Trump cataloga como "muy respetuosa" la decisión de Putin de reunirse en territorio de EEUU
Trump cataloga como "muy respetuosa" la decisión de Putin de reunirse en territorio de EEUU
11.08.2025
Además, apuntó que la reunión con Putin sería una preliminar. En este contexto, enfatizó que, tras su reunión con el dirigente ruso, espera que se celebre otro encuentro entre Putin y Zelenski o una cumbre trilateral en la que participe este último."La próxima reunión será entre Zelenski y Putin, o Zelenski, Putin y yo. Estaré allí si me necesitan, pero quiero que se organice una reunión entre los dos líderes", agregó el mandatario estadounidense.Trump también informó que llamará a los líderes europeos después de reunirse con Putin.El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y sostuvo un encuentro con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.Momentos antes, Trump ha vuelto a confirmar su reunión con su homólogo ruso.
Trump cataloga como "muy respetuosa" la decisión de Putin de reunirse en territorio de EEUU
16:55 GMT 11.08.2025 (actualizado: 17:06 GMT 11.08.2025)
El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó de "muy respetuosa" la actitud de su par de Rusia, Vladímir Putin, de acceder a reunirse en territorio estadounidense para el encuentro que celebrarán ambos mandatarios el 15 de agosto en Alaska. Según él, podría ser una reunión preliminar con vistas a convocar una trilateral en el futuro.
"Me pareció muy respetuoso que el presidente de Rusia [Vladímir Putin] venga a nuestro país, en lugar de nosotros ir al suyo o incluso de [celebrar la reunión] en un tercer lugar, pero creo que tendremos conversaciones constructivas", señaló durante la rueda de prensa.
Además, apuntó que la reunión con Putin sería una preliminar. En este contexto, enfatizó que, tras su reunión con el dirigente ruso, espera que se celebre otro encuentro entre Putin y Zelenski o una cumbre trilateral en la que participe este último.
"La próxima reunión será entre Zelenski y Putin, o Zelenski, Putin y yo. Estaré allí si me necesitan, pero quiero que se organice una reunión entre los dos líderes", agregó el mandatario estadounidense.
Trump también informó que llamará a los líderes europeos después de reunirse con Putin.
El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y sostuvo un encuentro con Vladímir Putin
. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU.
La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska
.
Momentos antes, Trump ha vuelto a confirmar
su reunión con su homólogo ruso.
