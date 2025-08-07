https://noticiaslatam.lat/20250807/datos-clave-ante-una-nueva-reunion-entre-vladimir-putin-y-donald-trump-1165233455.html

Datos clave ante una nueva reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump

El 7 de agosto, tras la visita de Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, a Moscú, se dio a conocer que se está preparando una cumbre entre los... 07.08.2025, Sputnik Mundo

De momento, no hay información exacta sobre la fecha o el lugar de la cumbre, pero está claro que se tratará de una reunión de importancia global, en la que se debatirán cuestiones de envergadura mundial, incluido el conflicto ucraniano. Mientras tanto, Sputnik te presenta una serie de datos sobre los encuentros anteriores entre los jefes de Estados.

