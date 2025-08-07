https://noticiaslatam.lat/20250807/datos-clave-ante-una-nueva-reunion-entre-vladimir-putin-y-donald-trump-1165233455.html
Datos clave ante una nueva reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump
Datos clave ante una nueva reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump
Sputnik Mundo
El 7 de agosto, tras la visita de Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, a Moscú, se dio a conocer que se está preparando una cumbre entre los... 07.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-07T15:51+0000
2025-08-07T15:51+0000
2025-08-07T15:51+0000
política
vladímir putin
donald trump
rusia
eeuu
multimedia
📊 infografía
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/07/1165238358_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_558b0399e2af21497552fb66e9b72667.png
De momento, no hay información exacta sobre la fecha o el lugar de la cumbre, pero está claro que se tratará de una reunión de importancia global, en la que se debatirán cuestiones de envergadura mundial, incluido el conflicto ucraniano. Mientras tanto, Sputnik te presenta una serie de datos sobre los encuentros anteriores entre los jefes de Estados.
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/07/1165238358_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_90ae6d1e8735a9337714b15ddeffabaa.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, vladímir putin, donald trump, rusia, eeuu, 📊 infografía, инфографика
política, vladímir putin, donald trump, rusia, eeuu, 📊 infografía, инфографика
Datos clave ante una nueva reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump
El 7 de agosto, tras la visita de Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, a Moscú, se dio a conocer que se está preparando una cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia.
De momento, no hay información exacta sobre la fecha o el lugar de la cumbre, pero está claro que se tratará de una reunión de importancia global, en la que se debatirán cuestiones de envergadura mundial, incluido el conflicto ucraniano.
Mientras tanto, Sputnik te presenta una serie de datos sobre los encuentros anteriores entre los jefes de Estados.