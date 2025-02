https://noticiaslatam.lat/20250211/trump-quiere-que-ucrania-ofrezca-en-garantia-a-eeuu-500000-millones-en-tierras-raras--video-1161097514.html

Trump quiere que Ucrania ofrezca en garantía a EEUU $500.000 millones en tierras raras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que toda la ayuda multimillonaria que su país ha entregado a Ucrania necesita una garantía de devolución... 11.02.2025

"Los ucranianos pueden hacer un trato, o puede que no hagan un trato. [Ellos] pueden ser rusos algún día o pueden no serlo algún día", añadió Trump.Según Trump, sería "estúpido" que Washington entregue una fortuna en armamento y recursos financieros a Ucrania a cambio de nada. "Estamos hastando cientos de miles de millones de dólares", dijo. "Tierras tremendamente valiosas""Vamos a tener todo ese dinero allí. Lo quiero de vuelta", añadió el presidente de Estados Unidos, en momentos en que Washington ha puesto en pausa sus programas de ayuda a otros países a través de organismos como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el país norteamericano jamás ha anunciado el fin ni la suspensión del suministro de armas a las fuerzas ucranianas, en el marco del conflicto entre Kiev y Moscú. Trump afirmó también que Ucrania "tiene tierras tremendamente valiosas en términos de tierras raras, en términos de petróleo y gas, y en términos de otras cosas". Según el mandatario, Washington ha invertido en Kiev "más de 300.000 millones de dólares, probablemente 350.000 millones, y Europa probablemente 100.000 millones".Desde el pasado 4 de febrero, Donald Trump consideró la posibilidad de seguir apoyando a Ucrania militarmente, sólo si ese país le ofrece la certeza de que Washington pueda obtener como garantía sus tierras raras, nombre con el que se conoce un selecto grupo de elementos químicos que son ampliamente codiciados y utilizados en diferentes sectores tecnológicos y de defensa.La revista estadounidense Newsweek publicó en 2023 un reportaje en el que reveló que Washington y la Unión Europea (UE) apoyan militarmente a Kiev porque, en el fondo, desean explotar un metal elemental para la fabricación de armamento: el titanio, material que se usa la construcción de aviones de combate, helicópteros, barcos, tanques, misiles de largo alcance, entre otros equipos."Ucrania realmente tiene depósitos significativos de tierras raras y minerales, y si jugamos bien nuestras cartas podría ser una alternativa atractiva a nuestras fuentes rusas y chinas, de las cuales dependemos mucho actualmente", declaró una alta fuente del Pentágono consultada por el medio.La postura de MoscúEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló recientemente que Donald Trump solo busca "vender" ayuda a Kiev. "Supongo que si llamamos a las cosas por su nombre, es una propuesta para que compren la ayuda, es decir, prestarla sobre una base comercial, en lugar de seguir brindándola de forma gratuita o de otra manera", aseveró el funcionario.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 con su operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania, se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

