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Diego Jaramillo

💬 entrevistas, política, luis arce, bolivia