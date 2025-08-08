Mundo
Trump anuncia que se reunirá con Putin el 15 de agosto en Alaska
Trump anuncia que se reunirá con Putin el 15 de agosto en Alaska
08.08.2025
"La tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el gran estado de Alaska. Próximamente, se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención", escribió.Previamente, Trump adelantó que "habrá intercambio de territorios para beneficio de ambos", esto al referirse al conflicto ucraniano.Además, no descartó la posibilidad de una reunión trilateral con Putin y Volodímir Zelenski "Mi instinto me dice que tenemos una oportunidad", comentó el mandatario norteamericano. "Creo que el presidente Putin quiere la paz y Zelenski quiere la paz", agregó.En días pasados, el mandatario estadounidense ya había adelantado que había "muchas posibilidades" de que ocurriera un encuentro con su homólogo ruso, Vladímir Putin. Además, puntualizó que las conversaciones entre Washington y Moscú han sido "muy buenas".
Trump anuncia que se reunirá con Putin el 15 de agosto en Alaska

22:24 GMT 08.08.2025 (actualizado: 23:22 GMT 08.08.2025)
El presidente estadounidense, Donald Trump, informó a través de su cuenta en la plataforma Truth Social algunos detalles sobre el próximo encuentro que mantendrá con su homólogo ruso, Vladímir Putin.
"La tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el gran estado de Alaska. Próximamente, se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención", escribió.
Previamente, Trump adelantó que "habrá intercambio de territorios para beneficio de ambos", esto al referirse al conflicto ucraniano.
Trump sobre la crisis de Ucrania: Habrá intercambio de territorios - Sputnik Mundo, 1920, 08.08.2025
Trump sobre la crisis de Ucrania: "Habrá intercambio de territorios"
8 de agosto, 21:19 GMT
Además, no descartó la posibilidad de una reunión trilateral con Putin y Volodímir Zelenski "Mi instinto me dice que tenemos una oportunidad", comentó el mandatario norteamericano.
"Creo que el presidente Putin quiere la paz y Zelenski quiere la paz", agregó.
En días pasados, el mandatario estadounidense ya había adelantado que había "muchas posibilidades" de que ocurriera un encuentro con su homólogo ruso, Vladímir Putin. Además, puntualizó que las conversaciones entre Washington y Moscú han sido "muy buenas".
