"Debería jugarse el todo por el todo": Arce implementa plan contra el alza de precios en Bolivia

El presidente Luis Arce asumió 11 medidas y firmó siete decretos para controlar el alza de precios registrado en las últimas semanas. El Gobierno incrementó... 29.05.2025, Sputnik Mundo

Las medidas y decretos del Gobierno de Luis Arce para contener el alza de precios y la escasez de productos mostraron sus primeros resultados. El desplazamiento de las Fuerzas Armadas a las áreas fronterizas permitió incautar combustibles y alimentos que se iban a países vecinos, el llamado "contrabando a la inversa". Otras resoluciones permitieron bajar el precio del dólar paralelo, que superaba en más del 100% a la cotización oficial.El presidente Arce aseguró que estas medidas respondían a las acciones de la oposición política, empeñada en debilitar su Gobierno. "Entendemos la preocupación por la especulación, el agio, la falta de combustibles y queremos manifestar que el Gobierno está trabajando para resolver estos problemas", dijo en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo."Estas acciones buscan preservar el poder adquisitivo, garantizar el abastecimiento de productos esenciales y frenar los efectos especulativos que se están produciendo en los precios", agregó.El presidente pidió a la población que "no se deje sorprender con esos malos políticos que van a ir a pedir el voto en las urnas y que van a querer convulsionar al país para sacar un rédito político tan ansiado durante tantos años, y que solamente llevaría a peores situaciones económicas y sociales".Según Arce, algunos partidos y políticos "tratan de sacar ventaja en este momento de coyuntura electoral que vive nuestro país, algunos tratando de sacar un provecho político. Quiero valorar nuevamente al pueblo boliviano que no está cayendo en estas provocaciones, que está firme en su disposición de vivir en democracia, que está decidido a continuar con este proceso democrático".Acciones para combatir el contrabandoEl Ministerio de Economía indicó que un decreto, el número 5402, incrementó la cifra de militares destinados a enfrentar al contrabando. A los 400 efectivos desplegados se le sumaron otros 1.480. Desde el 23 de mayo, cuando entró en vigencia esta resolución, fueron incautados miles de litros de combustibles y aceite, así como cientos de toneladas de arroz y maíz, entre otros alimentos.Luego de los controles correspondientes de funcionarios de Sanidad, "los alimentos incautados al contrabando serán entregados a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), para su venta directa en el mercado interno. Los ingresos irán al Tesoro General de la Nación, y una fracción será asignada a Emapa, al Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y a otras instituciones participantes", según el ministerio.El pasado 28 de mayo, en la frontera con Perú "se realizó el decomiso de un camión que transportaba 1.380 unidades de pollo. El vehículo no tenía ninguna documentación ni guía de movimiento", dijo a la prensa el viceministro Luis Amílcar Velásquez.Más tarde, esa carne de pollo ya se ofrecía en mercados de Emapa de la ciudad de El Alto a 16 pesos bolivianos (alrededor de dos dólares) el kilogramo. La misma suerte hubieran tenido los 430 kilos de trucha incautados por la Armada boliviana en el lago Titicaca, con destino a Perú.Fortalecer el controlEl Gobierno dispuso el arancel cero, hasta el 31 de diciembre de 2025, para la importación de crías de pollos e insumos para su crecimiento.Asimismo, el presidente firmó el decreto número 5399, que prohíbe a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizar operaciones con activos virtuales o criptoactivos, aunque el Gobierno aclaró que la compañía no había emprendido transacciones de este tipo: "Sin embargo, se ha generado mucha especulación en torno a ese tema, lo que afecta las expectativas sobre el tipo de cambio. Esta medida elimina esa distorsión", dijo Arce.Además, se aumentó la cantidad de divisas que se pueden ingresar al país, de 10.000 a 50.000 dólares, con solo informarlo en Aduana.En otra de sus medidas, el Ejecutivo exigió a los gobiernos municipales asumir su competencia constitucional de controlar los precios en los mercados. El Gobierno advirtió que si las autoridades locales no cumplen su obligación, podrían iniciarse procesos judiciales por faltar a sus funciones.Otra parte de la estrategia gubernamental establece la realización de ferias de precio justo en varias ciudades del país.En la instancia legislativa también hay trabados contratos para la explotación de litio con empresas de Rusia y China, con una inversión de 2.000 millones de dólares. Estos proyectos, que prevén la construcción de tres plantas extractivas de este metal en el salar de Uyuni, están suspendidos por un fallo judicial.En cuanto al suministro de combustibles, YPFB anunció que este 29 de mayo iniciará en el puerto de Arica, Chile, el descargo de seis buques con un total de 190.000 metros cúbicos de gasolina, diésel y petróleo. En la última semana no fue posible realizar este procedimiento por el oleaje en la costa chilena, según la empresa estatal.Una de las medidas de Arce define que autoridades del Gobierno controlen el despacho de combustible en las estaciones de servicio, para evitar su desvío al contrabando u otras actividades ilícitas.Balance positivoEn diálogo con Sputnik, el analista económico Martín Moreira evaluó la marcha de las medidas y decretos del Gobierno de Arce. Al respecto, destacó el volumen de productos incautados en los últimos días por los militares: "Al ver este panorama, uno se da cuenta de por qué los precios crecieron tan fuerte".Comentó que los productos bolivianos se van a Perú, a Argentina y Brasil, fundamentalmente, porque se benefician con los bajos precios locales. "El Estado también ha decidido controlar la venta de ganado parado (es decir, vivo), porque muchos extranjeros compran reses y las llevan a la frontera. Creo que los resultados de esta medida se van a notar la semana próxima, cuando baje el precio de la carne".Según la cotización oficial, un dólar cuesta 6,96 pesos bolivianos. Pero en el último año, ante la escasez de esta divisa se generó un mercado paralelo, en el cual el precio llegó a cotizar en 20 unidades por billete verde en las últimas semanas. Con las recientes medidas, la cotización paralela se redujo hasta los 13 pesos por dólar.Con sus respectivos matices, Moreira comparó a la oposición boliviana con los países de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte): "La principal función de la OTAN cuando bloquea países es no dejar entrar inversiones extranjeras ni dólares a los países. Lo mismo pasa en la Asamblea [Legislativa Plurinacional], que asumió esta función".Este 29 de mayo, sectores evistas emprendieron bloqueos de carreteras en todo el país, con la exigencia de que el expresidente Evo Morales (2006-2019) sea inscripto como candidato a la presidencia en las elecciones de agosto próximo.Para Moreira, "quieren generar una revuelta nacional para impedir la realización de las elecciones generales. Por eso también se observa esta alta judicialización de los partidos políticos que participarán de las elecciones"."Estamos en una situación política muy complicada, que se quiera o no afecta a la economía", señaló.Arce "debería ser más agresivo políticamente"El presidente había evitado en su gestión la firma de decretos, en espera del trabajo de los legisladores. Para Moreira, el presidente debería seguir en este camino, sobre todo si se considera que le quedan cinco meses de mandato."Esperemos que la necesidad de dólares impulse al presidente a aprobar algunos créditos por decreto. Sería ideal en esta coyuntura", comentó el economista.De esta manera, "el presidente demostraría que este modelo económico ha funcionado y sigue funcionando, sigue dando respuestas a las necesidades de la población", sostuvo.

