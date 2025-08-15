Alaska se prepara para acoger la cumbre Rusia- EEUU
El 15 de agosto se celebrarán las negociaciones entre Moscú y Washington en la ciudad de Anchorage, en el estado de Alaska, EEUU. El evento prevé un encuentro cara a cara entre los mandatarios de ambos países, el cual será la primera reunión entre los presidentes de Rusia y EEUU en cuatro años y la séptima entre Vladímir Putin y Donald Trump.
Las negociaciones ruso-estadounidenses comenzarán a las 11:30, hora local, (19:30 GMT) con una reunión a solas entre los presidentes de ambos países, tras la cual seguirá otra en formato de delegaciones, informó el asesor del jefe de Estado ruso, Yuri Ushakov.
"Luego, las conversaciones en grupo se prolongarán durante un desayuno de trabajo", detalló.
Antes del inicio de la reunión, los presidentes pronunciarán un discurso. Además, los mandatarios ofrecerán una rueda de prensa conjunta tras las negociaciones.
El acto se llevará a cabo en una de las instalaciones de la base militar Elmendorf-Richardson de Alaska.
La composición de las delegaciones
Está previsto que cinco miembros de cada comitiva asistan a las conversaciones. La parte rusa será representada por:
Serguéi Lavrov, canciller.
Andréi Beloúsov, ministro de Defensa.
Antón Siluánov, ministro de Finanzas.
Yuri Ushakov, asesor presidencial de política exterior.
Kiril Dmítriev, representante especial del mandatario ruso para la inversión y la cooperación económica con socios extranjeros.
Washington, por su parte, todavía no ha anunciado la composición de la delegación norteamericana. Además de las delegaciones, también estará presente un grupo de expertos durante el evento.
Objetivos de la cumbre Rusia-EEUU
Trump subrayó que el objetivo de la reunión con Putin es poner fin al conflicto en Ucrania. Agregó que el encuentro será preliminar. En sus palabras, tras la reunión, espera que se celebre otro encuentro entre Putin y Zelenski o una cumbre trilateral en la que participe este último.
Ushakov también indicó que el tema central del encuentro entre los presidentes Putin y Trump será la resolución del conflicto en Ucrania. El programa de la reunión incluirá además cuestiones de mayor alcance. Los mandatarios abordarán, entre otros puntos, las tareas para garantizar la paz y la seguridad, así como los asuntos internacionales y regionales más actuales y delicados, indicó el asesor presidencial ruso.
"Se prevé un intercambio de puntos de vista sobre el desarrollo de la relación en distintas áreas, incluida la esfera económico-comercial. Subrayo que esta cooperación cuenta con un enorme, y lamentablemente aún no aprovechado, potencial", agregó el funcionario.
El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU.
El enviado especial de EEUU para Oriente Medio, durante su visita, mencionó la opción de una reunión trilateral entre Vladímir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski. Sin embargo, la parte rusa lo dejó sin comentarios, ofreciendo concentrarse en la preparación de una cumbre bilateral, destacó.
La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska. El dirigente de EEUU calificó de "muy respetuosa" la actitud de su par de Rusia, de acceder a reunirse en territorio estadounidense. Asimismo, desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia.
