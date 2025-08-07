Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20250807/datos-clave-ante-una-nueva-reunion-entre-vladimir-putin-y-donald-trump-1165233455.html
Datos clave ante una nueva reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump
Datos clave ante una nueva reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump
Sputnik Mundo
El 7 de agosto, tras la visita de Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, a Moscú, se dio a conocer que se está preparando una cumbre entre los... 07.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-07T15:51+0000
2025-08-07T15:51+0000
política
vladímir putin
donald trump
rusia
eeuu
multimedia
📊 infografía
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/07/1165238358_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_558b0399e2af21497552fb66e9b72667.png
De momento, no hay información exacta sobre la fecha o el lugar de la cumbre, pero está claro que se tratará de una reunión de importancia global, en la que se debatirán cuestiones de envergadura mundial, incluido el conflicto ucraniano. Mientras tanto, Sputnik te presenta una serie de datos sobre los encuentros anteriores entre los jefes de Estados.
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/07/1165238358_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_90ae6d1e8735a9337714b15ddeffabaa.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, vladímir putin, donald trump, rusia, eeuu, 📊 infografía, инфографика
política, vladímir putin, donald trump, rusia, eeuu, 📊 infografía, инфографика

Datos clave ante una nueva reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump

15:51 GMT 07.08.2025
Síguenos en
El 7 de agosto, tras la visita de Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, a Moscú, se dio a conocer que se está preparando una cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia.
De momento, no hay información exacta sobre la fecha o el lugar de la cumbre, pero está claro que se tratará de una reunión de importancia global, en la que se debatirán cuestiones de envergadura mundial, incluido el conflicto ucraniano.
Mientras tanto, Sputnik te presenta una serie de datos sobre los encuentros anteriores entre los jefes de Estados.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала