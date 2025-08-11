https://noticiaslatam.lat/20250811/trump-cataloga-como-muy-respetuosa-la-decision-de-putin-de-reunirse-en-territorio-de-eeuu-1165375887.html

Trump cataloga como "muy respetuosa" la decisión de Putin de reunirse en territorio de EEUU

Trump cataloga como "muy respetuosa" la decisión de Putin de reunirse en territorio de EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó de "muy respetuosa" la actitud de su par de Rusia, Vladímir Putin, de acceder a reunirse en territorio

Además, apuntó que la reunión con Putin sería una preliminar. En este contexto, enfatizó que, tras su reunión con el dirigente ruso, espera que se celebre otro encuentro entre Putin y Zelenski o una cumbre trilateral en la que participe este último."La próxima reunión será entre Zelenski y Putin, o Zelenski, Putin y yo. Estaré allí si me necesitan, pero quiero que se organice una reunión entre los dos líderes", agregó el mandatario estadounidense.Trump también informó que llamará a los líderes europeos después de reunirse con Putin.El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y sostuvo un encuentro con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.Momentos antes, Trump ha vuelto a confirmar su reunión con su homólogo ruso.

