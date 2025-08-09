https://noticiaslatam.lat/20250809/diplomacia-sin-tramas-por-que-es-simbolico-que-alaska-sea-el-lugar-para-la-reunion-putin-trump-1165311178.html

"Diplomacia sin tramas": ¿por qué es simbólico que Alaska sea el lugar para la reunión Putin-Trump?

En la cita entre el presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump en Alaska podría rastrearse un posible futuro ártico común para... 09.08.2025, Sputnik Mundo

En su opinión, la decisión de los líderes de reunirse en Alaska resultó "bastante inesperada para muchos y simbólica". "Es la diplomacia de potencias soberanas en acción, sin las tramas y los intereses mezquinos de las capitales europeas", cerró.El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU, Donald Trump.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la cita se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.

