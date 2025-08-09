https://noticiaslatam.lat/20250809/tres-anos-de-petro-entre-avances-sociales-disputas-con-las-elites-y-un-progresismo-en-ofensiva-1165290747.html

Tres años de Petro: entre avances sociales, disputas con las élites y un progresismo en ofensiva

"No fue la revolución, pero sí la dirección correcta", dijo para Sputnik el politólogo colombiano Federico García. Según cifras oficiales, el presidente Petro recibió al país con una pobreza monetaria del 36,6%, mientras que para 2024, dicho porcentaje fue del 31,8%. La inflación anual pasó de 13,1% en enero de 2023 a 4,9% en junio de 2025. Además, Colombia mejoró su calificación crediticia y amplió coberturas sociales como el programa Jóvenes en Acción y los bonos pensionales para adultos mayores. Pero el contexto no es simple: el déficit fiscal ronda el 5,3% del PIB y la deuda pública alcanza el 61%, en un clima de tensión legislativa y mediática.Para García, parte de esta complejidad se explica por la naturaleza misma del Gobierno. "Colombia es un país muy clasista, hay estudios que sostienen que alrededor de 500 personas se han repartido en los últimos 30 o 40 años los más altos cargos del Estado", recuerda. Frente a esa estructura cerrada, el gabinete de Petro —con 58 ministros en 1.095 días— ha sido "completamente diferente, con personas que vienen de movimientos sociales, partidos de izquierda y figuras de la academia… mucho menos solemne, menos acartonado y más parecido al país real".Reformas: avances "dulces y agridulces"El experto reconoce que las reformas impulsadas han tenido un recorrido irregular. La política agraria, aunque no es "técnicamente una reforma agraria", ha sido intensa en compra de tierras y recuperación de baldíos para entregarlos colectivamente a campesinos, "en sintonía con lo acordado en el punto uno del Acuerdo de Paz de 2016". Sin embargo, advierte que "está muy lejos de ser una verdadera reforma agraria" en un país que concentra la mayor propiedad rural de América Latina y que nunca hizo un proceso de redistribución profundo.En materia pensional, la reforma fue aprobada, pero enfrenta una demanda en la Corte Constitucional. La laboral se aprobó "con muchísimas dificultades", mientras que la relativa a la salud no avanzó. Pese a ello, García subraya que el Ejecutivo logró "marcar la irrupción de nuevos sectores en la vida pública y abrir una disputa comunicacional" con medios públicos, alternativos y redes sociales."Paz Total": logros parciales y retos pendientesLa política de "Paz Total" ha sido, para García, un esfuerzo necesario pese a resultados limitados. "Ha tenido logros como la desmovilización del Frente Comuneros del Sur y acuerdos con bandas criminales en ciudades como Medellín o Buenaventura que han reducido homicidios", destaca. Pero reconoce que las negociaciones con el ELN, las distintas disidencias de las FARC y otros grupos armados han estado marcadas por divisiones internas y falta de avances sustanciales.Recuerda que el término "Paz Total" fue acuñado por la prensa y luego adoptado por el Gobierno, con un alcance ambicioso: desmovilizar a unas 30.000 personas armadas en todo el país. "Considerar la paz total como un fracaso es ver un período demasiado corto de tres o cuatro años en comparación con 200 años de historia republicana marcada por la violencia", sostiene.Frente a las críticas, García defiende la apuesta de Petro: "Es muy fácil criticar cuando lo que se ha hecho tradicionalmente es la mano dura, las violaciones masivas de derechos humanos o las negociaciones por debajo de cuerda. Cualquier logro que salve vidas y baje la intensidad del conflicto armado es plausible".En su análisis, el conflicto cambió rápidamente: "Hoy no es entre estructuras ilegales contra el Estado, sino entre ellas mismas por el control territorial y de economías ilícitas". Por ello, cree urgente "crear una nueva doctrina para un nuevo tipo de conflicto", tarea en la que el Gobierno intentó avanzar.Economía: déficit alto, pero con justificación socialSobre el frente fiscal, el analista afirmó que el Gobierno de Iván Duque "durante la pandemia endeudó al país de una forma elevadísima", sin que esos recursos se tradujeran en bienestar. Según el politólogo, Petro ha buscado controlar la deuda, renegociar intereses y mantener una política "responsable".En su visión, buena parte del déficit se explica por transferencias directas a sectores vulnerables. "Un bono pensional o una asignación mínima mensual pueden cambiar radicalmente la calidad de vida. Creo que es un desequilibrio que se justifica desde el punto de vista económico y de la intención política", asegura, cuestionando las críticas por falta de rigor técnico.Legado político: un nuevo paradigma del debatePara García, no es correcto afirmar que Petro prometió un cambio radical inmediato. Más bien, propuso una dirección de transformación enfrentando la resistencia de élites, gremios e industriales. "Las reformas legislativas han sido saboteadas por la bancada de oposición; el debate democrático, por los medios de comunicación, y la transformación del modelo económico, por los gremios", enumera.Aun así, considera que los avances son "impresionantes": reducción de la pobreza, dinamismo económico y apertura de debates antes marginados como la justicia social, la reforma agraria o la soberanía. "El legado político de Petro es haber incorporado al pueblo al debate público tratándolo con respeto, reconociendo su capacidad para comprender y opinar sobre asuntos complejos", afirma.Esta politización de la ciudadanía ha derivado en una crisis de credibilidad para medios tradicionales y en una disputa feroz por el relato entre éstos, los medios públicos y las redes sociales. "No fue la toma del Palacio de Invierno, pero se avanzó en justicia social, democracia, distribución de la riqueza y búsqueda de la paz", destaca.Un progresismo que avanza hacia la unidadEn el tramo final del mandato, García rechaza la idea de un progresismo debilitado. "Quien está profundamente debilitada y dividida es la derecha", sostiene. Según sus cálculos, hay unos 95 precandidatos presidenciales, de los cuales solo nueve o 10 son de izquierda. "Los otros 80 u 85 son de derecha, divididos en al menos tres grandes bloques que desconfían entre sí".Mientras tanto, la coalición de Gobierno avanza hacia su unificación en un solo partido, el Pacto Histórico, que elegirá candidato presidencial y legislativo el 27 de octubre en consulta abierta. "Hay un discurso claro, una propuesta clara y una identidad política clara de esa izquierda, que tiene a Gustavo Petro como su líder más importante", subraya.A un año de las elecciones, García cree que por primera vez la izquierda está unida y con iniciativa política. "Si tuviera que apostar, diría que el Pacto Histórico va a ganar. Y si no, por lo menos crecerá y será más influyente en la vida política del país", pronostica.

